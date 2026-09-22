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El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará los cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize recibió una multa equivalente a 100 entradas por la infracción en la confección de la planilla

Once futbolistas de Boca Juniors con uniforme alternativo posan alineados detrás de una pancarta informativa
Los jugadores de Boca Juniors posan antes del partido frente a Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)
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El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con una multa equivalente al valor de 1000 entradas a Boca Juniors tras el reclamo de Vélez Sársfield por la alineación indebida de extranjeros en la planilla del partido por los octavos de final de la Copa Argentina. Así, por unanimidad, el Tribunal ratificó al Xeneize como equipo clasificado a la siguiente instancia, en la que se medirá contra Racing en cancha de Rosario Central (domingo 27 de septiembre). Todo quedó confirmado hoy luego de la publicación del boletín oficial.

Vélez había presentado una protesta formal para impugnar la clasificación de Boca a los cuartos de la Copa Argentina al sostener que su rival incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla de un partido en el que la normativa permitía un máximo de cinco. El club de Liniers pidió que, a raíz de la alineación indebida, se le otorgara el pase de ronda tras la victoria xeneize en los penales (empataron 0-0 en tiempo reglamentario). La institución de Liniers afirmó que la objeción se apoyaba en “un hecho objetivo y documentado”: el exceso de un extracomunitario en la planilla oficial y en los registros del sistema COMET de la AFA.

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El sitio oficial de Copa Argentina consignó que Rodolfo Arruabarrena alineó al arquero colombiano Álvaro Montero, al lateral uruguayo Leandro Lozano y al delantero colombiano Sebastián Villa. Entre los relevos figuraron el chileno Carlos Palacios y el ecuatoriano Enner Valencia, quienes ingresaron en la segunda parte, mientras que quedó en el banco el paraguayo Ángel Romero (el uruguayo Miguel Merentiel y el chileno Williams Alarcón poseen ciudadanía argentina y no fueron incluidos en el debate legal).

Según subrayan los fundamentos del fallo, “la conducta configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible”.

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El Reglamento 2026 de la Copa Argentina, difundido en el Boletín Especial 6811 del Comité Ejecutivo, remite en su artículo 24 a las reglas habituales de los certámenes oficiales de la AFA y a las disposiciones comunicadas por la organización a los participantes. La Liga Profesional de Fútbol establece en sus reglamentos de 2026 que los clubes pueden contratar, registrar en la AFA y alinear en planilla a futbolistas extranjeros de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Asociación y Futbolistas Argentinos Agremiados. Vélez buscó respaldar su postura en el Boletín 5585, publicado el 10 de enero de 2019, que detalla el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09. Allí se fijó que los clubes de Primera A pueden registrar hasta seis futbolistas extranjeros, pero que solo cinco futbolistas profesionales o aficionados están habilitados para suscribir la planilla en cada encuentro oficial.

fallo tribunal disciplina boca vs vélez
Imagen del fallo del Tribunal

Sin embargo, el convenio de Agremiados no habla de sanciones y no aplica en el código disciplinario. Romero estuvo en la planilla, pero no ingresó, no tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro ni de su resolución (el Fortín falló un remate desde los 12 pasos instantes antes del final del tiempo reglamentario). En consecuencia, el fallo marca que hubo una desproporcionalidad del pedido de Vélez ante la infracción cometida por Boca.

“La decisión del Tribunal ante una infracción de este tipo está alineada con toda la jurisprudencia de FIFA: se trató de un futbolista elegible y que estaba inscripto, pero no jugó. Una pena mayor a una multa sería desproporcionada”, le explicó a este medio Fernando Mitjans, titular del Tribunal, y quien presidió la sesión, pero no intervino con su voto en una determinación que fue unánime.

Mitjans detalló que el fallo salió este martes y no el pasado jueves porque “el jueves se revisaron más de 300 expedientes”. “No hubo llamado ni intervención de nadie: era un caso que había que estudiar porque se trató de un fallo de impacto en la opinión pública”, añadió el escribano.

Así, Boca quedó habilitado a buscar un lugar en la semifinal este domingo frente a Racing. El vencedor se medirá ante Banfield, que viene de eliminar por penales a Deportivo Riestra.

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