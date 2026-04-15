¿El fin de las tareas domésticas no remuneradas? Así entrenan los humanos a los robots

El entrenamiento de robots domésticos demanda muchos datos visuales que representen diversas situaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la IA en la vida cotidiana está transformando no solo la industria tecnológica, sino también las oportunidades laborales de millones de personas. Mientras crecen los temores sobre la automatización y la pérdida de empleos, surge una tendencia: trabajadores temporales y autónomos en Estados Unidos están siendo remunerados por grabar videos de sus tareas diarias, contribuyendo así al entrenamiento de robots domésticos.

Trabajadores temporales y la nueva economía de los videos para robots

El auge de la inteligencia artificial ha llevado a empresas tecnológicas a buscar formas innovadoras de alimentar y mejorar los algoritmos que dan vida a los robots.

Una solución que ha cobrado fuerza consiste en contratar a personas para que graben videos mientras realizan actividades cotidianas en sus hogares, como limpiar, cocinar o realizar tareas de mantenimiento. Así lo dio a conocer El Chapuzas Informático.

Trabajadores temporales y autónomos en Estados Unidos están siendo remunerados por grabar videos de sus tareas diarias. (elchapuzasinformatico.com)

Estos videos, grabados de manera sencilla con smartphones y soportes proporcionados por empresas como Instawork, se utilizan para entrenar a sistemas de IA que buscan replicar comportamientos y habilidades humanas en robots de nueva generación.

Los trabajadores reciben una compensación de 80 dólares por dos horas de grabación, lo que representa una alternativa económica atractiva y accesible para quienes desean generar ingresos adicionales sin necesidad de experiencia previa en tecnología.

Entrenamiento de robots domésticos: tareas cotidianas

El proceso de entrenamiento de robots domésticos requiere un gran volumen de datos visuales que reflejen la variedad de situaciones del día a día. Por esta razón, las empresas prefieren videos grabados por diferentes personas en sus propios hogares, lo que incrementa la naturalidad y diversidad de los movimientos y escenarios registrados.

Las empresas prefieren videos grabados por diferentes personas en sus propios hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de cámara, la distancia focal y la ubicación del dispositivo influyen en la calidad y utilidad de los videos. Aunque las empresas no estandarizan completamente estos aspectos, proporcionan materiales básicos para facilitar la grabación y optimizar el proceso de recopilación de datos.

Así, las tareas habituales de la vida doméstica se convierten en materia prima para el aprendizaje automático de robots cada vez más sofisticados y adaptados a las necesidades reales de los usuarios.

El avance de la inteligencia artificial y la robótica está redefiniendo la naturaleza del trabajo. Mientras persiste el temor a la automatización y la sustitución de empleos, surgen nuevos roles que aprovechan la necesidad de datos para entrenar sistemas inteligentes.

La experiencia de los trabajadores que graban videos domésticos para robots demuestra que la colaboración entre humanos y tecnología puede dar lugar a fuentes de ingresos innovadoras y accesibles.

En la India, empleados textiles grabaron sus tareas con cámaras para entrenar robots con inteligencia artificial.

De la mano humana al robot: así se entrena la IA en fábricas de India

La inteligencia artificial está experimentando una transformación al comenzar a aprender comportamientos directamente a partir de acciones humanas. En algunas fábricas del sur de India, como reporta Los Angeles Times, los operarios llevan cámaras en la cabeza que registran todos los movimientos de sus manos mientras ejecutan rutinas repetitivas, como doblar toallas.

Estas grabaciones generan grandes volúmenes de datos que posteriormente se emplean para entrenar robots y sistemas de inteligencia artificial, permitiendo que las máquinas logren reproducir tareas manuales complejas en el entorno físico. El objetivo es que los algoritmos aprendan a manipular, doblar, alinear y organizar objetos con la misma destreza que una persona.

Según la documentación del medio citado, esta metodología representa un cambio en el modo en que se entrena a la IA. El aprendizaje ya no se limita al análisis de textos o imágenes, sino que se orienta a la transferencia de destrezas físicas humanas a sistemas automatizados.

Este avance, conocido como “IA física”, persigue que los robots sean capaces de interactuar con el mundo real de forma similar a los humanos, ampliando así el alcance y la aplicación práctica de la inteligencia artificial.