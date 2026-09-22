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El romántico gesto de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: “Te amo”

La pareja difundió una postal con sus manos entrelazadas, acompañada por la canción “Tatú” de María Becerra y un mensaje cariñoso que volvió a confirmar el vínculo ante sus seguidores

Renata Mónaco exhibió un tatuaje con el nombre de Ian Lucas en su muñeca en una publicación en redes sociales
Renata Mónaco exhibió un tatuaje con el nombre de Ian Lucas en su muñeca en una publicación en redes sociales
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Renata Mónaco compartió una imagen en la que exhibió un tatuaje con el nombre de Ian Lucas en su muñeca, en un nuevo gesto público que confirma la relación entre ambos. La joven replicó en sus redes sociales una historia publicada originalmente por el influencer, en la que se ve el detalle grabado en su piel junto a la mano de su pareja.

La imagen, musicalizada con el tema “Tatú” de María Becerra, muestra las manos de ambos entrelazadas, con el tatuaje de Mónaco a la vista. Sobre la fotografía, la joven agregó una frase que despejó cualquier duda sobre el vínculo. “Te amo”, escribió él, junto a un emoji de corazón y la mención a la cuenta de su pareja.

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La imagen de las manos entrelazadas incluyó la canción Tatú de María Becerra como fondo musical
La imagen de las manos entrelazadas incluyó la canción Tatú de María Becerra como fondo musical

El posteo se suma a una serie de gestos públicos que la pareja viene realizando desde que su relación quedó confirmada. El vínculo entre Ian Lucas y Mónaco había comenzado a circular en redes sociales semanas atrás, durante el Mundial, luego de que trascendiera un breve romance previo del influencer con Evangelina Anderson durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), certamen que Lucas ganó.

La confirmación pública del romance tuvo un origen particular. Fue durante la cobertura del Mundial 2026, mientras Lucas trabajaba junto a Marley, cuando el conductor reveló en vivo, sin que estuviera previsto, que su compañero viajaba acompañado por su pareja, quien se había trasladado especialmente desde otro punto del país. El comentario tomó por sorpresa al propio influencer, que no atinó a responder en el momento.

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Marley reveló en una emisión en vivo que la pareja de Ian Lucas lo acompañaba en el Mundial 2026

Tras ese episodio, la pareja regresó al hermetismo que había mantenido hasta entonces, sin publicaciones ni menciones que alimentaran la conversación pública. Ese silencio se sostuvo mientras duró la participación de Lucas en la cobertura del certamen, hasta que decidió tomar un vuelo con destino a Jamaica una vez finalizada esa etapa laboral.

Fue en ese viaje donde se produjo la primera confirmación visual del romance. Desde Oyster Bay, en Trelawny, con la música de Bob Marley & The Wailers de fondo, Ian Lucas compartió una historia en la que aparece junto a Mónaco, ambos besándose frente al mar caribeño. La publicación, sin palabras ni comunicados adicionales, llevaba etiquetado el nombre de la joven y bastó para poner fin a semanas de especulación.

Antes de esa imagen, había sido Paula Varela quien llevó la primicia al panel de Intrusos (América TV). La periodista relató que se había comunicado con Lucas, quien le dio autorización para hacer pública la relación. “Bueno, si se puede blanquear, blanqueamos acá en Intrusos el amor”, habría señalado el influencer, según el relato de la panelista.

El influencer está comenzando una relación con una joven llamada Renata y se filtró la primera foto juntos (Video: Intrusos-América TV)

Con esa autorización, el programa mostró imágenes de la pareja captadas en distintos momentos previos a la confirmación oficial. Varela recordó que la pareja ya había sido registrada semanas atrás en situaciones cotidianas, sin que ninguno de los dos confirmara el vínculo en ese momento. “Habían agarrado un video donde estaban en un carrito de la costanera, con un choripán, y como que ellos no confirmaban”, detalló la panelista.

Entre el material exhibido en el ciclo se incluyeron fotografías tomadas durante el debut de la Selección argentina en el Mundial, donde Lucas y Mónaco caminaron juntos entre la multitud de hinchas. Él llevaba puesta la camiseta suplente del equipo nacional, mientras que ella vestía la indumentaria celeste y blanca con una credencial al cuello. Otras imágenes los mostraron dentro del estadio, en un intercambio de miradas frente a frente.

De acuerdo con el relato de Varela, la invitación al Mundial surgió del propio Lucas. “¿Sabés qué? Yo me voy al mundial, venite”, le habría propuesto a Mónaco, quien aceptó y llegó a la sede del torneo uno o dos días antes de que el noviazgo quedara confirmado públicamente. Según precisó la periodista, ambos permanecieron juntos durante una semana en el país sede, mientras Lucas continuaba con su trabajo junto a Marley en la cobertura del certamen.

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