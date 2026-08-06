Fondos animados para WhatsApp: es gratis y se pueden editar en Android y iPhone

WhatsApp organiza nuevos temas de chat en Destacados, Doodle y Minimalista en Android - REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp está a punto de transformar la personalización de los chats en Android con la llegada de fondos de pantalla animados. La función, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, permitirá a los usuarios elegir entre nuevas categorías de temas que incluyen fondos con animaciones suaves en movimiento, una novedad que busca ofrecer una experiencia visual más atractiva y adaptada a cada preferencia.

Cómo son las nuevas animaciones para WhatsApp

WhatsApp está organizando los nuevos temas de chat en tres categorías principales: Destacados, Doodle y Minimalista. Cada una ofrece una propuesta diferente, desde lo visualmente sofisticado hasta lo clásico o lo simple.

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Fondos animados: categoría Destacados:

La categoría Destacados introduce fondos de pantalla animados que se mueven lentamente en el fondo del chat. El movimiento es suave y discreto, pensado para evitar distracciones o molestias, especialmente entre usuarios con necesidades de accesibilidad. Esta opción ofrece un aspecto renovado a los chats, sin que el fondo tome protagonismo sobre los mensajes.

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La app prepara categorías que van desde fondos animados discretos hasta opciones clásicas con doodles y diseños planos, con una propuesta orientada a mejorar apariencia sin sumar distracciones durante el uso diario - REUTERS/Thomas White/File Photo

Fondos clásicos: categoría Doodle:

La categoría Doodle recupera los fondos oficiales con doodles característicos de WhatsApp, reconocibles por quienes han utilizado la plataforma por años. Es una oportunidad para quienes buscan mantener la estética clásica de la app o prefieren un entorno visual familiar y coherente.

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Estilo sencillo: categoría Minimalista:

Para los usuarios que priorizan la claridad y la ausencia de distracciones, la categoría Minimalista ofrece fondos planos y sin patrones. En modo claro, el fondo será blanco; en modo oscuro, será un fondo oscuro. Esta opción busca que la atención del usuario se centre únicamente en la conversación, sin elementos visuales adicionales.

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El interés por esta actualización radica en que los fondos animados no solo aportan dinamismo, también se diseñaron para no interferir con la legibilidad de los mensajes ni resultar distractores durante la conversación. La apuesta por una personalización más profunda responde a una demanda creciente de usuarios que buscan mayor control sobre la estética y funcionalidad de sus chats cotidianos.

Cuáles son los cambios que se avecinan para los chats

Los fondos animados de WhatsApp se moverán de forma sutil para no distraer en el chat - (Foto: Meta)

Selección automática de colores de burbuja

Una de las innovaciones más destacadas es la selección automática del color de burbuja. WhatsApp ajusta el color de las burbujas de chat según el fondo elegido, asegurando que el texto siempre tenga el contraste necesario para garantizar la legibilidad.

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De este modo, la aplicación combina estética y accesibilidad sin exigir configuraciones manuales, aunque quienes lo deseen podrán modificar los colores de las burbujas a voluntad.

Privacidad y personalización individual

Las configuraciones de temas seguirán siendo privadas: solo el usuario verá el fondo y la personalización aplicada, sin que los demás participantes del chat perciban cambios en su propia interfaz. Esta decisión mantiene la privacidad y la individualidad en la experiencia de uso, permitiendo personalizar cada chat o toda la aplicación según las preferencias.

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WhatsApp ajustará automáticamente el color de las burbujas según el fondo elegido - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas nuevas categorías de temas están en desarrollo en la versión beta de WhatsApp para Android, identificada como 2.26.31.2 en Google Play Store. Por el momento, la función aún no está habilitada para los probadores beta y tampoco existe una fecha oficial para su lanzamiento al público general.

Se espera que, una vez superada la fase de pruebas, la actualización esté disponible para todos los usuarios de Android y, probablemente, posteriormente para otras plataformas.

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La llegada de los fondos animados y nuevas categorías de temas responde a una tendencia del mercado de aplicaciones de mensajería: ofrecer a los usuarios mayor control sobre la apariencia de sus chats y la posibilidad de crear entornos más personales.

WhatsApp, que ya había probado estos cambios en su cliente web, busca ahora llevar la experiencia a todos los dispositivos Android, consolidando su posición frente a competidores que ya ofrecen niveles avanzados de personalización.

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Con la futura actualización, WhatsApp da un paso más hacia la integración de opciones visuales avanzadas, apostando por una experiencia que equilibra personalización, funcionalidad y accesibilidad para millones de usuarios.