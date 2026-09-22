Video: perdió el control del auto cuando corría una picada, chocó contra una tribuna y mató a una joven de 18 años

Así fue el accidente en las picadas de Mendoza que terminó con una fallecida y tres personas heridas

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Una joven de 18 años murió esta tarde en el Hospital Central de Mendoza luego de permanecer internada en terapia intensiva durante varios días tras sufrir un accidente en el evento conocido como “Picadas de Lavalle”. La víctima fue identificada como Morena González, quien había ingresado con un cuadro de extrema gravedad derivado de un siniestro vial que sacudió al público presente en un predio donde se organizó la carrera.

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 17:05, cuando un Chevrolet 400 conducido por un hombre identificado con las iniciales H. O. perdió el control a los pocos metros de haber largado. El vehículo se desvió de manera brusca, derribó el muro de contención y colisionó de lleno contra la zona de gradas donde se concentraba el público.

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El llamado al 911 activó un operativo de asistencia que incluyó a las dos ambulancias privadas que se encontraban en el predio, las cuales trasladaron inicialmente a los heridos al Hospital Sicoli.

Un Chevrolet 400 perdió el control tras la largada, derribó el muro de contención e impactó contra las gradas.

Cuatro personas resultaron lesionadas como consecuencia del impacto. Dos de ellas con heridas de consideración. La joven de 18 años, por la gravedad de su cuadro, fue derivada desde el Sicoli al Hospital Central, donde quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Según el último parte médico dado a conocer antes de su deceso, y de acuerdo con lo informado por Los Andes, la joven presentaba traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo de abdomen, producto de politraumatismos múltiples. Los profesionales a cargo indicaron que no había indicación de conducta neuroquirúrgica, aunque su estado era calificado como grave y de pronóstico reservado.

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Pese a los esfuerzos del equipo médico, Morena González falleció esta tarde en el hospital. Las otras tres personas lesionadas en el accidente ya habían recibido el alta a primera hora del lunes, según informó Diario UNO.

Ante el deterioro progresivo del estado de salud de la joven durante su internación, familiares y allegados habían difundido a través de las redes sociales un pedido de cadena de oración.

Los familiares de la paciente difundieron una cadena de oración en redes sociales durante su internación en terapia intensiva.

En cuanto a las causas del siniestro, la investigación en curso apunta a dos hipótesis. Por un lado, una posible falla mecánica del vehículo; por el otro, la pérdida de adherencia de las cubiertas a la pista provocada por las condiciones meteorológicas del momento.

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La jornada de picadas se desarrollaba en un contexto de fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaban la provincia de Mendoza, fenómeno que, según consideraron desde la policía, pudo haber incidido en la visibilidad y en el comportamiento del rodado al momento del accidente. Ninguna de las dos líneas ha sido descartada ni confirmada de manera oficial.

Una adolescente de 17 años murió tras volcar con su cuatriciclo

Hubo conmoción en la localidad de Buen Orden, departamento de San Martín, provincia de Mendoza, por la muerte de una adolescente de 17 años el pasado 23 de agosto. La joven falleció a causa de las lesiones que sufrió al volcar con su cuatriciclo.

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Agustina Spisso fue identificada como la víctima. Se desplazaba sola por la calle Bell Ville en un Motomel Volcano de 250 cc, cuando ocurrió el hecho frente a un área de campings. Las primeras averiguaciones indican que Agustina habría perdido el control del cuatriciclo al intentar acomodarse el casco mientras manejaba. La mecánica precisa del siniestro es investigada por peritos accidentológicos.

En el sitio, después del vuelco, el personal médico atendió a la adolescente de urgencia y la trasladó al Hospital Perrupato. Poco más tarde, los médicos confirmaron su muerte por los graves politraumatismos padecidos, ya que las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

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