El iPhone 18 Pro tiene un problema con Face ID que puede bloquear el teléfono y reiniciarlo

Algunos iPhone 18 Pro presentan problemas con el Face ID que puede provocar que el sistema se bloquee. (Apple composición)

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Algunos usuarios del iPhone 18 Pro están reportando un problema relacionado con Face ID que puede hacer que el teléfono se bloquee y se reinicie después de un intento fallido de autenticación. El fallo parece estar relacionado con el nuevo sistema de reconocimiento facial del dispositivo y, por ahora, no se conoce qué cantidad de equipos está afectada.

El problema ha podido ser reproducido por 9to5Mac en al menos un modelo europeo del iPhone 18 Pro. Los reportes indican que el error no se presenta en todos los dispositivos y que aparece bajo unas condiciones concretas: cuando Face ID intenta autenticar al usuario dentro de una aplicación protegida y el primer intento de reconocimiento facial falla.

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Apple todavía no ha confirmado oficialmente el problema. El medio especializado asegura que se ha puesto en contacto con la compañía para solicitar información sobre el fallo.

iPhone 18 Pro presenta problemas especialmente cuando se intenta autenticar una aplicación con Face ID.

El error aparece después de un segundo intento con Face ID

El problema no parece producirse cuando el usuario intenta desbloquear el iPhone directamente desde la pantalla de bloqueo. En cambio, los reportes apuntan a situaciones en las que Face ID se utiliza para acceder a aplicaciones o funciones protegidas mediante autenticación biométrica.

Entre los ejemplos mencionados están la aplicación Contraseñas, las pestañas privadas de Safari y otras aplicaciones que el usuario haya protegido mediante Face ID.

El fallo ocurre después de que el primer intento de reconocimiento facial no tenga éxito y el usuario seleccione la opción para intentar Face ID de nuevo. En ese momento, el teléfono puede dejar de responder a los toques, quedarse bloqueado durante unos segundos y posteriormente reiniciarse.

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Después del reinicio, el iPhone vuelve a mostrar la pantalla de bloqueo y el funcionamiento del dispositivo se recupera.

El fallo del Face ID en los iPhone 18 Pro aparecen cuando se produce un segundo error. (foto: Servicio de ayuda de WhatsApp)

Cómo se puede reproducir el fallo

9to5Mac consiguió reproducir el problema siguiendo una secuencia específica en un iPhone 18 Pro.

Cuando el teléfono solicita la autenticación mediante Face ID, basta con cubrir el rostro para provocar un primer intento fallido. Después aparece una alerta que permite volver a intentar el reconocimiento facial.

Al seleccionar “Intentar Face ID de nuevo”, el dispositivo puede quedarse congelado. Si el error se produce, la pantalla deja de responder durante unos segundos y posteriormente el sistema entra en un estado de error que provoca el reinicio automático.

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El hecho de que el fallo pueda reproducirse de esta manera apunta a un problema relacionado con el funcionamiento del software durante el proceso de autenticación, aunque todavía no existe una confirmación oficial de la causa.

iPhone 18 Pro presenta algunos problemas con su nuevo Face ID. (Captura Apple)

El nuevo Face ID del iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan un sistema Face ID rediseñado y de menor tamaño. Una de las modificaciones más importantes está relacionada con la cámara infrarroja utilizada para el reconocimiento facial, que ahora se encuentra oculta detrás de la pantalla.

Este componente está situado cerca de la zona en la que aparece la hora en la barra de estado. El cambio permite reducir el espacio visible que ocupa el sistema de sensores en la parte superior del teléfono.

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Precisamente, el fallo reportado podría estar relacionado con este nuevo diseño, aunque por ahora esa conexión no ha sido confirmada por Apple ni por los investigadores que han reproducido el problema.

El Face ID del iPhone 18 Pro se encuentra debajo de la pantalla. (iFixit)

Un posible fallo de software

Los reportes disponibles apuntan a que el origen podría estar en iOS 27, concretamente en la gestión del reconocimiento facial después de un intento fallido. Sin embargo, no se ha demostrado de forma concluyente que el nuevo hardware de Face ID sea responsable.

En Reddit, un usuario aseguró que el soporte técnico de Apple le recomendó sustituir componentes del dispositivo. No obstante, 9to5Mac considera que podría tratarse de un diagnóstico incorrecto y que una actualización de software podría solucionar el problema.

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Además, existe otro error en iOS 27 que puede provocar reinicios inesperados en distintos modelos de iPhone, lo que refuerza la posibilidad de que algunos de estos comportamientos estén relacionados con el sistema operativo.

Por ahora, el alcance del fallo de Face ID sigue sin estar claro. Apple no ha confirmado cuántos usuarios podrían estar afectados ni ha anunciado una solución específica. Una futura actualización de iOS 27 podría corregir el problema si finalmente se determina que su origen está en el software.