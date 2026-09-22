Un tribunal de Brasil obliga a Apple a controlar la edad de quienes usan apps de casino

Un tribunal de Brasil ordena a Apple controlar la edad de los usuarios para aplicaciones de casino. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

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Un tribunal de Brasil ordenó a Apple reforzar los controles de edad en la App Store para impedir que menores de edad descarguen determinadas aplicaciones con mecánicas de casino y realicen compras dentro de ellas. La decisión afecta inicialmente a la aplicación “Casino Roulette: Roulettist”, pero también establece medidas que podrían alcanzar a otras aplicaciones con características similares.

La orden fue emitida por el Tribunal de Justicia de São Paulo como una medida judicial de urgencia, después de una demanda presentada en julio por cuatro organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de niños y adolescentes.

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El tribunal concedió a Apple un plazo de cinco días para impedir que usuarios registrados como menores descarguen la aplicación y para implementar una verificación de edad antes de que puedan comprar fichas virtuales con dinero real.

Apple deberá cumplir con la orden judicial si no quiere recibir una multa. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Apple deberá bloquear las descargas para menores

La aplicación “Casino Roulette: Roulettist” estaba disponible en la App Store con una clasificación para mayores de 18 años. Sin embargo, las organizaciones demandantes sostuvieron que los menores podían descargarla y utilizar dinero real para adquirir fichas virtuales dentro del juego.

El argumento central de la demanda es que la clasificación de edad por sí sola no sería suficiente para impedir que los menores accedan a este tipo de contenido y realicen transacciones.

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Por ello, la resolución judicial establece que Apple debe introducir mecanismos adicionales para comprobar la edad de los usuarios. La medida no se limita únicamente a impedir la descarga: también exige verificar la edad antes de permitir compras de fichas virtuales destinadas a continuar jugando o ampliar la experiencia dentro de la aplicación.

Tribunal de Brasil busca bloquear el acceso de menores de edad a plataformas como casino. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La medida también afecta a otras apps

Aunque el caso se originó por “Casino Roulette: Roulettist”, la resolución establece una condición más amplia para la App Store brasileña.

Apple no podrá permitir nuevas aplicaciones que utilicen mecánicas similares a las de los casinos si no cuentan con controles de edad considerados efectivos. De esta manera, la decisión busca evitar que una aplicación pueda eludir las restricciones simplemente modificando su nombre o presentación mientras mantiene sistemas de juego y compras similares.

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El tribunal también ordenó a Apple conservar los registros relacionados con la aplicación involucrada en el proceso y presentar un informe técnico que detalle las medidas adoptadas para cumplir con la resolución.

Las medidas del tribunal de Brasil sobre la App Store de Apple afectaría a otras apps. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Una multa de casi 20.000 dólares

La decisión establece una multa diaria de 100.000 reales brasileños, alrededor de 19.500 dólares, en caso de que Apple no cumpla con las obligaciones impuestas por el tribunal.

El plazo concedido por la Justicia brasileña es de cinco días para comenzar a aplicar las medidas relacionadas con las descargas y la verificación de edad.

La resolución representa una intervención directa sobre la forma en que Apple administra el acceso a aplicaciones y compras digitales dentro de su tienda en Brasil. También plantea la necesidad de que las plataformas tecnológicas utilicen mecanismos adicionales para comprobar la edad, más allá de las clasificaciones que aparecen en las tiendas de aplicaciones.

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Apple podría recibir una multa de 20 mil dólares en Brasil. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La demanda fue presentada por organizaciones de protección infantil

El proceso judicial comenzó en julio, cuando cuatro grupos defensores de los derechos de niños y adolescentes presentaron una demanda civil contra Apple.

Las organizaciones señalaron que los menores podían acceder a juegos con características similares a las de un casino y utilizar dinero real para comprar fichas virtuales, pese a que la aplicación estaba clasificada para mayores de 18 años.

La preocupación se centra especialmente en las compras dentro de las aplicaciones, debido a que estas permiten utilizar dinero real para obtener elementos virtuales necesarios para continuar jugando o ampliar determinadas funciones.

La decisión judicial busca, por tanto, establecer una barrera adicional entre los menores y este tipo de experiencias digitales.

La demanda contra Apple fue presentada por asociaciones de protección infantil. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Apple todavía no se pronuncia

La resolución llega mientras las tiendas de aplicaciones afrontan una presión creciente para establecer mecanismos más precisos de protección para los menores.

En este caso, el tribunal brasileño no se limitó a exigir una clasificación de edad, sino que ordenó a Apple comprobar la edad del usuario antes de determinadas transacciones y restringir las descargas de una aplicación concreta.

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Apple fue consultada sobre la decisión judicial, pero no había emitido comentarios al momento de la publicación de la información. Por ahora, la compañía deberá cumplir las medidas establecidas por el Tribunal de Justicia de São Paulo dentro del plazo fijado o enfrentarse a la multa diaria contemplada en la resolución.