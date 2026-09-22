‘Detector de IA’: la búsqueda que se dispara en Google y revela las 10 dudas antes de usarla en el día a día

“Detector de IA” figura entre las búsquedas con mayor interés en Google Colombia, según Google Trends. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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‘Detector de IA’ es una de las búsquedas más populares en Google Colombia, de acuerdo con la plataforma Google Trends. Esto revela que las personas están consultando como diferenciar un texto generado por una inteligencia artificial como ChatGPT o Claude o un humano.

Google Trends es una herramienta gratuita de Google que permite visualizar cómo evoluciona en el tiempo el interés de los usuarios por determinadas búsquedas en internet.

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Para iniciar a desentrañar lo que los usuarios exploran referente a esta búsqueda, hay que inspeccionar las consultas populares relacionadas.

El interés refleja la intención de distinguir entre un texto producido por una persona y otro generado con herramientas como ChatGPT o Claude. (Google)

Cómo saber si un texto fue escrito por ChatGPT o Claude

La preocupación por identificar si un texto fue escrito por una inteligencia artificial como ChatGPT o Claude es evidente dado que es una consulta con un aumento puntual en las búsquedas y para hacerlo hay dos pasos:

Lo primero es ser un lector atento y identificar palabra o frases que la IA suele repetir: también, sin embargo, en resumen y en conclusión. Otro punto clave es reconocer que cuando la IA redacta un texto, repite una estructura: inicio, desarrollo poco conciso de la ideas y un final que recoge las ideas de manera repetitiva.

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En un segundo paso, es útil acudir a herramientas identificadoras de esta tecnología.

Google Trends permite observar la evolución del interés de los usuarios por términos de búsqueda a lo largo del tiempo. (Google)

¿Herramientas académicas como Turnitin detectan la IA como si fuera plagio?

Turnitin no clasifica automáticamente un texto elaborado con inteligencia artificial como plagio convencional. En cambio, cuenta con un informe específico que estima si el contenido pudo haber sido generado por IA.

El detector de plagio contrasta un trabajo con una amplia base de datos que incluye sitios web, libros, artículos y entregas académicas anteriores, con el objetivo de identificar coincidencias literales o paráfrasis cercanas.

Por su parte, el detector de IA examina patrones estadísticos y el nivel de previsibilidad en la elección de palabras, como la perplejidad y la variación del texto, para calcular la probabilidad de que haya sido escrito por un modelo de lenguaje, como ChatGPT.

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Identificar un texto generado por IA requiere, en primer lugar, una lectura atenta de sus expresiones y estructuras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

¿Qué es un ‘humanizador de IA’ y por qué la gente busca camuflar los textos?

Un humanizador de IA es una herramienta que modifica un texto generado por modelos automáticos para que parezca escrito por una persona.

Suele cambiar vocabulario, estructura de las oraciones, conectores y ritmo, con el objetivo de reducir las señales que buscan los detectores de inteligencia artificial.

¿Son realmente precisos los detectores o cometen errores con textos humanos?

Según Coderhouse, los detectores de inteligencia artificial no deberían considerarse una prueba concluyente. Estudios académicos recientes ubican su nivel general de acierto entre el 60% y el 70%, mientras que los falsos positivos pueden superar el 20% en textos redactados por personas.

Su eficacia, además, se reduce de forma marcada frente a contenidos híbridos. Por eso, estas herramientas pueden funcionar como una advertencia, pero no como una decisión definitiva.

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Antes de publicar o entregar un contenido generado con IA, es necesario revisar datos, fuentes, citas y posibles errores. (Google)

¿Existen detectores y humanizadores de IA que sean realmente gratuitos?

No hay servicios que permitan detectar o reformular textos de inteligencia artificial de forma gratuita, sin límites y con resultados de alta calidad. La mayoría ofrece versiones sin costo con restricciones de palabras o herramientas básicas.

¿Se pueden analizar documentos completos en PDF o Word para verificar su origen?

Sí, es posible analizar documentos completos en PDF o Word, aunque el alcance depende del objetivo. Algunas plataformas extraen el texto para detectar posibles patrones de inteligencia artificial o coincidencias con contenidos publicados y trabajos anteriores.

Asimismo, pueden revisarse metadatos, como autor, fechas de creación y modificación, comentarios, historial de cambios y versiones, especialmente en archivos de Word.

Los contenidos generados por IA suelen presentar una estructura previsible, con introducción, desarrollo y cierre reiterativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Usar IA para resumir o redactar se considera plagio en el ámbito académico y laboral?

No necesariamente. Usar IA para resumir, corregir o incluso redactar no equivale por sí solo a plagio, porque el plagio consiste en presentar como propia una obra o idea ajena sin atribución. Sin embargo, puede constituir una falta académica o laboral si se emplea de un modo que infringe las reglas de la institución o empresa.

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¿Qué diferencia hay entre corregir la gramática (Grammarly/paráfrasis) y ‘humanizar’ con IA?

Corregir la gramática y humanizar un texto con inteligencia artificial son procesos distintos. Herramientas como Grammarly revisan ortografía, puntuación, concordancia, claridad y fluidez, sin modificar necesariamente las ideas ni la voz del autor.

La paráfrasis, en cambio, reorganiza oraciones y sustituye palabras para expresar una idea de otra manera, aunque mantiene la obligación de citar la fuente original cuando corresponde.

Los archivos en PDF y Word pueden revisarse para analizar el texto y, en algunos casos, sus metadatos e historial de modificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un humanizador de IA interviene de forma más profunda: busca alterar el ritmo, el tono y el vocabulario de un texto generado automáticamente para que parezca más natural o personal.

¿Por qué creció la necesidad de “des-automatizar” el contenido antes de entregarlo?

La necesidad de “des-automatizar” contenidos creció con la expansión de herramientas capaces de producir textos correctos en pocos segundos.

En ámbitos académicos y laborales, muchas personas temen que una redacción demasiado uniforme, impersonal o predecible se asocie con el uso de inteligencia artificial y genere dudas sobre su autoría.

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Influyen las políticas que exigen declarar el uso de estas herramientas y la creciente aplicación de detectores, aunque sus resultados no deben tomarse como una prueba concluyente.

Un humanizador de IA modifica el vocabulario, la sintaxis y el ritmo de un contenido automático para que suene más natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede confiar en el contenido de la IA sin pasarlo por una revisión previa?

No conviene confiar plenamente en un contenido generado por inteligencia artificial sin revisarlo antes.

Estas herramientas pueden redactar textos claros y coherentes, pero cometer errores, simplificar conceptos, inventar datos, atribuir citas inexistentes o utilizar información desactualizada.

La revisión humana seguirá siendo indispensable antes de publicar o enviar cualquier documento.