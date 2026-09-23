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Estos celulares se quedarán sin Netflix desde el jueves 30 de septiembre de 2026

Millones de dispositivos antiguos, entre teléfonos, televisores y reproductores multimedia, perderán acceso a la app

Netflix - celulares - smartphone - tecnología - 25 de marzo
La desaparición del ícono de Netflix en la pantalla de inicio es una de las señales de que el dispositivo quedará sin acceso. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Netflix dejará de estar disponible en una serie de celulares antiguos a partir del 30 de septiembre de 2026, según los requisitos técnicos de seguridad y actualización que exige la plataforma de streaming. La restricción alcanzará tanto a teléfonos con sistema Android como a modelos de iPhone que no admiten las versiones más recientes de sus sistemas operativos, además de una lista de televisores y reproductores multimedia.

El cambio será permanente en los dispositivos afectados: los usuarios no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación desde el menú del equipo. La pérdida de acceso no dejará inutilizable el teléfono, aunque impedirá entrar al catálogo, reproducir contenido, descargar títulos o gestionar funciones asociadas a la cuenta.

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Qué modelos de Android perderán la aplicación

La medida afectará a teléfonos Android comercializados entre 2011 y 2014 que no admiten versiones recientes del sistema operativo. Se trata de dispositivos que ya no pueden instalar los parches de seguridad ni los recursos que requieren las versiones actuales de la aplicación de Netflix.

Netflix dejará de funcionar en celulares Android comercializados entre 2011 y 2014, como el Samsung Galaxy S3 y el Galaxy Note 2. (Europa Press)
Netflix dejará de funcionar en celulares Android comercializados entre 2011 y 2014, como el Samsung Galaxy S3 y el Galaxy Note 2. (Europa Press)

Entre los modelos alcanzados figuran el Samsung Galaxy S3, el Galaxy Note 2 y el Galaxy Grand Prime. La lista también incluye al LG Optimus L5, el Optimus L7 y el LG G2, junto con varios equipos de Sony, como el Xperia Z, el Xperia Z1 y el Xperia E3.

Para verificar la versión instalada, es necesario ingresar a Configuración o Ajustes, buscar la opción “Acerca del teléfono” y seleccionar “Información del software”. Allí figura la versión de Android y, en la mayoría de los dispositivos, la fecha del último parche de seguridad disponible.

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Qué iPhone quedarán sin acceso a Netflix

La restricción también incluirá a los modelos de Apple que no pueden instalar iOS 18.0 o una versión posterior. En ese grupo se encuentran los siguientes:

Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
El iPhone X, el iPhone 8 y otros modelos que no admiten iOS 18.0 quedarán sin acceso a la aplicación de Netflix. (David Zorrakino / Europa Press)
  • iPhone X.
  • iPhone 8.
  • iPhone 8 Plus.
  • iPhone 7.
  • iPhone 7 Plus.
  • iPhone 6s.
  • iPhone 6s Plus.
  • iPhone SE de primera generación.
  • Modelos anteriores de la marca.

Qué televisores dejarán de tener la aplicación nativa

La lista de dispositivos afectados no se limita a los celulares. Los Samsung Smart TV fabricados antes de 2016, que utilizan el sistema operativo Orsay, perderán la aplicación nativa. Ese software antecedió al que la compañía incorporó en sus televisores más recientes.

En el caso de LG, quedarán fuera los televisores sin versiones modernas de webOS, entre ellos las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500, comercializadas antes de que la marca adoptara de forma extendida su sistema actual para pantallas inteligentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Samsung Smart TV fabricados antes de 2016 con sistema Orsay perderán la aplicación nativa de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95, que funcionan con software propietario basado en Linux, también podrían perder el acceso. La situación es distinta para los modelos con Android TV, que cuentan con un ciclo de soporte más amplio y reciben versiones recientes del sistema.

La nómina incluye además televisores Panasonic VIERA de generaciones anteriores, entre ellos las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25, que pertenecen a una etapa previa en el desarrollo de televisores conectados y ya no reciben mejoras compatibles con los requisitos actuales de Netflix.

Los reproductores Apple TV de primera, segunda y tercera generación también resultarán afectados. En estos casos, el acceso dependerá de la versión de tvOS que admita cada equipo y de su capacidad para recibir actualizaciones; los que no puedan actualizar el sistema perderán la aplicación nativa en la fecha prevista.

Los televisores Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95 podrían perder el acceso a la plataforma de streaming. (Reuters)
Los televisores Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95 podrían perder el acceso a la plataforma de streaming. (Reuters)

Cómo saber si un dispositivo quedará sin Netflix

No es necesario contactar al soporte técnico para hacer una primera verificación. Existen tres indicios principales: la desaparición del ícono de Netflix, la imposibilidad de descargar o actualizar el servicio, o la aparición de una pantalla de error al iniciar sesión.

Conviene además revisar el modelo exacto y la versión de software desde el menú de configuración. Esa información suele figurar en los apartados “Acerca de”, “Soporte”, “Información del dispositivo” o “Actualización de software”, según cada fabricante.

La pérdida de la aplicación no implica que el televisor o el teléfono dejen de funcionar. En el caso de las pantallas, podrán seguir utilizándose con consolas, decodificadores, reproductores de video, computadoras y otros dispositivos conectados por HDMI. Chromecast, Fire TV y Roku aparecen como alternativas para instalar la aplicación de Netflix desde tiendas que todavía reciben actualizacione

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