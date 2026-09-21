De cada 100 dólares que llegaron en remesas, 99 se usaron en consumo en El Salvador

Un hombre envía una transferencia de dinero desde su teléfono mientras dos mujeres utilizan dólares en efectivo para pagar alimentos, ropa y entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las familias salvadoreñas destinaron casi el 99% de las remesas al consumo, lo que implica que de cada 100 dólares que llegaron al país, 99 fueron a gastos cotidianos, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

De los USD 5,924.85 millones que ingresaron al país en esos siete meses, USD 5,862.30 millones fueron para gastos de consumo y USD 62.52 millones para inversión.

PUBLICIDAD

El monto total de remesas subió 3.68% frente a los USD 5,714.28 millones registrados entre enero y julio de 2025. El incremento se trasladó casi por completo a los recursos destinados al consumo, que pasaron de USD 5,642.91 millones a USD 5,862.30 millones en el mismo período de análisis. Esto equivale a una alza de USD 219.39 millones, o 3.89%.

La partida de inversión siguió una trayectoria distinta. Entre enero y julio de 2025, las familias asignaron USD 71.38 millones a ese destino. En igual lapso de 2026, la cifra cayó a USD 62.52 millones, una reducción de 12.41%. La participación de la inversión dentro del flujo total también descendió: pasó de 1.25% a 1.06%.

PUBLICIDAD

Las remesas recibidas en El Salvador alcanzaron 5.924,85 millones de dólares entre enero y julio de 2026, con un 98,94 % destinado al consumo y un 1,06 % a la inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo concentró 5,862 millones de dólares entre enero y julio

Los datos reflejan que las remesas familiares mantuvieron su función principal como fuente de recursos para el gasto cotidiano de los hogares en El Salvador. En los primeros siete meses de 2026, el consumo absorbió 98.94% de los envíos, mientras que la inversión representó una porción menor.

Mayo fue el mes con mayor ingreso de remesas en lo que va de 2026, con USD 923.05 millones. De ese total, USD 915.53 millones se destinaron al consumo y USD 7.51 millones a inversión. Marzo ocupó el segundo lugar, con USD 910.81 millones, de los cuales USD 900.34 millones tuvieron como destino el consumo.

PUBLICIDAD

En enero, las remesas sumaron USD 759.45 millones, el registro mensual más bajo del período analizado. Aun así, el consumo concentró USD 749.30 millones. La inversión fue de USD 10.15 millones, una de las cifras más altas de 2026 y equivalente a 1.34% del total mensual, la mayor proporción del año.

La comparación con 2025 muestra que el aumento de las remesas no se tradujo en una expansión de los fondos destinados a inversión. En enero y febrero de 2026, las remesas totales quedaron por encima de los registros de los mismos meses del año anterior. En marzo, abril, mayo, junio y julio también hubo alzas interanuales, con excepción de julio, cuando el ingreso total descendió USD 8.64 millones frente a julio de 2025.

PUBLICIDAD

Vendedores del mercado San Miguelito exhiben frutas importadas, cuya demanda se reduce por los altos precios y la preferencia por productos locales./ (Roxana Lemus)

Diciembre de 2025, el mes con mayor gasto del período

Entre julio de 2025 y julio de 2026, las familias recibieron USD 11,071.37 millones en remesas, según los datos del período de análisis. De ese monto, USD 10,956.93 millones se destinaron al consumo, lo que representa 98.97% del total, mientras que USD 114.44 millones se orientaron a inversión.

El mayor nivel de consumo de los meses analizados ocurrió en diciembre de 2025, cuando las familias destinaron USD 951.77 millones a gastos corrientes. Ese mes también marcó el máximo de remesas totales, con USD 961.12 millones.

Después de diciembre, los mayores montos para consumo fueron los de mayo de 2026, con USD 915.53 millones; marzo de 2026, con USD 900.34 millones; y julio de 2025, con USD 863.53 millones. Los registros más bajos se dieron en enero de 2026, con USD 749.30 millones, y febrero de 2026, con USD 756.73 millones.

PUBLICIDAD

La inversión tuvo sus montos más elevados en marzo de 2026, con USD 10.47 millones, seguido por enero de 2026, con USD 10,15 millones, y junio de 2026, con USD 9.51 millones. En términos de participación sobre las remesas de cada mes, enero de 2026 fue el período con mayor peso relativo para inversión dentro de esta etapa, con 1.34%.

Agosto de 2025 registró el menor monto de inversión de toda la serie, con USD 5,68 millones. En mayo de 2026, pese a que las remesas totales alcanzaron su máximo del año, solo USD 7.51 millones se destinaron a inversión.

PUBLICIDAD

Una mujer salvadoreña recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera en una agencia bancaria, destacando la importancia de las remesas con las banderas de Estados Unidos y El Salvador de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remesas por encima de los 5,924 millones de dólares hasta julio

El flujo total de remesas hacia El Salvador alcanzó USD 5,924.85 millones entre enero y julio de 2026, USD 210.57 millones más que en igual período de 2025. Los datos del Banco Central de Reserva indican que mayo y marzo concentraron los mayores ingresos mensuales de este año.

Las remesas representan cerca del 24% del producto interno bruto salvadoreño y constituyen una de las principales fuentes de divisas del país. En 2025, el país recibió USD 9,987.91 millones por este concepto.