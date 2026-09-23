Los envíos de Apple Watch aumentaron un 14% en el segundo trimestre de 2026

A pesar de ese crecimiento, Apple no encabezó la participación de mercado. REUTERS/Carlos Barria

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Los envíos de Apple Watch aumentaron 14% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, un repunte que colocó a la compañía como la marca de mayor crecimiento entre las principales fabricantes de smartwatches, según datos de Counterpoint Research.

El avance ocurrió en un contexto de contracción general del mercado, que retrocedió 4% de forma interanual, la primera caída registrada en un año completo.

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A pesar de ese crecimiento, Apple no encabezó la participación de mercado. Ese lugar quedó en manos de Huawei, que se mantuvo como líder con 21.8% del total de envíos globales durante el trimestre que va de abril a junio.

Los envíos de Apple Watch aumentaron 14% en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. (Composición Infobae: AP Foto/Matthias Schrader / Apple)

Por qué crecieron los envíos de Apple Watch en el segundo trimestre de 2026

El impulso de Apple Watch se explica, según Counterpoint Research, por un comportamiento positivo en todas las regiones donde el dispositivo está disponible. La firma no atribuyó el crecimiento a un mercado específico, sino a una recuperación generalizada de la demanda.

Dos modelos concentraron la mayor parte de ese resultado. Los relojes inteligentes Series 11 y SE 3 representaron más del 80% de los envíos globales de la marca durante el periodo analizado.

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Anshika Jain, analista principal de Counterpoint Research, señaló que el desempeño de Apple contrasta con el de un año atrás. “Apple registró el mayor crecimiento entre las cinco principales marcas de la región, lo que indica su recuperación tras el descenso observado en el mismo trimestre de 2025”, resaltó la firma.

Ese dato resume el fenómeno central del trimestre: después de un 2025 marcado por descensos, Apple Watch volvió a crecer con fuerza gracias al desempeño de sus modelos más recientes, lo que le permitió liderar el crecimiento de envíos aunque no la participación total del mercado global de smartwatches.

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Los relojes inteligentes Series 11 y SE 3 representaron más del 80% de los envíos globales de Apple. Europa Press

Huawei conserva el liderazgo en participación de mercado pese al crecimiento de Apple

Aunque Apple lideró el crecimiento porcentual, Huawei retuvo el primer puesto en cuota de mercado global con 21.8%, apoyada en un pilar geográfico muy definido. China concentró 80% del total de los envíos de la marca durante el segundo trimestre.

Ese dominio en su mercado local, sin embargo, no se tradujo en una expansión acelerada. En China, Huawei registró un crecimiento anual de apenas 1%, un ritmo moderado si se compara con el avance de Apple a nivel global.

La combinación de ambos datos deja un panorama con dos lecturas distintas. Huawei sostiene su posición dominante gracias a la fortaleza de un solo mercado, mientras Apple gana terreno de forma más distribuida entre regiones, aunque todavía sin alcanzar el volumen total de su competidor.

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El Apple Watch incluye un sensor óptico de frecuencia cardíaca que mide tus pulsaciones de forma continua. (Foto: Apple)

Garmin, Imoo y Xiaomi completan el mapa de participación en smartwatches

Detrás de Apple y Huawei, Garmin se ubicó como la marca con mayor crecimiento de envíos después de Apple. Ese desempeño, no obstante, no se reflejó en una cuota de mercado amplia: la marca controla apenas 5.6% del total global.

Esa cifra la deja por debajo de otros competidores con menor crecimiento pero mayor presencia acumulada. Imoo reportó una participación de 7.8%, mientras que Xiaomi se ubicó en 6.1%, ambas por encima de Garmin en volumen total pese a su expansión más moderada durante el trimestre.

Qué explica la caída general del mercado de smartwatches

El mercado global de smartwatches cayó 4% de forma interanual durante el segundo trimestre de 2026, la primera contracción del sector en un año, pese al crecimiento simultáneo de Apple, Huawei y Garmin. La debilidad se concentró en los dispositivos de bajo costo y en un aplazamiento de compras en la gama alta ante la expectativa de nuevos lanzamientos.

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Los usuarios de relojes de alta gama prefirieron esperar los próximos lanzamientos antes de comprar. REUTERS/Jeenah Moon

El segmento de dispositivos de bajo costo mostró la mayor debilidad dentro del mercado. Las limitadas capacidades de monitorización de estos modelos no resultaron suficientes para motivar a los consumidores a actualizar sus equipos.

En el extremo opuesto, los usuarios de relojes inteligentes de alta gama optaron por una estrategia distinta: postergar sus compras a la espera de los próximos lanzamientos de las marcas. Esa decisión derivó en ciclos de reemplazo más largos, un factor que contribuyó de manera directa a la contracción general del mercado durante el trimestre.