Fue con su hijo de 5 años a llevar alimentos a un preso: encontraron cocaína y marihuana en 11 empanadas

Un hombre intentó pasar droga oculta en empanadas en una comisaría de Santa Cruz

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Un hombre de 34 años fue con su hijo de 5 a visitar a un preso en una dependencia policial de la ciudad de Río Gallegos y entregarle una bolsa de alimentos. Al menos eso fue lo que trató de hacer porque su verdadera intención resultó ser otra: el personal de control detectó cocaína y marihuana ocultas dentro de 11 empanadas.

El hallazgo se produjo durante la revisión de la paquetería destinada al detenido en la Comisaría Segunda de la capital santacruceña. Los agentes advirtieron una anomalía en una de las empanadas y profundizaron la inspección sobre el resto de los alimentos.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, al abrir las empanadas se encontraron pequeños paquetes, un par envueltos con cinta negra y otros nueve que contenían una sustancia blanca. En consecuencia, intervino la División Narcocriminalidad, que efectuó pruebas orientativas: el resultado fue positivo para cannabis sativa y cocaína.

La marihuana y cocaína fue hallada dentro de once empanadas

Al hombre le hicieron un palpado preventivo, aunque no le encontraron otros objetos relacionados con el hecho. No quedó detenido, pero la fiscalía dispuso que establezca domicilio y permanezca a disposición judicial mientras continúa la investigación.

La Justicia, además, dispuso el secuestro de su celular, como así también de los envoltorios con droga para avanzar con las pericias correspondientes.

El hombre que intentó la maniobra fue demorado

En tanto, el niño que lo acompañaba quedó bajo el cuidado de su madre, quien fue contactada y notificada de lo sucedido a través del área de Niñez, Adolescencia y Familia.

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