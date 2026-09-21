El fuerte posteo de Lucas Blondel tras la crítica de un periodista en las redes y la respuesta en vivo de Morena Beltrán

El futbolista y la periodista están comprometidos

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Lucas Blondel defendió públicamente a Morena Beltrán con una publicación que difundió en sus redes sociales. El futbolista de Huracán eligió intervenir luego de la crítica de un periodista que involucró a ambos. La periodista deportiva y futura esposa del jugador también se pronunció más tarde durante su participación en F90, el programa de ESPN del que forma parte.

“Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad es que no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, sostuvo Blondel.

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El mensaje del futbolista aludió al periodista deportivo Lucas Schmidt, quien compartió un video en sus redes sociales tras la victoria del Globo frente a River: “Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en su carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán”, sostuvo el comunicador argentino, que cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram y más de 38 mil en YouTube.

La periodista deportiva abordó el comentario que recibió de un periodista luego del comunicado de su pareja Lucas Blondel

Blondel también aprovechó para compartir una reflexión sobre su vínculo con Morena Beltrán. “Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma. Más allá de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que más feliz me hace”, reflexionó el futbolista que le propuso casamiento a la periodista deportiva a principios de año.

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El lateral derecho sumó otro tramo dedicado a su recorrido profesional después del partido que Huracán jugó el sábado ante River en el estadio Monumental, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Beltrán había convertido a los 80 minutos el gol que selló el 2-1 para el equipo de Parque Patricios. “Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco, según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, ¡muchísimo!”, manifestó el futbolista en la misma publicación.

El comunicado de Blondel

Además confesó: “Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendí que está bueno expresarse, con respeto por supuesto. ¡Sean felices y no odien que hace mal!”.

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La respuesta de Morena Beltrán al comunicado de Blondel

En simultáneo, Morena Beltrán abordó la situación en F90 y se refirió tanto a lo ocurrido como al mensaje posterior de Blondel: “Obviamente estoy acostumbrada porque yo sé que laburo en un ambiente muy machista. Entonces, de repente se pone a la mujer en un lugar que no está bueno, pero encima que bardeás a la mujer, le faltás el respeto al jugador, porque después se pueden tener malos rendimientos o buenos rendimientos y el jugador sabe que convive con eso. Y si no, no practicás el deporte más popular del país, sabés convivir con eso. Pero cuando ya se torna personal, cuando se falta el respeto, cuando se cosifica. A mí me sorprendió. De hecho, yo no sabía que iba a poner”.

Durante el programa, el conductor Sebastián Pollo Vignolo expresó su respaldo: “Perfecto Blondel, hay que poner un freno”, dijo. La periodista deportiva también reaccionó de manera pública al texto de su pareja. “Sobran las palabras te amo para siempre”, escribió Beltrán.

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