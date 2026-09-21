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La IA ya es prioridad para las empresas colombianas, pero solo 4 de cada 10 la integran

Un estudio de Endeavor Data Unit revela que el 61% de las empresas considera a la IA estratégica, aunque solo el 37,7% la utiliza de forma significativa en sus operaciones

empresas - ventas - marketing - IA - automatización - tecnología - 26 de agosto
Empresas colombianas empiezan a integrar IA. (Gemini)
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La inteligencia artificial ya ocupa un lugar central en la estrategia de las empresas colombianas, pero su incorporación todavía está lejos de convertirse en una capacidad consolidada.

Un estudio de Endeavor Data Unit, realizado con el apoyo de Xertica.ai, revela que el 61% de las organizaciones considera la IA una prioridad estratégica o un pilar central del negocio, mientras que solo el 37,7% asegura haberla integrado de manera significativa en sus operaciones cotidianas.

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El informe, titulado “Colombia AI Pulse: Adoptar ya no basta”, analiza el nivel de preparación de las compañías para implementar y ampliar el uso de inteligencia artificial. Para ello, encuestó a 493 profesionales vinculados con organizaciones colombianas de al menos 50 empleados, pertenecientes a siete industrias.

Saúl Chrem, CEO y fundador de Xertica.ai, resume uno de los principales desafíos identificados por el estudio: “Casi todas las organizaciones ya tienen al menos un caso de IA que funciona. El problema es que solo cuatro de cada diez pueden convertirlo en algo reutilizable; el resto termina resolviendo dos veces el mismo problema. Escalar IA no es sumar herramientas: es no volver a empezar de cero cada vez”.

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Seis ejecutivos sentados a una mesa de juntas observan una gran pantalla azul con gráficos, redes neuronales y diagramas financieros.
Cuatro de cada diez empresas colombianas integran IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colombia todavía está en una etapa intermedia

El Índice de Sofisticación de IA desarrollado por Endeavor Data Unit sitúa a Colombia en 45,6 puntos sobre 100, una cifra prácticamente similar a los 45,1 puntos registrados en México.

Sin embargo, el promedio nacional oculta una diferencia importante entre las empresas. El 93,5% de las organizaciones analizadas se encuentra en etapas intermedias de madurez, mientras que apenas el 0,2% alcanza el nivel denominado “Liderando”.

El tamaño de las compañías tiene cierta relación con el nivel de sofisticación, aunque no parece ser el único factor determinante. Las organizaciones con más de 500 empleados obtienen un promedio de 49,6 puntos, frente a los 42,1 puntos de aquellas que tienen entre 50 y 99 trabajadores.

De acuerdo con el estudio, la capacidad para avanzar depende principalmente de la articulación entre liderazgo, talento, datos, procesos y mecanismos de gobernanza.

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Empresas colombianas se encuentra en una etapa intermedia de madurez en adopción de la IA. (Gemini)

La ciberseguridad es uno de los principales obstáculos

El desafío para las compañías colombianas ya no consiste únicamente en acceder a herramientas de inteligencia artificial. El principal problema está en construir las condiciones necesarias para utilizarlas de forma segura y a una escala mayor.

La ciberseguridad y la privacidad aparecen como obstáculos para una de cada dos empresas. Cuatro de cada diez organizaciones identifican problemas relacionados con la infraestructura o la integración de sistemas, mientras que una de cada tres señala dificultades vinculadas con el talento especializado o la calidad de los datos.

El estudio también muestra que la autonomía de la IA todavía es limitada. El 63,7% de los usos analizados funciona bajo asistencia o control humano directo, mientras que el 36,3% alcanza algún grado de delegación o autonomía operativa.

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La ciberseguridad es uno de los problemas que afrontan las empresas colombianas que adoptan IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

La gobernanza avanza, pero todavía no es generalizada

El 62% de las organizaciones afirma contar con políticas de IA documentadas y aplicadas de manera consistente. Cerca del 20%, en cambio, todavía opera sin políticas definidas.

El informe advierte además que una mayor autonomía no necesariamente representa una mayor madurez. En procesos sensibles, mantener la supervisión humana puede ser una decisión deliberada para controlar riesgos y garantizar una implementación responsable.

Las empresas colombianas preparan más inversión

A pesar de las dificultades, la intención de avanzar está ampliamente extendida. El 95% de las organizaciones identifica oportunidades para profundizar la integración de inteligencia artificial y el 71,9% aumentó su presupuesto para esta tecnología durante los últimos 12 meses.

El estudio también analiza seis scaleups colombianas: La Haus, Habi, Simetrik, Siigo, Aldeamo y Plataform. Según el informe, estas compañías han seguido caminos diferentes, pero comparten una característica: no trataron la IA únicamente como una herramienta tecnológica. También modificaron procesos, responsabilidades, productos y formas de trabajo para convertirla en una capacidad sostenible.

Pese a la falta de adopción, las empresas colombianas invertirán en IA.
Pese a la falta de adopción, las empresas colombianas invertirán en IA.

Felipe Ossa, Managing Director de Endeavor Colombia, destacó que el país ya cuenta con empresas que utilizan IA para transformar productos y operaciones.

“Colombia no parte de cero. Ya hay empresas usando IA para rediseñar productos, mejorar su operación y cambiar la forma en que trabajan sus equipos. Cada una ha seguido un camino distinto, pero todas han tomado decisiones estratégicas sobre sus procesos, roles o cultura para sostener esa adopción”, afirmó.

El reto, según Ossa, es que estas experiencias dejen de ser excepcionales y puedan extenderse a un número mayor de empresas colombianas.

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