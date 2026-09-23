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El descargo del marido del ex de Sol Abraham luego de que ella expusiera el final de su matrimonio

Tras las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano, la pareja de su ex publicó un mensaje en Instagram y cuestionó que hablara de aspectos de su vida privada

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Lautaro Marchesini, actual esposo de Marcelo Da Corte, cuestionó la divulgación de la vida privada de la pareja en los medios de comunicación
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Días después de que Sol Abraham expusiera los detalles de su separación de Marcelo Da Corte en PH: Podemos Hablar (Telefe), el conflicto que llevaba años lejos de la atención pública volvió a revivir. En su relato, la ganadora de Gran Hermano aseguró que acompañó a su entonces marido cuando él le expresó su atracción por los hombres. Sin embargo, en las últimas horas, la actual pareja de su ex publicó un duro descargo de la situación.

Después de las declaraciones de Sol, Lautaro Marchesini, actual esposo de Da Corte, publicó un extenso mensaje en Instagram en el que cuestionó que se volviera a hablar de la intimidad de la pareja. El mismo fue compartido por Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Según se observaba en el posteo, las referencias a la vida privada de la actual pareja revelan más sobre quien las realiza que sobre las personas aludidas.

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En su descargo, Marchesini sostuvo que detrás de esos comentarios existiría un malestar que Abraham todavía no habría resuelto: “Cuando una persona no tiene contenido propio, termina haciendo de la vida y la privacidad ajena su tema principal. Hablar constantemente de nosotros, de nuestra intimidad y de cosas que no le pertenecen dice mucho más de quien lo hace que de nosotros”.

Luego continuó: “El resentimiento es algo que se puede trabajar y sanar, incluso con la ayuda de especialistas”. En su publicación, Marchesini apuntó contra Sol y le pidió que encontrara “algo propio” de qué hablar sin recurrir a la exposición de terceros.

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La respuesta del marido del ex de Sol Abraham por exponer su vínculo con Marcelo Da Corte
La respuesta del marido del ex de Sol Abraham por exponer su vínculo con Marcelo Da Corte

El esposo de Da Corte también afirmó además que podría dar a conocer aspectos de la historia que involucra a Abraham que no trascendieron. “Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos”, manifestó. Sin embargo, en su publicación señaló que no pretende llevar esa discusión al plano público de las redes.

No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad”, agregó. También remarcó que su vínculo con Da Corte pertenece a ambos y que eligieron preservarlo de las redes sociales.

No fue la primera vez que Marchesini se refirió públicamente a Abraham. Cuando la exparticipante ingresó nuevamente este año a la casa de Gran Hermano, cuestionó la repercusión mediática del tema y se mostró molesto por los mensajes que recibió en redes. En ese momento utilizó expresiones ofensivas para referirse a ella y dijo que estaba dispuesto a dar su versión si los medios querían conocerla.

La flamante campeona del reality de Telefe contó cómo se enteró estando casada de la orientación de su expareja y cómo le contó a su hija que su papá estaba de novio con un hombre. Su palabra (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Por ahora, Marchesini insistió en que prefiere mantener en reserva los detalles de su vida junto a Da Corte. Su nueva publicación, de todos modos, volvió a instalar el conflicto en las redes sociales.

Tras la separación, Abraham también se refirió a la conversación que mantuvieron con la hija que tienen en común. Según contó en el ciclo de Telefe, buscó orientación de profesionales antes de explicarle los cambios familiares.

La recomendación que recibió fue comunicar la situación de forma gradual. Primero le dijeron a la niña que sus padres vivirían en casas distintas; más adelante, que su padre tenía una pareja y, por último, que esa pareja era un hombre.

“Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos”, relató Abraham. Al recordar la reacción inicial de la nena, señaló que no comprendía del todo la explicación y le preguntó a su papá quién era “la princesa”.

La ex participante sostuvo además que conserva un vínculo cordial con Da Corte, centrado en la crianza de su hija. “Tenemos lo más importante”, respondió cuando le consultaron por la relación que mantienen después de la ruptura.

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