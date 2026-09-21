Cultura

Ariana Harwicz: la embajada argentina le exige a la Universidad de Granada que la desagravie por su exclusión de un festival literario

El representante del país, Wenceslao Bunge Saravia, remitió una misiva al rector de la institución española calificando el veto como “un antecedente de especial gravedad que no puede naturalizarse”

Ariana Harwicz fue retirada del programa del festival literario CULTUR-ALH de Granada días antes del inicio del evento.
Ariana Harwicz fue retirada del programa del festival literario CULTUR-ALH de Granada días antes del inicio del evento.
Guardar

La Embajada Argentina en España intervino este lunes en la polémica desatada por la exclusión de la escritora Ariana Harwicz del festival literario CULTUR-ALH de Granada, y le exigió al rector de la Universidad de Granada que “se arbitren los mecanismos necesarios que desagravien a la autora argentina y se restablezcan las garantías de no discriminación”.

En una carta fechada el 21 de septiembre y dirigida al rector Pedro Mercado Pacheco, el embajador Wenceslao Bunge Saravia calificó la situación de “suma preocupación” y advirtió que la exclusión de una escritora de una actividad “por razón de sus posiciones públicas” constituye “un antecedente de especial gravedad que no puede naturalizarse”. El comunicado de la embajada subrayó que en el ámbito universitario “debe primar la pluralidad de ideas, la libertad de expresión y el debate, principios esenciales de toda sociedad democrática”. La misiva fue enviada en el marco del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades (CULTUR-ALH), celebrado entre el 21 y el 27 de septiembre bajo el auspicio institucional de esa casa de altos estudios.

PUBLICIDAD

Harwicz fue retirada del programa a días del inicio del evento

El caso tuvo origen días atrás, cuando Harwicz —escritora argentina radicada en Francia desde hace casi dos décadas y finalista del Premio Booker Internacional en 2018— fue retirada del cartel del festival tras presiones de la Red Universitaria por Palestina de Granada, de lectores y de uno de los clubes de lectura participantes. La autora de Matate, amor iba a participar el 26 de septiembre en una charla titulada “Oponerse al mundo”, junto al escritor Jesús Ortega, en la Plaza de las Pasiegas.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Ariana Harwicz junto con el cartel del festival Cultur ALH en Granada
La escritora argentina, radicada en Francia y finalista del Premio Booker Internacional en 2018, iba a participar en una charla con Jesús Ortega.

La decisión fue adoptada por las codirectoras del festival, Ana Gallego Cuiñas —catedrática de Literatura Latinoamericana de la Universidad de Granada— y la editora Patricia Escalona. Gallego Cuiñas reconoció que “la organización de CULTUR-ALH recibió diversas peticiones para que reconsiderara la presencia de Ariana Harwicz” y justificó la baja “en el marco de los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Palestina y los derechos humanos”.

PUBLICIDAD

“Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror”

Harwicz hizo pública la exclusión a través de su cuenta de X. “Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Será un festival sin disidencia”, escribió. La autora precisó que el cuestionamiento a su presencia se originó en artículos suyos en los que se opone al boicot cultural a Israel —una postura que, aclaró, mantiene también respecto de otros países—, y que estaba dispuesta a viajar de todas formas, aun ante posibles manifestaciones en la plaza.

Wenceslao Bunge Saravia rechaza la supuesta campaña antiargentina en España
El embajador Wenceslao Bunge Saravia advirtió que excluir a una autora por sus posiciones públicas constituye un antecedente de especial gravedad.

Las organizadoras, según relató, le respondieron que la situación podría ser “peligrosa” para ella, dado que no podían garantizar su seguridad ante posibles manifestaciones. Harwicz entiende algo diferente: “Me desprograman por judía para convertirme en paria”.

La universidad se desmarcó

Antes de la intervención diplomática, la Universidad de Granada había emitido un comunicado en el que aclaró que el veto fue “una decisión de la dirección del festival” y que “no fue adoptada, aprobada ni respaldada” por su equipo de gobierno.

