Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

Video sobre la presentación del torneo de fútbol juvenil Messi Cup

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Lionel Messi anunció la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional Sub-16 que reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 equipos de nueve países en Miami. La competencia, que en su edición inaugural coronó a River Plate como campeón, duplica el número de participantes respecto del año pasado, cuando ocho clubes se midieron por primera vez.

“La Messi Cup, aún más grande. 16 clubes de nueve países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana”, publicó el capitán de la selección argentina en su cuenta de Instagram, junto a un video con imágenes de la edición anterior.

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El certamen tendrá a tres elencos argentinos. El torneo contará con representación de Boca Juniors, que se suma como nueva incorporación, además de River y Newell’s Old Boys, que ya habían participado en 2025. El resto de la nómina incluye a Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Flamengo e Independiente del Valle.

También estará el UE Cornellà, club español recientemente adquirido por el astro argentino, que competirá por primera vez en la Messi Cup.

River ganó la edición anterior de la Messi Cup

El Inter Miami CF Stadium repite como sede

La competencia volverá a disputarse en el Inter Miami CF Stadium, el mismo escenario que albergó la primera edición. Según el comunicado difundido por la organización, el calendario detallado de partidos y otros aspectos logísticos se darán a conocer próximamente.

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River Plate se consagró campeón del torneo inaugural tras vencer 2 a 0 al Atlético de Madrid en la final, disputada el 14 de diciembre de 2025 en el Chase Stadium.

El objetivo formativo detrás del crecimiento del torneo

Messi expresó su satisfacción por la evolución de la competencia en el comunicado oficial del torneo: “Estamos muy contentos de ver cómo crece el torneo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes del mundo para que compitan, compartan y, sobre todo, disfruten del fútbol”.

El crecimiento de ocho a 16 clubes participantes en su segundo año representa un avance significativo para la organización, que busca consolidar a la Messi Cup como una cita fija en el calendario del fútbol formativo internacional. Los equipos de las categorías juveniles de los clubes más importantes de Europa y Sudamérica competirán durante una semana en Miami, en un formato que apunta a convertirse en referencia para el desarrollo de jóvenes talentos del fútbol mundial.

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En la edición anterior, el campeón River Plate cerró la fase de grupos con un empate ante Barcelona (2-2) y una derrota frente a Manchester City (1-2), pero se recuperó con una goleada 5-1 sobre Inter de Milán, con hat-trick de Bruno Cabral, que le permitió avanzar por diferencia de gol. En semifinales superó 3-1 a Chelsea, con tantos de Cabral, Valentín Sayago y Ramiro Álvarez. En la ya mencionada final el Millonario se impuso con un doblete de Cabral, que terminó como máximo goleador del torneo con siete conquistas, pese a jugar el segundo tiempo con un hombre menos por expulsión.