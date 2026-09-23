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El mensaje de Brunenger a un año de su accidente automovilístico: "Es mi cumpleaños, pero no es un día lindo ni feliz"

El streamer recordó el vuelco que sufrió en la Panamericana, las cirugías que atravesó y las secuelas físicas que aún enfrenta tras una internación de casi dos meses

Brunenger cumplió un año de su accidente automovilístico en la Autopista Panamericana y compartió un mensaje en redes sociales
Brunenger cumplió un año de su accidente automovilístico en la Autopista Panamericana y compartió un mensaje en redes sociales
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Lo que debía ser un día de celebración por su cumpleaños, se tornó en un profundo momento para Brunenger. La fecha volvió a coincidir con el aniversario del accidente automovilístico que sufrió en la Autopista Panamericana y que lo mantuvo internado durante semanas. A un año del vuelco, el streamer compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que habló del cambio que atravesó su vida, de las dificultades que enfrentó durante su recuperación y de la falta de ánimo que lo acompañó en los meses posteriores.

Con una publicación dirigida a sus 724 mil seguidores, Bruno Kruszyn, su nombre real, se refirió a la carga que adquirió su cumpleaños desde el siniestro. “Hoy es mi cumpleaños, pero ya no es un día lindo ni feliz para mí, porque queda opacado porque se cumple un año del accidente. Me encantaría poder dar un mensaje de motivación pero no lo tengo, lamentablemente después de ese día toda mi vida se arruinó y fue de mal en peor y tuve el peor año de todos. Por eso mismo decidí pelear y tratar de crear un motivo para festejar y poder cerrar el año festejando. Gracias a todos los que siguen bancando a pesar de que claramente con todo esto no tuve la motivación de siempre ni la alegría”, escribió.

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El accidente ocurrió el 22 de septiembre de 2025, horas después de su festejo. La Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba volcó sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, en dirección al norte. El choque dejó al menos dos heridos y uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate.

Brunenger fue quien sufrió las heridas de mayor gravedad. Durante el vuelco, su hombro derecho impactó contra el asfalto a través del techo de vidrio, que se había desprendido. Esa lesión derivó en una serie de cirugías reconstructivas, entre ellas un injerto de piel, y en una internación que se extendió durante casi dos meses.

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El doloroso mensaje de Brunenger a un año del choque en Panamericana
El doloroso mensaje de Brunenger a un año del choque en Panamericana (Instagram)

En las horas posteriores al choque, las imágenes del vehículo siniestrado comenzaron a circular en las redes sociales y la preocupación de sus seguidores escaló. Coscu, amigo y colega del creador de contenido, habló con la familia y publicó un mensaje para llevar tranquilidad: “Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”.

Luego, ante las versiones que circulaban sobre las circunstancias del hecho, aclaró: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

El 26 de noviembre de 2025, después de recibir el alta médica, Brunenger volvió a conectarse a una transmisión junto a Coscu y Oscu. El regreso a Kick tuvo una duración de diez horas y estuvo marcado por el relato de las lesiones, las intervenciones médicas y las complicaciones que atravesó desde el accidente.

El streamer se levantó la remera frente a Coscu y Oscu y dejó al descubierto los injertos y colgajos de piel en su hombro

En uno de los momentos de la emisión, se levantó la remera y mostró las marcas que quedaron en su cuerpo. La cicatriz más visible cruza parte de su pecho, el hombro derecho y la espalda, donde le tomaron piel para realizar el injerto. Frente a la cámara, explicó: “Me reconstruyeron. Volví a nacer”.

Durante ese vivo, el streamer detalló que recibió 16 puntos en la cabeza para cerrar una herida profunda. También contó que debieron reconstruir su mano izquierda, afectada por los vidrios del vehículo, y que sufrió una infección intrahospitalaria que demandó nuevas intervenciones.

Su recuperación tuvo otra dificultad después del alta inicial. Brunenger relató que debió regresar a la clínica luego de que le detectaran un trombo en el otro brazo. La complicación lo llevó nuevamente a terapia intensiva, en un proceso médico que se prolongó más de lo que había previsto al salir de la internación.

Estaba a full y de un día para otro la vida me cambió por completo”, expresó durante su reencuentro con el público. En el anuncio previo a ese regreso, también había anticipado su intención de retomar las plataformas: “Vuelvo a hacer lo que más me gusta. Se viene una vuelta épica y voy a contar todo lo que viví”.

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