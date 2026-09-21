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“Dolió con Argentina”: revelaron el diálogo completo del Cuti Romero con Bellingham durante su tenso cruce en el clásico de Madrid

El defensor cordobés le recordó al volante del Real Madrid la semifinal del Mundial entre la Albiceleste e Inglaterra

Un video muestra un intercambio verbal entre el futbolista Jude Bellingham y Cuti Romero

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Cristian Romero le dijo “dolió con Argentina, llorón” a Jude Bellingham durante el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid, según reveló una lectura de labios que circuló en redes sociales tras el partido disputado en el Estadio Metropolitano. El cruce verbal entre ambos futbolistas se extendió durante buena parte del primer tiempo del encuentro, que terminó con victoria colchonera por 2-1.

La tensión entre los dos defensores comenzó en una jugada en la que Romero anticipó un balón en campo propio e intentó iniciar la salida de su equipo. Bellingham intervino en la disputa y se tiró al suelo. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias dejó continuar el juego en primera instancia, pero retrocedió para sancionar una falta del mediocampista inglés cuando el Atlético perdió la posesión.

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Mientras el juez amonestaba a Bellingham, este le señaló una marca en la rodilla producto de un contacto con Romero. Las imágenes mostraron que el argentino llegó primero al balón, aunque al intentar la trabada apoyó su pie sobre la rodilla izquierda del jugador del Real Madrid.

Jude Bellingham tuvo un intenso ida y vuelta con Cuti Romero (REUTERS/Ana Beltran)
Jude Bellingham tuvo un intenso ida y vuelta con Cuti Romero (REUTERS/Ana Beltran)

Tras la revisión en el VAR, el árbitro anuló la amonestación a Bellingham y le mostró la tarjeta amarilla a Romero por considerar que se trató de una acción temeraria. El defensor de 28 años quedó al límite de la expulsión, aunque el juez resolvió que la infracción no ameritaba la roja.

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La lectura de labios difundida en redes sociales captó el momento exacto del cruce verbal, en el que Romero le recordó a Bellingham la derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Antes de que finalizara el primer tiempo, las cámaras de la transmisión oficial también registraron al defensor cordobés decirle “sos un llorón” a su rival, mientras acompañaba la frase con un gesto de sus manos. Y, antes de irse de la escena, soltó: “Cerrá la boca”.

“¡Qué vergüenza, Madre mía!, dos rojas tenían para sacar, dos... hijo de la gran p...”, indicó el inglés contra el árbitro, según reproduce la lectura de labios.

Aquel duelo mundialista se trasladó al plano de clubes en el primer clásico de Madrid que disputó el defensor argentino desde su llegada al Atlético, procedente del Tottenham en una operación cercana a los 33 millones de euros.

Con el desarrollo del partido a favor del equipo local, Bellingham continuó con sus discusiones con los jugadores argentinos: se puso cara a cara con Giuliano Simeone, justo antes de la discusión con Romero, tras una infracción y más tarde recibió una amonestación por una entrada sobre Julián Álvarez.

El punto de inflexión del clásico llegó en el minuto 51, con la expulsión de Dean Huijsen y el penal cometido sobre Giuliano Simeone. Álex Grimaldo convirtió el 1-0 desde los doce pasos y, minutos después, Jonathan David marcó el 2-0 asistido por el propio Simeone.

Cuti Romero fue reemplazado en el minuto 89. Apenas segundos después, el Real Madrid descontó de pelota parada por medio de Antonio Rüdiger, aunque el resultado ya no se modificó. El triunfo le permitió al Atlético de Madrid escalar al segundo lugar de la tabla con 16 puntos, por encima del Real Madrid (15), mientras el Barcelona lidera en soledad con 21 unidades tras ganar sus siete partidos disputados.

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