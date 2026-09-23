Muere otro trabajador en la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá

Una vista desde un dron muestra parte del trabajo de excavación del túnel bajo el Canal de Panamá por la Compañía del Metro de Panamá, en septiembre de 2025. REUTERS/Enea Lebrun

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La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá registró su segunda muerte reportada en poco más de un mes.

Un trabajador falleció la noche del lunes 21 de septiembre mientras realizaba labores dentro del túnel ubicado en el área de Farfán.

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La víctima tenía 25 años y trabajaba para una empresa subcontratista vinculada a la ejecución del proyecto, según informó el Consorcio HPH Joint Venture.

El incidente ocurrió durante una jornada de trabajo en la zona subterránea de la construcción. La causa aún no fue establecida de forma definitiva.

De manera preliminar, el consorcio indicó que el hecho estaría relacionado con una presunta descarga eléctrica. Las autoridades competentes investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Trabajadores de la Compañía del Metro de Panamá en un túnel bajo el Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

La muerte de un trabajador en el túnel de Farfán corresponde al segundo deceso comunicado por el Consorcio HPH Joint Venture durante las obras de la Línea 3 del Metro de Panamá. La investigación busca determinar qué ocurrió y establecer si se cumplieron los procedimientos aplicables en el lugar.

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El consorcio afirmó que activó el acompañamiento correspondiente desde que conoció lo sucedido. También indicó que entregará la información que requieran las autoridades durante las diligencias.

La empresa responsable de la obra sostuvo que mantendrá su colaboración con las entidades competentes y con las compañías involucradas en el proyecto.

Además, reiteró su compromiso con el desarrollo responsable de los trabajos y con el cumplimiento de las disposiciones operativas.

El Metro de Panamá lamentó el fallecimiento y transmitió sus condolencias a los familiares y allegados del trabajador. La entidad señaló que sigue atenta al avance de la investigación.

Trabajadores de la Compañía del Metro de Panamá en las instalaciones fuera de un túnel bajo el Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

El antecedente más reciente ocurrió el 20 de agosto en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán. En aquella ocasión, el consorcio informó la muerte de un colaborador de 48 años que se desempeñaba como electricista calificado.

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Ambos episodios fueron comunicados en el contexto de los trabajos de construcción de la Línea 3. El nuevo caso ocurrió en un sector distinto del complejo de obras, dentro del túnel situado en Farfán.

Las autoridades deberán precisar ahora las condiciones de seguridad existentes durante la jornada, así como la secuencia que derivó en la presunta descarga eléctrica. Hasta el momento, no se difundieron otros detalles sobre el incidente ni sobre las conclusiones preliminares de la investigación.

La línea 3 es construida por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C.

La misma se financia principalmente mediante préstamos concesionales otorgados por el Gobierno de Japón, canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) bajo el esquema de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).

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Un reptil toma el sol cerca de la entrada de un túnel bajo el Canal de Panamá, construido por la Compañía del Metro de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

La complejidad técnica de una obra, según sus constructore, se ejecuta bajo estrictos estándares de seguridad, especialmente por su cercanía con el cauce interoceánico.

Sin embargo, el túnel que se abrió recientemente no formaba parte del diseño original del proyecto. Cuando la Línea 3 fue concebida, se planteaba que el monorriel cruzaría el Canal utilizando la estructura del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que serviría tanto para tráfico vehicular como para transporte ferroviario. Esa era la ruta prevista para enlazar Panamá Oeste con la capital.

El cambio de rumbo se produjo en 2020, durante la administración del entonces presidente Laurentino Cortizo. Ante los retrasos acumulados en la construcción del cuarto puente y la incertidumbre sobre su fecha de entrega, el Gobierno decidió modificar el diseño original e incorporar un túnel subterráneo como alternativa para garantizar la continuidad del proyecto ferroviario.

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Esta decisión, reportó Infobae, implicó rediseños estructurales, nuevos estudios geotécnicos, ajustes contractuales y la incorporación de tecnología especializada para la excavación bajo el canal.

Como consecuencia directa, el costo total de la Línea 3 se incrementó de manera significativa. Inicialmente, la obra estaba presupuestada en unos $2,800 millones, pero tras la inclusión del túnel, el monto supera actualmente los $4,400 millones.