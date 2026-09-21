Guatemala declara alerta roja en 15 municipios ante los efectos de la sequía

Guatemala declaró alerta roja en 15 municipios de la Región Trifinio por la sequía prolongada. (EFE/ Alex Cruz)

Guardar

Guatemala declaró en alerta roja 15 municipios de la Región Trifinio, ubicados entre Chiquimula y Jutiapa, por los efectos de la sequía prolongada, que ya afecta a, por lo menos, 113.825 familias, según evaluaciones iniciales de las autoridades.

La medida fue comunicada este lunes 21 de septiembre por la vicepresidenta Karin Herrera, quien solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) que priorice la atención y las acciones de respuesta en las localidades afectadas.

PUBLICIDAD

Las autoridades advirtieron que el número de familias en situación de vulnerabilidad podría cambiar a medida que avancen las verificaciones en el territorio.

El escenario también podría extenderse durante los próximos meses, por lo que el Gobierno pidió reforzar la coordinación institucional ante el impacto del fenómeno agroclimático.

Once municipios de Chiquimula están bajo alerta roja

En el departamento de Chiquimula, la alerta comprende a Camotán, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada y San Juan Ermita.

Los otros cuatro municipios alcanzados por la medida están en Jutiapa: Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita.

Las 15 localidades forman parte de la Región Trifinio, una zona que reúne territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras. En el caso guatemalteco, la sequía amenaza las actividades agrícolas y los medios de subsistencia de hogares que dependen de la producción rural.

PUBLICIDAD

La sequía amenaza las actividades agrícolas y los medios de subsistencia de los hogares rurales de la Región Trifinio. (EFE/ Alex Cruz)

La Vicepresidencia informó que la declaración responde a las recomendaciones emitidas por los alcaldes de los municipios afectados. A partir de esa solicitud, la SE-CONRED deberá organizar y dar prioridad a las acciones de asistencia y respuesta.

El Gobierno reforzará el plan de respuesta ante la sequía

Herrera también pidió a los ministerios de Economía; Salud Pública y Asistencia Social; Desarrollo Social; Finanzas Públicas; y Agricultura, Ganadería y Alimentación que adopten medidas para fortalecer el Plan de Acción – Respuesta a Emergencia por Sequía 2026.

La instrucción alcanza además a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), que deberá coordinar acciones con las demás instituciones para asistir a las familias con mayores necesidades.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta Karin Herrera pidió a la SE-CONRED priorizar la atención y la respuesta en las localidades afectadas. (Archivo/Vicepresidencia de la República de Guatemala)

El objetivo es que la respuesta estatal priorice la protección de los medios de vida y el acceso a alimentos de la población afectada. El Gobierno puso el foco en la primera infancia y la niñez, ante el riesgo de que la falta de agua y las pérdidas agrícolas agraven los casos de desnutrición aguda.

Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social había informado que 990 niños menores de cinco años presentaban desnutrición aguda en Chiquimula y Jutiapa.

La atención oficial se articula desde marzo

La Vicepresidencia señaló que el trabajo interinstitucional frente a la sequía comenzó en marzo, a través del Gabinete Específico de Desarrollo Social (GEDS) y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan).

PUBLICIDAD

Las evaluaciones iniciales estiman que la sequía afecta al menos a 113.825 familias en Chiquimula y Jutiapa. (EFE/ Alex Cruz)

Esos espacios han dado seguimiento a los efectos del fenómeno de El Niño y a sus consecuencias sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria en las zonas más expuestas.

Las autoridades indicaron que las evaluaciones territoriales continuarán en los próximos días para determinar la magnitud de las pérdidas y actualizar el número de familias afectadas. La atención en los 15 municipios declarados en alerta roja dependerá de esa información y de la ejecución de las medidas previstas en el plan de emergencia.