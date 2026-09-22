El video viral de un humano y un robot de dos metros dentro de una jaula de MMA: se volvió tendencia en YouTube

Frankie Lapenna se enfrentó al humanoide Rekbot en un combate promocionado como “Human vs Terminator” y terminó derribado por una patada voladora.

Guardar

Un combate de artes marciales mixtas entre un ser humano y un robot humanoide de casi dos metros de altura se convirtió en uno de los videos que más llamó la atención en internet. El enfrentamiento fue protagonizado por el influencer estadounidense Frankie Lapenna, quien se enfrentó dentro de una jaula al Rekbot, un robot desarrollado por Rek Robotics.

La pelea, promocionada como “Human vs Terminator”, rápidamente generó reacciones en redes sociales debido a los movimientos del robot durante el combate. Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el humanoide ejecutó una patada voladora que derribó a Lapenna y lo dejó sobre la lona.

PUBLICIDAD

El video comenzó a circular ampliamente en redes y llegó a convertirse en tendencia en Google, impulsado por la curiosidad que despertó la posibilidad de ver a un humano enfrentándose físicamente a una máquina diseñada para reproducir movimientos similares a los de una persona.

Influencer estadounidense promocionó su pelea con un robot humanoide en sus redes sociales. (Foto: frankielap/Instagram)

Un combate entre un influencer y un robot humanoide

Lapenna, conocido por sus contenidos en redes sociales y con más de tres millones de seguidores en Instagram, aceptó participar en el particular enfrentamiento contra el Rekbot.

El robot tiene una apariencia humanoide y una altura cercana a los dos metros, características que contribuyeron a que el combate fuera presentado con una estética inspirada en las películas de ciencia ficción. El nombre “Human vs Terminator” hace referencia precisamente al famoso robot T-800 de la saga cinematográfica Terminator.

PUBLICIDAD

La pelea se desarrolló dentro de una jaula y siguió una dinámica inspirada en las artes marciales mixtas, colocando frente a frente a un competidor humano y una máquina capaz de desplazarse y realizar movimientos de combate.

Antes de que comenzara el enfrentamiento, incluso una persona que se encontraba en el lugar expresó preocupación por la seguridad de Lapenna y le advirtió: “Me da miedo por ti”.

El humano conectó algunos golpes al robot humanoide, pero no logró noquearlo. (Instagram)

El robot sorprendió con una patada voladora

Durante los primeros momentos del combate, Lapenna consiguió conectar varios golpes contra el Rekbot. Sin embargo, el robot mostró una capacidad de movimiento que sorprendió a quienes presenciaron el enfrentamiento.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando el humanoide realizó una patada voladora que impactó contra el influencer y provocó que cayera sobre la lona.

PUBLICIDAD

Después del golpe, Lapenna permaneció en el suelo y no consiguió volver a ponerse de pie inmediatamente. La escena fue compartida numerosas veces en redes sociales y se convirtió en uno de los principales elementos que impulsaron la viralidad del video.

El enfrentamiento no solo llamó la atención por el resultado, sino también por la forma en que el robot consiguió desplazarse y ejecutar una técnica que normalmente se asociaría con un luchador humano.

El robot humanoide tumbó con una patada voladora a su rival humano. (Instagram)

Las redes sociales reaccionaron al enfrentamiento

La pelea generó cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por las capacidades mostradas por el robot. Algunos expresaron temor ante la evolución de los humanoides y otros se preguntaron por qué alguien aceptaría enfrentarse físicamente contra una máquina de esas características.

PUBLICIDAD

Entre las reacciones aparecieron comentarios como “esto es aterrador” o “los humanos estamos fritos”, mientras otros compararon las imágenes con escenas de producciones de ciencia ficción.

También hubo usuarios que relacionaron el combate con Black Mirror, una serie conocida por abordar las consecuencias sociales y tecnológicas de sistemas avanzados.

El robot humanoide salió ganador del combate con el humano. (Instagram)

La robótica humanoide vuelve a estar en el centro del debate

Más allá del espectáculo, el enfrentamiento puso nuevamente el foco sobre la evolución de los robots humanoides. Durante los últimos años, diferentes compañías han trabajado en máquinas capaces de caminar, correr, saltar, levantar objetos y ejecutar movimientos cada vez más complejos.

El caso del Rekbot muestra cómo esas capacidades también pueden utilizarse para realizar demostraciones de movimientos físicos en entornos controlados.

La pelea no significa que los robots hayan alcanzado las capacidades de los seres humanos en todos los ámbitos. Sin embargo, imágenes como las de este combate permiten observar hasta qué punto los humanoides pueden reproducir movimientos que anteriormente parecían exclusivos de las personas.

PUBLICIDAD

Por ahora, el enfrentamiento entre Lapenna y Rekbot quedó convertido principalmente en un fenómeno viral. El robot terminó protagonizando el momento más llamativo de la pelea y el influencer acabó sobre la lona, mientras las imágenes alimentaban nuevamente la fascinación por el futuro de la robótica.