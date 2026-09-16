WhatsApp prepara una función que permitirá compartir el mismo diseño de chat con otras personas

La función, detectada en la versión beta 26.37.10.16, permitirá compartir el mismo fondo de pantalla y color de burbujas con otra persona o con un grupo completo (WhatsApp)

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WhatsApp prepara una función para compartir y sincronizar el tema visual de un chat con otros participantes, de modo que dos personas o todos los integrantes de un grupo puedan ver el mismo fondo de pantalla, color de burbujas y estilo de conversación.

La herramienta fue detectada en la versión beta 26.37.10.16 de WhatsApp para iOS, aunque todavía no está disponible para los usuarios de TestFlight. La novedad amplía las opciones de personalización que la aplicación incorporó recientemente en iPhone.

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Hasta ahora, los temas de chat eran individuales: una persona podía cambiar el aspecto de su conversación, pero el ajuste no modificaba la pantalla del otro participante. Con la nueva función, WhatsApp permitirá decidir si el diseño se aplica solo en el dispositivo propio o si se comparte con quienes forman parte del chat.

WhatsApp mantendrá el cifrado al compartir la apariencia de un chat (Foto: Meta)

Los temas de chat ya incluyen fondos y colores de burbuja

WhatsApp introdujo nuevas categorías de temas de chat en la actualización 26.33.73 para iOS. De acuerdo con WABetaInfo, estas opciones permiten cambiar el fondo de pantalla y el estilo visual de las conversaciones, con una selección automática del color de burbujas para mantener la legibilidad de los mensajes.

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Entre las categorías disponibles está Live, que incorpora fondos animados con movimiento lento. También aparece Minimal, una alternativa que reduce los elementos visuales para mantener una interfaz más sencilla. Cada tema combina la imagen de fondo con colores que diferencian los mensajes enviados y recibidos.

Hasta ahora, esos cambios solo podían verse en el teléfono de quien los configuraba. La persona que participaba en la conversación mantenía su propio diseño, sin importar el fondo o los colores que eligiera el otro usuario.

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La sincronización llegará a chats individuales

La función en desarrollo añadirá una opción dentro de los ajustes de temas. Al seleccionar un diseño, el usuario podrá elegir entre aplicarlo solo a su conversación o compartirlo con la otra persona.

La plataforma protegerá los fondos personalizados y las configuraciones visuales mediante cifrado de extremo a extremo, de manera que el servicio no pueda consultar los elementos elegidos por los participantes - REUTERS/Dado Ruvic

Si activa la sincronización, el otro participante verá el mismo tema, fondo de pantalla y color de burbujas. La modificación se aplicará de forma automática, sin que el destinatario tenga que aceptar el cambio o realizar una configuración adicional.

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WhatsApp mostrará un mensaje del sistema dentro del chat para informar quién cambió el tema. Aun así, la persona que recibió la apariencia sincronizada podrá modificarla después si prefiere utilizar otro diseño en su dispositivo.

La opción también incluirá fondos de pantalla personalizados. Esto significa que una persona podrá elegir una imagen de su biblioteca de fotos y compartirla con el otro participante, junto con los colores de burbuja que acompañan la conversación.

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Los grupos podrán tener un diseño común

La sincronización no quedará limitada a los chats individuales. WhatsApp trabaja para que los administradores o participantes de un grupo puedan aplicar un tema visual a todos sus integrantes.

La beta de WhatsApp para iPhone muestra una nueva función de temas (Foto: Meta)

Cuando una persona elija compartir el diseño, los miembros del grupo verán la misma combinación de fondo y colores. Esta posibilidad puede utilizarse en conversaciones familiares, grupos de amigos, equipos de trabajo o comunidades que quieran distinguir un chat concreto del resto.

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El sistema mostrará la actualización para informar que alguien cambió la apariencia compartida. Cada integrante conservará la posibilidad de sustituir el tema si no desea mantener el diseño seleccionado por otra persona.

La función mantendrá el cifrado de extremo a extremo

WhatsApp indicó que la sincronización de temas estará protegida por cifrado de extremo a extremo. Según el funcionamiento previsto, la plataforma no podrá ver qué fondo, tema o imagen personalizada comparten los usuarios dentro de sus conversaciones.

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Esta protección también se aplicará a las fotografías elegidas desde la galería del teléfono. El diseño visual será un elemento más de la conversación cifrada, junto con los mensajes y archivos compartidos entre los participantes.

La medida busca mantener el sistema de privacidad de WhatsApp mientras añade una función centrada en la personalización. El cambio no afecta el contenido de los mensajes ni modifica los controles de privacidad de cada cuenta.

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La opción para compartir temas de chat permanece en desarrollo y no puede activarse en la beta actual de WhatsApp para iOS. La detección dentro de la versión 26.37.10.16 muestra el trabajo de la empresa sobre la función, pero no confirma una fecha para su llegada a los probadores de TestFlight.

WhatsApp tampoco ha informado cuándo estará disponible en la versión estable de la aplicación ni si llegará al mismo tiempo a Android. Por ahora, los temas seguirán siendo personales, mientras la plataforma termina de preparar una herramienta que permitirá extender el mismo diseño a toda una conversación.