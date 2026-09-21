Jornada financiera: el riesgo país subió por sexto día consecutivo y quedó más lejos de los 500 puntos básicos

Los valores tecnológicos impulsaron ganancias en Wall Street.

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Los activos argentinos estuvieron negociados este lunes con cierta disociación del desempeño de los mercados del exterior. De la mano de la cuarta caída consecutiva del precio del petróleo, el S&P Merval resignó nuevamente el nivel referencial de los 3.000.000 puntos debido a la alta ponderación de los títulos de Oil & Gas en el panel líder. Asimismo otra caída para los papeles de deuda soberana elevó el riesgo país a un máximo en un mes.

El promedio industrial Dow Jones subió 0,7% después de que el índice de valores de primera línea registrara su tercera semana consecutiva de pérdidas. Mientras tanto, el S&P 500 ganó un 1,5%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, escaló un 2,3%, con ganancias sobresalientes para Meta (+11,4%) y Strategy Inc (+9,5%).

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,8%, a 2.998.956 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- resignaron un 0,5% en promedio. En tanto, el riesgo país de JP Morgan avanzó ocho unidades para la Argentina, en los 533 puntos básicos, un máximo desde el 20 de agosto.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos mostraron un comportamiento más cauto y de leve corrección, desacoplándose del marcado optimismo externo. Los títulos soberanos hard dollar registraron tónica vendedora en la mayoría de sus tramos”, afirmó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

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“Los operadores continúan atentos a cómo se seguirá desarrollando la estrategia de financiamiento, en especial luego de la pausa -por el repunte de los rendimientos- en las colocaciones del AO29, toda vez que los fondos locales juegan un rol importante dentro de la ‘hoja de ruta’ hacia el 2027″, aportó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observaron cifras mixtas. Del lado perdedor destacó el descenso de 3,3% para el ADR de YPF, en los USD 53,15, mientras que Vista Energy cedió 2,7 por ciento. Satellogic rebotó un 9,2 por ciento.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte y del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) alcanzaron su nivel más bajo desde el 10 de septiembre. El contrato del Brent para noviembre restó 3,6%, a USD 100,10 el barril.

Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, ponderó “una capacidad sobresaliente por parte del mercado para absorber los discursos restrictivos de la Reserva Federal y priorizar los catalizadores de crecimiento microeconómico de gran impacto. El mercado tecnológico y de consumo mostró gran desempeño y buenas bases técnicas, sin embargo, con el posicionamiento sistemático de los fondos cuantitativos mostrando señales de cautela y las alertas de sobrecalentamiento económico en la mesa, el margen de error para los activos de riesgo se ha estrechado”.

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“El giro restrictivo de los bancos centrales encontró a la economía de EEUU firme, mientras las tasas altas y la volatilidad del petróleo condicionaron a los mercados globales”, indicó Cohen Aliados Financieros.

En otra sesión con buen volumen de negocios, por USD 605,9 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 50 centavos, a 1.514 pesos. La divisa mantiene en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación prevista para el corriente mes.

Así, septiembre sería el tercer mes seguido en el cual la devaluación es inferior a la inflación, luego de que en junio el tipo de cambio ascendiera 5,2%, contra una suba promedio de precios de 1,9 por ciento.

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“Durante la última hora el dólar comenzó a ceder levemente y retrocedió hacia los $1.515. Finalmente, cerró en $1.514, prácticamente en línea con el cierre anterior. El volumen operado se mantuvo estable”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA amplió el techo de las bandas cambiarias a 1.907,47 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 393,47 o 26% de ese límite para la flotación administrada.

El dólar al púbico permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534,22 para la venta y $1.482,51 para la compra. Asimismo, el dólar blue también se negoció sin cambios a $1.550 para la venta.

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El BCRA absorbió USD 8 millones a través de su intervención en el mercado de cambios, solo el 1,3% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 103 millones, a USD 49.695 millones, en una rueda con baja de 1,1% en la cotización del oro, a USD 4.376,30 la onza.