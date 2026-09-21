Guatemala

Guatemala recibe fusiles M4A1 de Estados Unidos tras 47 años de embargo: 14 mil armas por USD 5 millones

El primer cargamento llegó en una aeronave militar estadounidense a la Fuerza Aérea Guatemalteca. El levantamiento de las restricciones, vigentes por décadas debido a violaciones de derechos humanos, abre una nueva etapa para las fuerzas armadas del país.

Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército.
Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército. (Ejército de Guatemala)
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Guatemala recibió este lunes el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos, una compra que retoma el acceso del Ejército guatemalteco al equipamiento militar estadounidense tras 47 años de restricciones y que forma parte de un plan de modernización orientado al combate del narcotráfico, el crimen transnacional y la protección de las fronteras.

El cargamento llegó a bordo de una aeronave del Ejército de Estados Unidos que aterrizó en la rampa militar de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La entrega inaugura una serie de envíos escalonados de armas y equipos comprados mediante mecanismos de cooperación de gobierno a gobierno.

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La adquisición comprende más de 14 mil unidades de armamento moderno, entre fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y equipos para operaciones nocturnas. El presidente Bernardo Arévalo indicó que la primera entrega se integra en una inversión superior a USD 5 millones (unos Q38.5 millones) destinada a reforzar la seguridad y las capacidades operativas militares.

Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército.
El cargamento llegó en una aeronave del Ejército de Estados Unidos y abrió una serie de entregas escalonadas de armas y equipos. (Ejército de Guatemala)

El Gobierno de Guatemala señaló que se trata de la primera compra de armamento estadounidense para el Ejército en más de cuatro décadas. El levantamiento de las restricciones habilitó nuevamente las operaciones de defensa entre ambos países después de casi medio siglo.

El retorno al equipamiento militar estadounidense

El embargo militar había permanecido vigente debido al irrespeto a los derechos humanos, según explicó en marzo el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz. La decisión de Estados Unidos permitió a Guatemala volver a adquirir armamento y equipos militares mediante acuerdos directos entre gobiernos.

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Sáenz calificó la recepción de las armas como un hito para el país y para las Fuerzas Armadas. Durante el acto en la Fuerza Aérea Guatemalteca, sostuvo: “Después de casi medio siglo de restricciones, recuperamos el acceso a equipamiento militar estadounidense y reafirmamos la confianza de nuestro principal socio estratégico”.

Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército.
Bernardo Arévalo informó que la primera entrega forma parte de una inversión superior a USD 5 millones para reforzar la seguridad y las capacidades militares. (Ejército de Guatemala)

El ministro vinculó la compra con el proceso de transformación de las tres fuerzas que integran el Ejército de Guatemala. La institución busca renovar equipos, recuperar capacidades y proporcionar al personal medios para responder a amenazas de seguridad que afectan al país, a las naciones vecinas y a Estados Unidos.

El nuevo armamento será utilizado en operaciones aéreas, marítimas y terrestres. Las autoridades guatemaltecas afirmaron que el objetivo incluye fortalecer la persecución del narcotráfico y de las organizaciones criminales transnacionales, además de resguardar las fronteras y defender el territorio nacional.

Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército.
El nuevo armamento será usado en operaciones aéreas, marítimas y terrestres contra el narcotráfico, el crimen transnacional y las amenazas en las fronteras. (Ejército de Guatemala)

“Hoy estamos sentando las bases del Ejército moderno, una fuerza mejor equipada, más preparada y con la determinación de combatir al narcotráfico”, afirmó Sáenz. El funcionario pidió a los soldados emplear las nuevas armas bajo criterios de disciplina, responsabilidad, respeto a la ley y protección de los derechos humanos.

Incautaciones y planes de inversión militar

Arévalo relacionó la modernización con los resultados que atribuyó a las fuerzas militares desde 2024. De acuerdo con el mandatario, el Ejército incautó más de 34 mil kilogramos de cocaína, decomisó más de 6 mil armas de fuego e inhabilitó 16 pistas de aterrizaje clandestinas.

El presidente sostuvo que esas operaciones justifican la dotación de equipamiento, preparación y nuevas capacidades para los militares. “Esta transformación tiene un propósito claro: proteger a Guatemala, todo el tiempo, en todo el territorio”, expresó.

La recepción de los fusiles M4A1 no completa la adquisición prevista. Las entregas continuarán durante los próximos meses hasta alcanzar el volumen total comprado, en un proceso que las autoridades presentan como parte de la recuperación de capacidades del Ejército.

Guatemala recibió el primer lote de fusiles M4A1 adquiridos a Estados Unidos para modernizar al Ejército.
El embargo militar contra Guatemala se mantuvo durante 47 años por violaciones a los derechos humanos, según explicó el ministro Henry Sáenz. (Ejército de Guatemala)

El Ministerio de la Defensa Nacional había anticipado que Guatemala planeaba destinar este año unos USD 52,2 millones a la compra de armas y equipo para las fuerzas militares, tras la reapertura de las adquisiciones a Estados Unidos.

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