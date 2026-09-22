Honduras

Honduras: Confirman la muerte de tres miembros de una familia tras ser arrastrados por una quebrada en Comayagua

Los cuerpos de dos hermanos y un niño de seis años fueron localizados varios kilómetros río abajo, en medio de una jornada marcada por lluvias intensas y nuevas alertas por crecidas repentinas.

El cuerpo de Darwin Javier fue el primero en ser localizado, varios kilómetros río abajo del punto donde ocurrió el incidente. (FOTO: Hondudiario)
El cuerpo de Darwin Javier fue el primero en ser localizado, varios kilómetros río abajo del punto donde ocurrió el incidente. (FOTO: Hondudiario)
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Una familia quedó atrapada por la fuerza del agua en Comayagua después de que el vehículo en el que se transportaban fuera arrastrado por una quebrada crecida durante las lluvias del domingo 20 de septiembre.

Las víctimas fueron identificadas como Darwin Javier Montoya Suazo, de 32 años; su hermana Rosario Montoya Suazo; y Lester Velásquez Montoya, de seis años, sobrino de ambos.

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Sus cuerpos fueron encontrados entre la noche del domingo y la mañana del lunes después de varias horas de búsqueda.

El incidente ocurrió en el sector de Los Anises, La Trinidad, cuando el vehículo tipo pickup en el que viajaban intentó atravesar un vado que presentaba una fuerte corriente producto de las precipitaciones. Información preliminar señala que el automotor habría quedado inmovilizado antes de ser arrastrado por el agua.

El Cuerpo de Bomberos recibió el aviso durante la noche y desplegó equipos desde Siguatepeque.

El primero en ser localizado fue Darwin Javier. Su cuerpo apareció varios kilómetros río abajo. Posteriormente fue encontrada Rosario Montoya y, cerca del mediodía del lunes, los rescatistas localizaron al pequeño Lester.

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Las labores se extendieron durante casi 12 horas y contaron con participación de Bomberos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas y habitantes de la zona.

Otros ocupantes del vehículo habrían logrado ponerse a salvo, según información preliminar difundida por los cuerpos de socorro.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Darwin Javier y Rosario Montoya Suazo y el niño Lester Velásquez Montoya, de seis años. (FOTO: Facebook)
Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Darwin Javier y Rosario Montoya Suazo y el niño Lester Velásquez Montoya, de seis años. (FOTO: Facebook)

El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, volvió a pedir a la población que evite atravesar ríos, quebradas y vados cuando estén crecidos.

El riesgo puede ser engañoso. Una carretera o paso que normalmente puede atravesarse sin dificultades puede transformarse en cuestión de minutos cuando las lluvias aumentan el caudal.

La corriente puede ocultar la profundidad real, erosionar el terreno debajo del agua o ejercer suficiente fuerza para desplazar un vehículo.

Por eso, la recomendación de los organismos de emergencia es no intentar determinar desde el automóvil si un paso todavía es seguro cuando existe una crecida evidente.

La tragedia ocurrió justo cuando las autoridades meteorológicas advertían sobre un período de lluvias intensas y tormentas eléctricas en diferentes regiones de Honduras.

Este lunes, Copeco colocó a Comayagua y otros siete departamentos en Alerta Verde, mientras mantuvo al Distrito Central bajo Alerta Amarilla durante 48 horas por el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos.

Cenaos atribuyó las condiciones a la convergencia de vientos provenientes del Pacífico y el Caribe combinada con una vaguada en altura, un escenario capaz de producir acumulados importantes de lluvia en zonas del centro, sur y suroccidente del país.

Bomberos, policías, militares y habitantes de la zona participaron en un operativo que se extendió durante casi 12 horas. (FOTO: Proceso hn)
Bomberos, policías, militares y habitantes de la zona participaron en un operativo que se extendió durante casi 12 horas. (FOTO: Proceso hn)

El episodio también muestra una paradoja que Honduras enfrenta en septiembre.

Después de meses de sequía y déficit de precipitaciones en diferentes regiones, la llegada de lluvias intensas puede generar un problema distinto: suelos vulnerables, crecidas repentinas e inundaciones en puntos específicos.

Que aumenten las lluvias no elimina automáticamente la crisis hídrica ni significa que todos los cauces sean seguros.

Por el contrario, una tormenta localizada puede provocar que una quebrada crezca rápidamente aunque otras zonas continúen con déficit de agua.

La muerte de los tres familiares en Comayagua deja así una advertencia concreta en medio de la nueva temporada de precipitaciones: un vado que parece transitable puede convertirse en pocos minutos en una trampa mortal cuando el caudal comienza a subir.

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