Crimen y Justicia

“¿Quién le gana a quién?”: la discusión sobre boxeo y artes marciales que terminó con el crimen del profesor en Colegiales

Gonzalo Andueza (40) y el acusado, de 25 años, compartieron un cumpleaños, luego fueron a un bar y al Parque Ferroviario. Los testimonios revelaron el intercambio previo al disparo. El resultado de la autopsia

Imagen dividida con un hombre con anteojos de sol a la izquierda y un hombre con capucha y rostro pixelado a la derecha
La víctima, Gonzalo Andueza (40), y el agresor (25)
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Gonzalo Andueza (40) y el joven de 25 años acusado de matarlo habían compartido varias horas antes del crimen. Primero coincidieron en un cumpleaños, después fueron con otras personas a un bar y finalmente terminaron en el Parque Ferroviario de Colegiales. Allí, durante la madrugada del domingo, una discusión fue subiendo de tono hasta que el profesor de boxeo, personal trainer y publicista recibió un disparo en el abdomen que horas después le provocó la muerte.

De acuerdo con la reconstrucción difundida este lunes por el sitio Fiscales.gob.ar, el sábado por la noche Andueza, algunos alumnos suyos, el ahora imputado —que era amigo de uno de ellos— y otras personas asistieron a un festejo en la terraza de un gimnasio ubicado en Moldes al 1100.

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Ya entrada la madrugada del domingo 20 de septiembre, el grupo se trasladó a un bar ubicado en la intersección de Álvarez Thomas y Olleros. Cerca de la 1.30, Andueza, dos de sus alumnos y el acusado dejaron el lugar y se dirigieron al Parque Ferroviario, en Moldes y Aguilar.

Fue allí donde apareció el tema que terminaría en el centro de la investigación: “¿quién le gana a quién?” en un enfrentamiento entre personas entrenadas en distintas disciplinas de combate. De acuerdo con los testimonios reunidos en la causa, y según fuentes judiciales, el acusado sostenía que alguien entrenado en Artes Marciales Mixtas (MMA) podía vencer sin problemas a un boxeador. En la conversación también apareció el jiu-jitsu y su eficacia frente al boxeo.

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Una pistola negra, tres cargadores y decenas de balas alineadas sobre un piso de baldosas mojadas con hojas secas
Tras detener al agresor la Policía secuestró una pistola Taurus Milenium calibre 9 milímetros, con 3 cargadores y 34 municiones

Los dos conocían los deportes de combate: Andueza era profesor de boxeo y el acusado practicaba grappling, un arte marcial de agarre y control. Si ambos estaban entrenados, ¿por qué no pelearon? Esa es una de las preguntas que los investigadores no pudieron responder.

Lo que sí pudieron reconstruir es cómo terminó la discusión. Cerca de las 4 de la mañana el joven sacó una pistola y efectuó un disparo a aproximadamente un metro de distancia, que impactó en el sector izquierdo del abdomen de Andueza. Luego escapó corriendo.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, a cargo de Andrés Esteban Madrea, el acusado actuó con intención de matarlo.

Choque de trenes en Palermo - Hospital Pirovano
La víctima fallecó en el Hospital Pirovano (Foto/Igor Wgner)

Qué reveló la autopsia

Andueza fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde murió horas más tarde. La autopsia ya fue realizada y permitió precisar la gravedad de las lesiones internas provocadas por el proyectil. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el disparo lesionó el páncreas, el hígado y la vena cava, heridas que finalmente provocaron su muerte.

Mientras tanto, la investigación avanza sobre otro punto clave: determinar si la pistola que tenía el acusado cuando fue detenido fue efectivamente la utilizada para matar a Andueza.

El sospechoso fue arrestado el domingo poco después de las 19 cuando salía de un departamento de avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del hecho, e intentaba abordar una motocicleta sin patente. Llevaba una pistola Taurus Millennium calibre 9 milímetros, tres cargadores y 34 municiones.

Ahora, los peritos de balística deberán cotejar esa pistola con la vaina hallada en el Parque Ferroviario, una medida que permitirá determinar si el arma secuestrada fue la utilizada en el homicidio.

Un oficial de seguridad permanece junto a una persona sentada en la vereda y una motocicleta estacionada frente a un comercio de noche
El atacante fue detenido cuando salía de un departamento ubicado en la avenida Cabildo al 100 e intentaba abordar una motocicleta sin patente

Cómo llegaron hasta el sospechoso

En las horas posteriores al crimen, los investigadores tenían pocos datos sobre el presunto atacante. Los testigos solo conocían su nombre de pila y el número de teléfono que utilizaba, según detalló el Ministerio Público Fiscal.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad analizó las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y, a partir de esos datos y de otras tareas investigativas, logró identificarlo. Así establecieron que era oriundo de Santa Clara del Mar, que residiría ocasionalmente en Guernica y que frecuentaba la vivienda de un familiar ubicada cerca del lugar del crimen.

Con esos elementos, el fiscal Madrea solicitó una serie de allanamientos y su detención. El operativo se precipitó cuando los investigadores advirtieron que el sospechoso intentaba retirarse en una motocicleta sin patente en las inmediaciones del domicilio de su familiar.

El joven quedó a disposición de la jueza Paula Pettazzi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, quien va a indagarlo este martes por el homicidio de Andueza.

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