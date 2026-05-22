No ha llegado el iPhone 18 y ya se conoce la primera gran novedad que tendría el iPhone 19

El iPhone 19 Pro podría debutar en 2027 con una innovadora pantalla quad-curved que transforma el diseño tradicional de Apple.(REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Mientras el iPhone 18 y su versión Pro aún no fueron anunciados, los principales rumores apuntan a que Apple ya está probando el que podría convertirse en su móvil más disruptivo: el iPhone 19 Pro, con una propuesta visual y tecnológica inédita en la marca.

La filtración, publicada por Digital Chat Station, reconocido leaker de esta empresa, asegura que el próximo modelo Pro para 2027 dejaría atrás los marcos planos que han caracterizado las últimas generaciones para incorporar una pantalla curva en los cuatro bordes.

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Este diseño, conocido como “quad-curved”, haría que el panel se extienda hasta los cantos, generando un efecto de profundidad visual al interactuar con el dispositivo o al ver contenido multimedia.

La filtración de Digital Chat Station anticipa que la pantalla cuádruple curva generaría una experiencia visual más envolvente en el iPhone 19 Pro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sería la pantalla del iPhone 19 para 2027

La característica más llamativa de los prototipos en prueba es la pantalla cuádruple curva. Esta innovación no es completamente nueva en la industria: algunos teléfonos Android, como el Honor Magic 6 Pro y el Motorola Edge 60, ya han experimentado con este tipo de paneles. Sin embargo, ninguno de estos modelos generó un eco masivo ni logró establecer una tendencia dominante.

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La entrada de Apple en este terreno podría cambiar ese panorama. El iPhone 19 Pro sería uno de los primeros teléfonos de la marca en lucir una pantalla que se curva en los cuatro bordes, reduciendo los marcos visibles y ofreciendo una experiencia visual más envolvente. El modelo Pro Max, como es habitual, replicaría estas especificaciones en una versión de mayor tamaño.

Según los rumores, la curvatura en los bordes superior e inferior sería más sutil que en los laterales, buscando un equilibrio entre innovación estética y la funcionalidad cotidiana del dispositivo. El objetivo sería dotar al móvil de una sensación de amplitud máxima, minimizando la presencia de los biseles y apostando por un diseño que se distinga en el mercado.

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Por qué la pantalla curva sería un punto de inflexión en el diseño de Apple

La adopción de una pantalla quad-curved en el iPhone 19 Pro supone un giro en la estrategia de diseño de Apple, que no acostumbra a cambiar radicalmente la apariencia de sus dispositivos de un año a otro. Este movimiento cobra aún más sentido teniendo en cuenta que se prevé el lanzamiento en 2027, año en que se cumplirán dos décadas desde la presentación del primer iPhone.

El diseño quad-curved del iPhone 19 Pro intentaría diferenciarse de modelos Android previos como el Honor Magic 6 Pro y Motorola Edge 60. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de apostar por una pantalla curva en los cuatro bordes podría influir de forma directa en los fabricantes de teléfonos Android. En el pasado, muchas marcas chinas optaron por paneles curvos, pero abandonaron esa tendencia cuando Apple consolidó los marcos planos.

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Cómo sería el futuro de Face ID bajo pantalla y cambios en la cámara frontal

Otro dato clave filtrado es la integración de Face ID bajo la pantalla del iPhone 19 Pro. En la práctica, esto significa que el sistema de reconocimiento facial estaría oculto, aunque el dispositivo conservaría una pequeña perforación para alojar la cámara frontal. No se trataría, por tanto, de una pantalla completamente libre de interrupciones, pero sí avanzaría hacia una experiencia más inmersiva.

Se espera que el modelo Pro Max comparta esta característica, manteniendo la coherencia en la gama alta de Apple. El objetivo es lograr que los sensores sean lo menos intrusivos posibles, sin comprometer la calidad de la imagen ni la precisión del reconocimiento facial.

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Apple explora la integración de Face ID bajo pantalla en el iPhone 19 Pro, avanzando hacia una experiencia de usuario más inmersiva y menos intrusiva. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque existen prototipos y pruebas en curso, la compañía enfrenta desafíos técnicos para lograr que los sensores bajo pantalla sean totalmente invisibles y funcionales. Apple no estaría dispuesta a sacrificar calidad ni experiencia de usuario, por lo que estudia distintas alternativas para diferenciar los modelos y solucionar las limitaciones detectadas.