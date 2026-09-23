Oficina de Aduanas de EE.UU. intercepta una lancha con 22 migrantes cerca de Key Largo y detiene a un cubano

Los ocupantes de la embarcación interceptada fueron trasladados al guardacostas Pablo Valent sin que se registraran personas heridas. (Cortesía: CBP Air and Marine Operations)

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptó el 15 de septiembre una lancha con 22 migrantes cerca de Key Largo, Florida, y detuvo a un ciudadano cubano acusado de intentar trasladarlos de forma ilegal a Estados Unidos. Los pasajeros, 13 chinos, ocho ecuatorianos y un dominicano, quedaron bajo custodia para su procesamiento migratorio.

La embarcación, de 8,2 metros de eslora (27 pies), fue localizada en las inmediaciones de Angelfish Creek, un canal situado entre Key Largo y la bahía de Biscayne. No se registraron heridos ni incidentes durante la detención, informó Periódico Cubano.

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El grupo fue trasladado junto al presunto traficante al guardacostas Pablo Valent, mientras que la lancha quedó confiscada. Las autoridades no divulgaron la identidad del ciudadano cubano ni los cargos formales que podría enfrentar.

La vigilancia aérea que detectó la lancha frente a Florida

Una aeronave multipropósito de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó el bote durante una misión de la Operación Vigilant Sentry. El programa está destinado a identificar movimientos irregulares en aguas cercanas a Estados Unidos.

Tras el aviso, unidades marítimas de la CBP en Miami y Key Largo coordinaron el operativo con la Guardia Costera estadounidense. La intervención permitió detener la embarcación y poner bajo custodia a todos sus ocupantes.

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Imágenes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran la interceptación aérea y marítima de una embarcación en aguas abiertas. La grabación incluye tomas térmicas del seguimiento y la inspección nocturna a las personas que se encontraban a bordo.

La presencia de 13 ciudadanos chinos resulta poco frecuente en estas rutas del Caribe, utilizadas históricamente sobre todo por migrantes procedentes de Cuba, Haití y República Dominicana. La composición del grupo fue divulgada por Fox News.

Andres Blanco, director ejecutivo de la región sureste de Operaciones Aéreas y Marítimas, advirtió que los viajes marítimos irregulares pueden terminar en procesos migratorios y situaciones de peligro. “Estas personas se arriesgan a ser arrestadas, procesadas y expulsadas, además de poner en peligro sus propias vidas en el mar”, señaló.

Blanco explicó que las organizaciones dedicadas al traslado ilegal de personas suelen emplear embarcaciones sin condiciones adecuadas de seguridad. Una avería mecánica, el mal tiempo o el oleaje pueden desencadenar una emergencia durante la travesía.

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La teniente Corryn Ulrich, comandante del Pablo Valent, destacó la coordinación entre los equipos de vigilancia aérea y marítima. La Guardia Costera y la CBP mantienen operaciones permanentes en el Estrecho de Florida y otras zonas del Caribe para interceptar embarcaciones sospechosas, combatir las redes de traslado ilegal y responder ante emergencias.

La salida de cubanos y las nuevas normas migratorias de 2026

Las autoridades tampoco precisaron el punto exacto desde el que partió la lancha ni cuál será el proceso migratorio individual de los 22 pasajeros. El caso se produjo en medio de una emigración cubana sostenida por crisis económicas recurrentes y factores políticos, que llevó a más del 15% de la población de la isla a residir en el exterior.

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Una obra en acuarela representa a un grupo de personas cubanas que viaja a bordo de una embarcación de madera en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de oportunidades laborales, la inflación y el deterioro de los servicios básicos figuran entre los factores que impulsan la salida de jóvenes y profesionales. La ausencia de alternancia democrática y la dificultad de promover cambios internos también marcaron las sucesivas olas migratorias desde 1959.

Estados Unidos concentra cerca del 78% de la diáspora cubana, principalmente en Florida. España e Italia se encuentran entre los destinos europeos más elegidos por los emigrantes de la isla.

Cuba aprobó en 2026 un paquete de leyes sobre migración, extranjería y ciudadanía que actualizó su marco legal. Entre los cambios se eliminó el límite de 24 meses que obligaba a los cubanos a regresar periódicamente a la isla para no perder su residencia fiscal o determinados derechos.

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Las nuevas normas reconocen la ciudadanía efectiva, que permite adquirir otra nacionalidad sin perder la cubana. También garantizan que los residentes en el exterior conserven el uso y la disposición de sus viviendas y bienes, además de incorporar categorías destinadas a inversores.

Estados Unidos, por su parte, endureció las restricciones de visado, elevó las exigencias de fianzas e incrementó las deportaciones de migrantes cubanos a través de terceros países, entre ellos México.