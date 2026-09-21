Cómo evitar que WhatsApp consuma todos los datos móviles del mes y ahorrar dinero para más internet

WhatsApp tiene opciones para que reducir el consumo de datos móviles. (Meta)

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WhatsApp puede consumir una cantidad considerable de datos móviles sin que el usuario lo note, especialmente cuando descarga automáticamente fotografías, videos, documentos y otros archivos recibidos en chats y grupos. La aplicación también utiliza la conexión móvil para realizar llamadas y videollamadas, mientras que las copias de seguridad pueden aumentar todavía más el gasto.

Para reducir este consumo no es necesario dejar de utilizar WhatsApp. La aplicación incluye varias opciones que permiten controlar qué contenido se descarga, reducir el uso de datos durante las llamadas y evitar que las copias de seguridad utilicen la conexión móvil.

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Desactivar las descargas automáticas en WhatsApp

Uno de los principales ajustes para ahorrar datos móviles está relacionado con la descarga automática de archivos. WhatsApp puede descargar fotografías, audios, videos y documentos mientras el teléfono utiliza la red móvil, incluso aunque el usuario todavía no haya abierto esos contenidos.

Para cambiar esta configuración hay que entrar en Ajustes > Almacenamiento y datos > Descarga automática de archivos. Allí es posible configurar por separado las opciones para fotos, audio, videos y documentos.

Desactivar las descargas automáticas es importante si no quieres que tus datos móviles se consuman. (Foto: Meta)

La alternativa más recomendable para reducir el consumo es seleccionar que estos archivos se descarguen únicamente cuando el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi. También existe la posibilidad de impedir por completo la descarga automática y hacerlo manualmente cuando sea necesario.

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Los mensajes de voz tienen una particularidad: WhatsApp indica que se descargan automáticamente. Por ello, si el objetivo es ahorrar datos, conviene prestar especial atención a los audios recibidos en conversaciones y grupos.

Reduce la calidad de fotos y videos

La calidad de los archivos multimedia también influye directamente en el consumo de datos. WhatsApp permite enviar y recibir imágenes y videos con calidad HD, pero estos archivos ocupan más espacio que los contenidos comprimidos con la configuración estándar.

Para priorizar el ahorro de datos, hay que acceder a Ajustes > Almacenamiento y datos > Calidad de archivos multimedia y seleccionar Calidad estándar.

Debes reducir la calidad de fotos y videos para no consumir todos tus datos móviles.

Esta opción puede ser suficiente para el uso cotidiano de WhatsApp. Si se necesita conservar una fotografía o video con mayor calidad, siempre se puede utilizar la opción HD o recurrir a otros servicios para transferir archivos grandes.

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Activa el ahorro de datos durante las llamadas

Las llamadas realizadas desde WhatsApp utilizan internet y, por lo tanto, consumen datos móviles cuando no existe una conexión Wi-Fi disponible. La aplicación incorpora una función específica para reducir ese gasto.

Se encuentra en Ajustes > Almacenamiento y datos > Red > Usar menos datos para las llamadas. Al activarla, WhatsApp reduce el consumo de datos asociado a este tipo de comunicaciones.

La aplicación no detalla exactamente qué cambios técnicos realiza esta función, pero está diseñada para utilizar menos datos durante las llamadas.

Actrivar el modo ahorro de datos móviles para las llamadas desde la aplicación de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita que las copias de seguridad usen datos móviles

Las copias de seguridad también pueden representar un consumo importante, especialmente si incluyen videos y una gran cantidad de archivos multimedia.

En Android, WhatsApp permite controlar este comportamiento desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Dentro de las opciones disponibles se puede desactivar Realizar copias de seguridad usando datos móviles y mantener las copias vinculadas a una conexión Wi-Fi.

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También es posible decidir si los videos deben incluirse en la copia de seguridad. Desactivarlos puede reducir considerablemente el tamaño de los archivos que WhatsApp necesita guardar.

Evita que las copias de seguridad automática se realicen con tus datos móviles. REUTERS/Dado Ruvic

Comprueba cuánto consume WhatsApp

La aplicación también permite consultar el volumen de datos utilizado. Para hacerlo hay que entrar en Ajustes > Almacenamiento y datos > Red > Uso de datos.

WhatsApp muestra allí información sobre los datos utilizados para enviar y recibir mensajes, archivos multimedia y realizar llamadas. Sin embargo, este apartado no separa el consumo realizado mediante datos móviles del correspondiente a una conexión Wi-Fi.

Aun así, sirve como referencia para conocer cuánto utiliza WhatsApp la conexión y determinar si es necesario modificar las opciones de descarga.

Finalmente, existe una medida sencilla que complementa todos estos ajustes: evitar descargar manualmente videos, fotografías, audios o documentos cuando el teléfono esté conectado únicamente a la red móvil. Si el contenido no es urgente, esperar hasta disponer de Wi-Fi puede evitar un consumo innecesario y ayudar a prolongar los datos disponibles durante el mes.

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