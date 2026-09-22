Sociedad

Video: perdió el control del auto cuando corría una picada, chocó contra una tribuna y mató a una joven de 18 años

El hecho ocurrió en una competencia organizada en un predio en la localidad de Lavalle y el vehículo impactó contra uno de los laterales de la pista. Además, otras tres personas resultaron con heridas de gravedad

Así fue el accidente en las picadas de Mendoza que terminó con una fallecida y tres personas heridas
Guardar

Una joven de 18 años murió esta tarde en el Hospital Central de Mendoza luego de permanecer internada en terapia intensiva durante varios días tras sufrir un accidente en el evento conocido como “Picadas de Lavalle”. La víctima fue identificada como Morena González, quien había ingresado con un cuadro de extrema gravedad derivado de un siniestro vial que sacudió al público presente en un predio donde se organizó la carrera.

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 17:05, cuando un Chevrolet 400 conducido por un hombre identificado con las iniciales H. O. perdió el control a los pocos metros de haber largado. El vehículo se desvió de manera brusca, derribó el muro de contención y colisionó de lleno contra la zona de gradas donde se concentraba el público.

PUBLICIDAD

El llamado al 911 activó un operativo de asistencia que incluyó a las dos ambulancias privadas que se encontraban en el predio, las cuales trasladaron inicialmente a los heridos al Hospital Sicoli.

Así fue el accidente en las picadas de Mendoza que terminó con una fallecida y tres personas heridas
Un Chevrolet 400 perdió el control tras la largada, derribó el muro de contención e impactó contra las gradas.

Cuatro personas resultaron lesionadas como consecuencia del impacto. Dos de ellas con heridas de consideración. La joven de 18 años, por la gravedad de su cuadro, fue derivada desde el Sicoli al Hospital Central, donde quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Según el último parte médico dado a conocer antes de su deceso, y de acuerdo con lo informado por Los Andes, la joven presentaba traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo de abdomen, producto de politraumatismos múltiples. Los profesionales a cargo indicaron que no había indicación de conducta neuroquirúrgica, aunque su estado era calificado como grave y de pronóstico reservado.

PUBLICIDAD

Pese a los esfuerzos del equipo médico, Morena González falleció esta tarde en el hospital. Las otras tres personas lesionadas en el accidente ya habían recibido el alta a primera hora del lunes, según informó Diario UNO.

Ante el deterioro progresivo del estado de salud de la joven durante su internación, familiares y allegados habían difundido a través de las redes sociales un pedido de cadena de oración.

Fatal accidente en una carrera de picadas: perdió el control del auto, chocó contra una tribuna y murió una joven
Los familiares de la paciente difundieron una cadena de oración en redes sociales durante su internación en terapia intensiva.

En cuanto a las causas del siniestro, la investigación en curso apunta a dos hipótesis. Por un lado, una posible falla mecánica del vehículo; por el otro, la pérdida de adherencia de las cubiertas a la pista provocada por las condiciones meteorológicas del momento.

La jornada de picadas se desarrollaba en un contexto de fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaban la provincia de Mendoza, fenómeno que, según consideraron desde la policía, pudo haber incidido en la visibilidad y en el comportamiento del rodado al momento del accidente. Ninguna de las dos líneas ha sido descartada ni confirmada de manera oficial.

Una adolescente de 17 años murió tras volcar con su cuatriciclo

Hubo conmoción en la localidad de Buen Orden, departamento de San Martín, provincia de Mendoza, por la muerte de una adolescente de 17 años el pasado 23 de agosto. La joven falleció a causa de las lesiones que sufrió al volcar con su cuatriciclo.

Agustina Spisso fue identificada como la víctima. Se desplazaba sola por la calle Bell Ville en un Motomel Volcano de 250 cc, cuando ocurrió el hecho frente a un área de campings. Las primeras averiguaciones indican que Agustina habría perdido el control del cuatriciclo al intentar acomodarse el casco mientras manejaba. La mecánica precisa del siniestro es investigada por peritos accidentológicos.

