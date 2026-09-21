Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

En 1997, Los Simpson llevaron a Fox Mulder y Dana Scully hasta Springfield, con las voces originales de David Duchovny y Gillian Anderson y un cameo de Leonard Nimoy, para investigar un misterioso avistamiento de Homero en el bosque. Un año después, Los expedientes X devolvió el gesto con un guiño mucho más breve, en el estreno de su sexta temporada, con un trabajador dormido en una planta nuclear que repite, sin saberlo, la rutina más famosa del personaje amarillo. Este video reúne ambas escenas, el cruce completo y su discreta respuesta, para repasar uno de los intercambios más curiosos entre dos íconos de la televisión de los años 90.

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Los Simpson llevaron a Fox Mulder y Dana Scully a Springfield, en uno de los cruces más recordados entre ambas series, cuando Los expedientes X ya era un fenómeno de la ciencia ficción televisiva. La devolución llegó en 1998, aunque de una manera mucho más breve: el estreno de la sexta temporada de Los expedientes X incluyó una referencia directa a Homero que pasó bastante desapercibida.

La escena dura apenas unos segundos, pero recupera uno de los rasgos más reconocibles del protagonista amarillo y deja sellado el intercambio de guiños entre dos series centrales de los años 90.

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Springfield y su archivo paranormal

“Los expedientes de Springfield” fue el décimo capítulo de la octava temporada y se emitió el 12 de enero de 1997. El episodio parte de un encuentro de Homero con una figura verde y luminosa en medio del bosque. Nadie toma en serio su relato, por lo que la investigación queda en manos de los agentes del FBI: Fox Mulder y Dana Scully.

Los expedientes X devolvieron el guiño en “El comienzo”, cuando un trabajador llamado Homero apareció dormido en una central nuclear con una referencia directa a Homero (Captura/YouTube)

La aparición de los personajes no se limitó a una imitación visual. David Duchovny y Gillian Anderson prestaron sus voces para retomar los papeles que interpretaban en Los expedientes X. También participó Leonard Nimoy, quien hizo un cameo, en una intervención que refuerza el tono de programa paranormal que el capítulo adopta desde el comienzo.

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El episodio trasladó a Springfield varios rasgos reconocibles de la creación de Chris Carter: los expedientes gubernamentales, las preguntas sobre vida extraterrestre, la desconfianza hacia las versiones oficiales y la oposición entre el impulso creyente de Mulder y la mirada racional de Scully. Todo quedó pasado por el filtro de la sátira de la serie animada. Homero es presentado como un testigo poco confiable, con un nivel de alcohol en sangre que complica todavía más su denuncia.

La resolución también sigue esa lógica. La criatura no era un visitante de otro planeta, sino el señor Burns, alterado por tratamientos médicos y por la exposición acumulada durante años en la planta nuclear. El capítulo aprovecha el misterio para parodiar códigos televisivos que para entonces ya eran familiares para una parte amplia del público.

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Mulder y Scully fueron parte de uno de los cameos más recordados dentro de Los Simpson (Captura/YouTube)

El homenaje a Homero en Los expedientes X

“El comienzo”, primer episodio de la sexta temporada de Los expedientes X, retomó parte de los acontecimientos de la película y llevó a Mulder y Scully a investigar un nuevo peligro extraterrestre. Una parte de la acción transcurre en la central nuclear de Rolling Hills, donde aparece el trabajador que concentra el guiño a Los Simpson.

El personaje se llama Homero y está dormido en su puesto, con las piernas apoyadas sobre el tablero de control. Cuando lo descubren, intenta justificarse al decir que estaba pensando. La respuesta de su superior —que eso sí sería una novedad— completa la referencia a la rutina de Homero Simpson en la central de Springfield.

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La secuencia no altera la trama principal ni presenta a los personajes animados de manera explícita. Sin embargo, ese intercambio breve dejó una conexión concreta entre dos éxitos televisivos de la década.

Los Simpson y Los expedientes X fueron dos símbolos televisivos de los 90, y su cruce unió la sátira animada con la ciencia ficción y las conspiraciones (Captura/YouTube)

Dos fenómenos que fueron símbolos televisivos de los 90

El encuentro tuvo sentido por el lugar que ambas producciones ocupaban en la pantalla de esa década. Los Simpson, que habían comenzado como serie propia en 1989, ya eran una referencia central de la animación para adultos y de la sátira de la cultura popular. Sus capítulos podían incorporar figuras públicas, películas y otras ficciones sin abandonar el universo de Springfield.

Los expedientes X, estrenada en 1993, convirtió esa combinación de investigación policial, conspiraciones, terror y ciencia ficción en una de las fórmulas más influyentes de los 90. La dupla de Mulder y Scully instaló una dinámica reconocible: él seguía pistas vinculadas con lo inexplicable; ella buscaba pruebas que permitieran explicarlas. La frase “la verdad está ahí fuera” terminó asociada a esa tensión.

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Las dos series se emitían por Fox, una coincidencia que facilitaba el cruce y que también hablaba de la estrategia de una cadena que reunía públicos distintos. En Los Simpson, el homenaje tomó la forma de una parodia afectuosa, sin romper las características principales de Mulder y Scully.

Los agentes conservan su seriedad mientras el pueblo responde al caso con una sucesión de malentendidos y gags que lo convierten en un episodio memorable.