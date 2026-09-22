Historia

México Digital Summit 2026: el encuentro que definirá la agenda tecnológica del país

Con una agenda que abarca desde conectividad universal hasta ciberseguridad e Inteligencia Artificial, el México Digital Summit 2026 convoca a líderes del sector tecnológico, gubernamental y empresarial

(Cortesía México Digital Summit 2026)
(Cortesía México Digital Summit 2026)
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La transformación digital ya no es una promesa a futuro: es la variable que determina la competitividad de los países, las empresas y los gobiernos en el presente. En México, la expansión de la conectividad, la adopción de la Inteligencia Artificial y el desarrollo de infraestructura tecnológica se han convertido en prioridades estratégicas que definen el rumbo económico y social de la nación.

En ese contexto, los espacios de diálogo entre actores públicos y privados cobran una relevancia sin precedentes, pues son el escenario en el que la innovación puede convertirse en sinónimo de mejoras para la calidad de vida de las personas y el desarrollo de las ciudades.

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México Digital Summit 2026 volverá a reunir a los protagonistas de ese debate el 6 y 7 de octubre en Alboa de Plaza Artz, Ciudad de México. El encuentro, convocado por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (Amiti) y organizado por DPL Group, congregará a líderes empresariales, autoridades, reguladores, operadores de telecomunicaciones, inversionistas y especialistas bajo el concepto “Infraestructura e IA: el motor de la economía”.

Una agenda de alto nivel para definir el futuro digital de México

La edición 2026 del Summit contará con la participación de figuras de primer nivel del ecosistema tecnológico y gubernamental. Entre los confirmados destacan Daniel Hajj, CEO de América Móvil; Mónica Aspe, CEO de AT&T México; Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; y Zaira Yvette Pérez Salinas, directora general de Altán Redes. También participarán David Guerrero Rubio, director de la Red de Telecomunicaciones y Mexsat, y Susana Harp, senadora de México.

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(Cortesía México Digital Summit 2026)
(Cortesía México Digital Summit 2026)

La agenda incorpora además perspectivas internacionales. Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, aportará una visión comparada sobre regulación digital. A ellos se suman Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio; Vicente Roqueñí López, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de DiDi; Adriana Servín, directora de Asuntos Gubernamentales de México, Centroamérica y Caribe de Cisco; y Edgar Rodríguez, director de Políticas Públicas para América Latina de TikTok, entre otros referentes.

Las sesiones abordarán temas estratégicos como regulación digital, espectro radioeléctrico, redes móviles, fibra óptica, satélites, conectividad universal, Centros de Datos, Nube, ciberseguridad, energía, electromovilidad, plataformas digitales y economía digital. El objetivo es identificar oportunidades de inversión, desafíos regulatorios y las condiciones necesarias para una transformación digital sostenible e inclusiva.

Roundtables y espacios privados para la toma de decisiones

Uno de los ejes diferenciadores de esta edición será la realización de roundtables: mesas de conversación entre actores públicos y privados diseñadas para abordar desafíos concretos del sector. La mesa “Gobiernos digitales” analizará cómo los gobiernos estatales y municipales pueden convertirse en motores de innovación y desarrollo económico local a través del uso de datos, Inteligencia Artificial y modernización administrativa. Participarán autoridades, especialistas en innovación gubernamental, responsables de economía y directores de TIC.

El evento también incluirá el Open House del Consejo Ejecutivo de la Economía Digital y Centro-i, un espacio privado dirigido a directivos de empresas tecnológicas. La conversación se centrará en los retos regulatorios y económicos que acompañan el desarrollo de la Inteligencia Artificial, así como en la necesidad de marcos legislativos y políticas públicas que generen condiciones favorables para su adopción. Este tipo de instancias buscan traducir el debate técnico en acuerdos concretos entre tomadores de decisión.

(Cortesía México Digital Summit 2026)
(Cortesía México Digital Summit 2026)

México Digital Summit 2026 cuenta con el respaldo de organizaciones como Centro México, ATIM, Centro-i, ASIET, Fiber Broadband Association, CIAPEM, CEIAP, AMOMVAC y CAPOT, y la participación de empresas como DiDi, Honor, Huawei, Tangerine, Apple, Hughes, SES, Telecom District, TikTok, Ookla, ALAI, Xiaomi, The Campaign Registry, AWS, EFTS Group y Nokia.

El encuentro aspira a consolidarse como un punto de referencia para construir alianzas y definir una visión compartida sobre el papel de la tecnología en la economía mexicana. El registro gratuito y el programa completo están disponibles en https://mexicodigitalsummit.com/.

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