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Evangelina Anderson contó que la persigue un acosador y Vero Lozano lo enfrentó al aire: “Sabemos quién sos”

La modelo reveló en Cortá por Lozano, a propósito del caso de Sofía Gonet y Homero Pettinato, que prepara una denuncia para un hombre que la asedia en persona y por las redes sociales. La advertencia de la conductora

La modelo compartió su angustia al aire por la situación que vive con un hombre desde hace varios años. El contundente pedido de la conductora (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)
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Evangelina Anderson reveló en Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, que atraviesa una situación de acoso y que iniciará acciones legales contra un hombre llamado Fernando, quien la persigue en las redes como en los lugares por los que transita. La modelo contó que la persona está identificada y que, por temor, llegó a modificar la forma en que salía del canal.

La conversación se dio mientras el programa abordaba el caso de Sofía Gonet, conocida como La Reini, y las amenazas que recibió Homero Pettinato. Evangelina vinculó ambos episodios y explicó cómo, según su experiencia, la admiración puede transformarse en una conducta invasiva.

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Primer plano de Evangelina Anderson con cabello rubio liso, ojos azules, un micrófono cerca de su mejilla y un collar en el cuello, en un estudio
“Te voy a estar esperando en la puerta de Telefe”, contó Evangelina Anderson sobre uno de los mensajes que recibió de su acosador

“Me pasa con este tema que siento que el fanatismo nace de algo bueno, que es la admiración, la idealización y uno lo toma como algo positivo. El tema es cuando eso pasa de la admiración de una persona a una obsesión y pensar que tiene derecho en la vida del famoso”, planteó.

La conductora y modelo evitó dar precisiones sobre el caso porque, según indicó, ocurrió recientemente. “Yo tuve una situación similar y no voy a hablar porque es de estos últimos meses. Exactamente lo mismo que a ella me sucedió”, afirmó. Ante la consulta de sus compañeros sobre si los mensajes aparecían en redes sociales, respondió: “En todo. Estamos justamente con el tema de la denuncia. La entiendo perfectamente a ella porque te asusta”.

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La exesposa de Martín Demichelis sostuvo que tomó cartas en el asunto. “Pedí asesoría jurídica y hay que asesorar. Está identificada la persona. Al principio pensás que te admira y no lo ves desde el sentimiento negativo o como algo oscuro”, expresó, preocupada por la situación.

vero lozano evangelina anderson
“Al principio lo bloqueaba y se hacía mil cuentas más”, relató Evangelina Anderson sobre el hostigamiento (Cortá por Lozano, Telefe)

Como ejemplo de la situación, la figura de Telefe relató que recibió mensajes contra Heber, cronista del ciclo, después de que ambos participaran de un video para TikTok. “Cree que por una foto o un autógrafo hay un vínculo. Con decirte que Heber, nuestro cronista, hizo un video en TikTok conmigo y me llegaron mensajes fatales contra él como si fuera mi pareja. Me ponía cosas como ‘¿estás en Miami con él?’. Asusta”, contó.

La modelo explicó que al principio bloqueaba las cuentas desde las que recibía los mensajes, pero que esa medida no frenó los contactos. “Yo al principio lo bloqueaba y se hacía mil cuentas más hasta que un día dejé de hacerlo porque me decía ‘te voy a estar esperando en la puerta de Telefe’. Entonces, yo salía por otra puerta acá en el canal”, relató, abrumada. Augusto Telias, periodista especializado en policiales del programa, le preguntó si había recibido amenazas o si temió por su seguridad. Anderson respondió: “Sí, pero no puedo contar mucho”. Vero Lozano, impactada por lo que vive su panelista, buscó tranquilizarla y señaló: “Acá y en tu casa hay cámaras y eso va a servir para hacer la denuncia”.

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"No te acerques nunca más porque sino yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. ¿OK?Ya perdiste el trabajo”, lanzó Vero Lozano al aire de su ciclo

Unos minutos después, luego de conversar con Evangelina fuera del aire, la conductora se dirigió de forma directa a la persona señalada por la influencer y le dio un ultimatum mirando a cámara. “En relación a la denuncia de Eva, y esto lo voy a decir yo. Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más porque sino yo mañana muestro tu foto acá, Fernando. ¿Ok? Nunca más te acerques, nunca más escribas. Ya perdiste el trabajo”, dijo rotunda, con la modelo a su lado.

El episodio que dio lugar a la confesión ocurrió luego de que Homero Pettinato denunciara amenazas de un hombre al que vinculó con el acoso que Sofía Gonet, su expareja, padece desde hace diez años. El conductor afirmó que la persona se presentó frente al estudio de Olga y le hizo un gesto amenazante.

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