El texto fue más allá del mero deslinde: “La Universidad de Granada no comparte dicha decisión. Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas”, señaló, para reafirmar su “compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo, el respeto a la diversidad de ideas y el diálogo como principios esenciales de la vida universitaria”.

La embajada pide que la universidad repare el daño pese a su deslinde

Sin embargo, la Embajada Argentina consideró que esa aclaración no eximía de responsabilidad a la institución. “Sin perjuicio de ello, habida cuenta de su carácter de principal institución auspiciante del Festival”, señala la carta de Bunge Saravia, la representación diplomática estimó “oportuno solicitarle que, conjuntamente con los coorganizadores, se arbitren los mecanismos necesarios que desagravien a la autora argentina y se restablezcan las garantías de no discriminación, de modo que este tipo de situaciones inaceptables no vuelvan a repetirse”.

Temas Relacionados

GranadaLibertad de expresiónAriana HarwiczUniversidad de Granada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Lofi Girl”: cómo un joven francés pasó de jugar World of Warcraft a crear un fenómeno mundial de música con mil artistas y un sello propio

Cada día, decenas de miles de oyentes se conectan a una veintena de listas para dormir o concentrarse, con una estudiante dibujada como figura central que se volvió un icono global en internet

“Lofi Girl”: cómo un joven francés pasó de jugar World of Warcraft a crear un fenómeno mundial de música con mil artistas y un sello propio

“Faro Negro”: la historia de cuatro mujeres que eligieron no obedecer

En su nueva novela editada por El Brujo Ediciones, Horacio Esber entrelaza memorias familiares, una biblioteca anarquista escondida y las voces de mujeres que cuestionan los mandatos patriarcales

“Faro Negro”: la historia de cuatro mujeres que eligieron no obedecer

Escribidores, el Festival Literario de América y Europa, llega a España con cuatro días de literatura, cine y debate

La cita promovida por la Cátedra Vargas Llosa reunirá del 23 al 26 de septiembre a una treintena de autores, cineastas y periodistas en encuentros gratuitos abiertos al público

Escribidores, el Festival Literario de América y Europa, llega a España con cuatro días de literatura, cine y debate

Pablo Larraín adapta a Mariana Enriquez en ‘Mis muertos tristes’: la mejor serie que vas a ver este año en Netflix, recomendada por Stephen King

Se ha presentado en el Festival de San Sebastián una versión en formato largometraje de la miniserie de cuatro episodios que se estrenará en la plataforma el 24 de septiembre

Pablo Larraín adapta a Mariana Enriquez en ‘Mis muertos tristes’: la mejor serie que vas a ver este año en Netflix, recomendada por Stephen King

Un drama sobre la historia queer española, se consagra en el festival de Toronto y comienza su camino como candidata al Oscar

“La Bola Negra”, co-dirigido por Javier Ambrossi y Javier Calvo, obtuvo el máximo galardón otorgado por el público, en su primera gran consagración internacional, tras una proyección que recibió una ovación sostenida en el certamen

Un drama sobre la historia queer española, se consagra en el festival de Toronto y comienza su camino como candidata al Oscar

DEPORTES

El fuerte posteo de Lucas Blondel tras la crítica de un periodista en las redes y la respuesta en vivo de Morena Beltrán

El fuerte posteo de Lucas Blondel tras la crítica de un periodista en las redes y la respuesta en vivo de Morena Beltrán

Tiene síndrome de Down, aprendió a manejar con videojuegos y hoy compite oficialmente en karting

El golazo en el último minuto que le dio a la selección argentina Sub 19 la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos

Aldosivi se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa del lunes

Qué hay detrás de los corredores de Kenia y Etiopía que dominan las grandes maratones

TELESHOW

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

INFOBAE AMÉRICA

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

Entre Los Simpson y Los expedientes X: el guiño secreto que pocos recuerdan

María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

Gobierno de El Salvador activa protocolos de emergencia ante las lluvias acumuladas en septiembre

Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua

Un hombre mata a su pareja a machetazos en la provincia de Bocas del Toro, Panamá