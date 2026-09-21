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El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

El conductor contó al aire que reconoció a un hombre a través del vidrio del stream, que le manda mensajes intimidatorios desde hace años y que, en esta ocasión, le habría hecho un gesto de matarlo. “Me amenazó de muerte”, aseguró

Homero Petinatto relató en vivo cómo fue la amenaza de muerte que recibió
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Homero Pettinato relató que un hombre al que identificó como Hernán Bloquero se presentó frente al estudio de Olga y le hizo un gesto de amenaza de muerte mientras salía al aire en Soñé que volaba. El integrante del ciclo dijo que la persona le envía mensajes intimidatorios desde hace cerca de dos años y adelantó que planea hacer una denuncia.

El episodio ocurrió durante la emisión del programa de streaming, cuando el equipo despedía al psicólogo Gabriel Rolón. Según contó Pettinato, levantó la mirada hacia el ventanal del estudio, que da directamente a la vereda, y reconoció a quien, afirmó, lo hostiga en redes sociales desde que mantuvo una relación con Sofi Gonet.

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“Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, preguntó el conductor a su compañero Lucas Fridman antes de dar detalles de lo que acababa de advertir. Luego explicó que el hombre permaneció frente al vidrio, lo miró y realizó un movimiento con el dedo índice sobre el cuello, una señal que interpretó como una amenaza de muerte.

“Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí. Me hace (el gesto) y se va caminando”, aseguró Pettinato. El conductor sostuvo que la situación se produjo frente a los demás integrantes del programa y de parte del público que seguía la transmisión.

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Homero Pettinato portada
Homero Pettinato relató al aire la amenaza que, según dijo, recibió frente al estudio de Olga (José Tetty)

El hijo de Roberto Pettinato afirmó que el hombre se retiró poco después de hacer el gesto. La brevedad del hecho no redujo su preocupación, ya que consideró que el episodio implicó una escalada respecto de los mensajes que, según sus dichos, recibía en sus redes sociales.

El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó”, expresó el integrante de Olga. “Seguramente podamos pedir el video”, comentó, luego de que desde el estudio le confirmaran que el edificio cuenta con registros de vigilancia.

Fridman le sugirió que actuara de inmediato y buscara asesoramiento. Pettinato coincidió con esa posibilidad y señaló que evaluaba llevar el material a la Justicia. “Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, afirmó durante la conversación al aire.

El conductor remarcó que pudo reconocerlo porque, de acuerdo con su versión, se trata de una persona que ya había visto en redes sociales. “Es un tipo que me viene amenazando hace dos años, desde que empecé a salir con Sofi Gonet”, explicó.

El conductor aseguró que reconoció al hombre que se acercó al ventanal e hizo un gesto sobre su cuello
El conductor aseguró que reconoció al hombre que se acercó al ventanal e hizo un gesto sobre su cuello

Durante su descargo, Homero identificó al presunto agresor como Hernán Bloquero, nombre con el que, según dijo, se presenta en plataformas digitales.

“Me empezó a escribir: ‘Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza’”, enumeró las amenazas que fue recibiendo a lo largo de los dos años.

Pettinato señaló que había intentado mantenerse distante de esa situación y que creyó que el hostigamiento se diluiría con el paso del tiempo, incluso después de terminar su relación con La Reini. Según relató, la amenaza frente al estudio cambió su percepción porque el hombre habría pasado de las interacciones virtuales a una aparición presencial.

Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, planteó.

Homero Pettinato y Sofía Gonet
Pettinato afirmó que recibe mensajes intimidatorios desde hace cerca de dos años por su relación con Sofi Gonet

La mención al supuesto acosador surgió de modo espontáneo en la transmisión. Pettinato interrumpió el clima habitual del ciclo para explicar que necesitaba hacer público lo que acababa de pasar y que, hasta entonces, no había dimensionado el riesgo.

A lo largo de su relato, Pettinato manifestó temor por la presencia del hombre en las inmediaciones de Olga. “Terror tengo”, dijo. “Fue muy rápido. Levanto la cabeza, lo veo que hace así, se da media vuelta y se va caminando”, contó. Al finalizar su relato, adelantó que buscaría las grabaciones del estudio y que evaluaba presentar una denuncia.

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