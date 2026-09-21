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Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

En su paso por el ciclo de Vorterix, la cantante contó una conversación que tuvo con su familia cuando en su casa se pudieron comprar cosas necesarias gracias al aporte de su trabajo

En su paso por el ciclo de Lala Franco, Lali Espósito recordó sus primeros sueldos en los inicios de su carrera y, además, las experiencias que se perdió por comenzar a trabajar a tempranada edad (Grandes que fueron chicos - Vorterix)
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Con más de dos décadas de trayectoria, Lali Espósito construyó una carrera que comenzó cuando todavía era una niña. En 2003, formó parte de Rincón de luz, el ciclo creado por Cris Morena, y desde entonces participó en distintos proyectos vinculados con la actuación y la música. En una entrevista reciente, la artista recordó cómo fue tomar dimensión de la importancia económica que tenía su trabajo para su familia y habló también de las experiencias de la infancia y la adolescencia que quedaron relegadas por sus compromisos laborales.

El testimonio surgió durante su paso por el ciclo Grandes que fueron chicos, emitido por Vorterix y conducido por Lala Franco, en el segmento A la mesa, un restaurante llevado adelante por chicos neurodivergentes. “Yo, por supuesto, ganaba el mínimo de actores en ese momento, que no me acuerdo cuánto era. Estamos hablando de otra Argentina”, explicó. Ante la observación de que ya no trabajaba como extra, Espósito aclaró: “Tenía un contrato y cobraba por eso el mínimo de contratación”.

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A medida que avanzó la conversación, Lali reconoció: “Yo con el tiempo entendí que a veces ganaba más que mis viejos”, relató. La situación, según explicó, se hizo evidente cuando todavía tenía alrededor de 12 o 13 años y sus padres decidieron hablar con ella sobre el impacto que tenía su trabajo en la economía familiar. “Mis viejos me dijeron: ‘Che, queremos que sepas que esto que vos ves, que ahora pudimos comprar... o que este verano nos pudimos ir todos a Miramar, es en gran parte porque vos estás aportando a esto’”, recordó la artista.

Lali Espósito en Rincón de Luz, uno de sus primeros trabajos como actriz (Captura de video)
Lali Espósito en Rincón de Luz, uno de sus primeros trabajos como actriz (Captura de video)

Consultada sobre qué sentía aquella niña al recibir esa información, Lali respondió: “Me parecía loco. Yo trabajo, hago algo que me gusta, que está re bueno y de pronto pudimos comprar lo que se rompió de la cocina”, explicó. Luego agregó: “No es solo para mí, es para que los que me rodean y para que lo que me rodea también esté bien, si yo tengo esa posibilidad”.

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La conversación también giró en torno a los aspectos de la infancia que quedaron fuera de su rutina como consecuencia de sus compromisos profesionales. Ante la pregunta sobre si había algo que aquella niña se hubiera perdido, Espósito respondió de manera directa: “Ganaba cosas increíbles. Me subí a un avión por primera vez para ir a trabajar a los once años. Imaginate cómo estaba, no podía creerlo. Encontré una profesión, un oficio”, contó. “Por eso estaban esas cosas muy buenas, que me dio trabajar de chica”, señaló.

Lali Espósito junto a Majo Riera, su mamá y apoyo incondicional desde los inicios de su carrera (Instagram)
Lali Espósito junto a Majo Riera, su mamá y apoyo incondicional desde los inicios de su carrera (Instagram)

Sin embargo, también recordó situaciones cotidianas que quedaron relegadas por las grabaciones y las responsabilidades vinculadas con su trabajo. “Y después, obviamente que parecen boludeces, pero no ir a ningún cumpleañitos o a muy pocos cumpleañitos de tus amigos cuando tenés 12 años”, explicó. “Te es raro... Volver once de la noche a tu casa, no tener las actividades que yo tenía”, continuó. Antes de comenzar a trabajar en el mundo artístico, su rutina era completamente diferente. “Yo antes de trabajar con Cris (Morena) era muy deportista... Patinaba en el club de mi barrio, jugaba al hockey en Huracán, hacía como muchas cosas”, recordó.

La actriz explicó que, con el comienzo de su carrera, dejó de tener ese tipo de participación cotidiana en espacios sociales y deportivos. “Yo no tenía esa vida de club social que creo que al niño lo forja mucho”, afirmó.

“Yo no tenía esa vida de club social que creo que al niño lo forja mucho”, aseguró la cantante al recordar cómo cambió su rutina (Instagram)
“Yo no tenía esa vida de club social que creo que al niño lo forja mucho”, aseguró la cantante al recordar cómo cambió su rutina (Instagram)

“Crecí con otro tipo de adolescentes. Algunos complejos...”, concluyó Lali durante la conversación. La frase apareció después de que sus interlocutores señalaran que sus compañeros de trabajo atravesaban experiencias similares.

Con el paso del tiempo, Lali pudo mirar aquella etapa con una perspectiva más amplia, sin negar los beneficios ni las ausencias que implicó empezar a trabajar tan joven. La actuación le permitió conocer una profesión y colaborar con su familia, pero también la alejó de algunas experiencias habituales de la infancia. En esa tensión entre lo que ganó y lo que dejó de vivir estuvo centrada su reflexión durante la entrevista.

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