En el sitio, después del vuelco, el personal médico atendió a la adolescente de urgencia y la trasladó al Hospital Perrupato. Poco más tarde, los médicos confirmaron su muerte por los graves politraumatismos padecidos, ya que las maniobras de reanimación no tuvieron éxito.

Temas Relacionados

MendozaAccidentes de tránsitoAutomovilismoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fue con su hijo de 5 años a llevar alimentos a un preso: encontraron cocaína y marihuana en 11 empanadas

Sucedió en una comisaría de Río Gallegos. El hombre fue demorado y quedó a disposición de la Justicia

Fue con su hijo de 5 años a llevar alimentos a un preso: encontraron cocaína y marihuana en 11 empanadas

Impactante rescate a una familia que quedó varada por la nieve en Neuquén: había una mujer embarazada

El operativo estuvo coordinado por diferentes organismos provinciales y trabajaron durante casi cuatro horas en el paraje Primeros Pinos. Las intensas nevadas provocaron que el auto no se pudiera mover en medio de la Ruta Provincial 13

Impactante rescate a una familia que quedó varada por la nieve en Neuquén: había una mujer embarazada

Video: manejaba alcoholizado, dejó su auto en las vías del tren y tuvieron que montar un operativo para moverlo

Todo ocurrió en la ciudad entrerriana de Chajarí con un hombre que registró 1,86 g/l en el test de alcoholemia. El rodado fue entregado a un familiar tras labrarse el acta de infracción correspondiente

Video: manejaba alcoholizado, dejó su auto en las vías del tren y tuvieron que montar un operativo para moverlo

Conmoción en Córdoba: un adolescente de 16 años fue asesinado y detuvieron a su padrastro y a su hijo de 17 años

La víctima fue identificada como Lautaro Córdoba. El crimen ocurrió en un establecimiento rural de Higuera Vieja, cerca de Copacabana, en el norte provincial. La Justicia investiga las circunstancias del ataque y el rol de los dos acusados

Conmoción en Córdoba: un adolescente de 16 años fue asesinado y detuvieron a su padrastro y a su hijo de 17 años

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños informaron que el músico se encerró en su casa todo el fin de semana y su familia llegó a llamar a un cerrajero. También pidieron que se concrete una evaluación interdisciplinaria ordenada en el marco de una causa que tramita en la Justicia Civil para determinar su capacidad

Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

DEPORTES

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará los cuartos de final de la Copa Argentina

Quiénes son los tenistas argentinos que comienzan la gira asiática esta semana

El sentido mensaje de Colapinto a Messi por su despedida de la selección argentina: “No te vayas nunca”

La sugestiva frase de Kylian Mbappé sobre sus raíces africanas en plena carrera por el Balón de Oro

TELESHOW

El romántico gesto de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: “Te amo”

El romántico gesto de Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas: “Te amo”

Evangelina Anderson contó que la persigue un acosador y Vero Lozano lo enfrentó al aire: “Sabemos quién sos”

La terrible amenaza que recibió Denisse González de una fanática de Bautista Mascia: “¿Cuándo te vas a morir?”

Habló un amigo del hombre que amenazó a Homero Pettinato: "Cuando murió la madre, un tío lo internó"

La reacción de Emilia Mernes con Bandana por el video de Maldita Noche que encendió la polémica: “Cómo les gusta”

INFOBAE AMÉRICA

México Digital Summit 2026: el encuentro que definirá la agenda tecnológica del país

México Digital Summit 2026: el encuentro que definirá la agenda tecnológica del país

Abelardo de la Espriella solicita a Laura Fernández eliminar el requisito de visa para que los colombianos ingresen a Costa Rica

Panamá expone ante Citi plan de $8,500 millones y recibe llamado para cuidar el grado de inversión

El partido 500 de la historia de la Liga de Naciones Concacaf tendrá lugar en una pequeña isla del Caribe

Guatemala inaugura los Primeros Juegos Deportivos Universitarios Nacionales