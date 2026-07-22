¿Sin espacio en el celular? Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y evitar problemas en otras apps

Liberar espacio en WhatsApp permite optimizar el rendimiento general del dispositivo y previene fallos en el funcionamiento de otras aplicaciones. (Foto: EFE/Marcelo Sayao/Archivo)

Cuando un celular se queda sin espacio, muchas aplicaciones dejan de funcionar correctamente, el rendimiento general disminuye y surgen dificultades para instalar nuevas herramientas.

Frente a este problema, una solución es revisar y vaciar la papelera de WhatsApp, que suele acumular una gran cantidad de datos invisibles a simple vista. Esta acción puede liberar memoria de manera inmediata y evitar complicaciones frecuentes en el uso diario del dispositivo.

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WhatsApp cuenta con una papelera de reciclaje oculta que permite liberar espacio en el celular sin necesidad de eliminar aplicaciones. Esta función, disponible tanto en sistemas Android como en iPhone, forma parte de las utilidades menos conocidas de la plataforma y es clave para quienes buscan optimizar el almacenamiento sin recurrir a medidas drásticas.

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp en el celular

El menú de administración de almacenamiento en WhatsApp facilita identificar los archivos que más ocupan espacio en la memoria del dispositivo. (Foto: WhatsApp)

La función de papelera en WhatsApp no aparece bajo ese nombre, sino que se integra dentro del menú de Administración de almacenamiento.

Para acceder, es necesario ingresar primero en los Ajustes de la aplicación y seleccionar la opción Almacenamiento y datos. Una vez dentro, se encuentra un desglose de los archivos que ocupan mayor espacio, clasificados por tipo y por chat.

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Tanto en dispositivos Android como en iPhone, la ruta es similar. El usuario puede identificar allí fotos, videos, audios y documentos que se acumulan día tras día, generando saturación en la memoria del teléfono. Esta herramienta permite elegir de manera selectiva qué archivos eliminar, sin afectar información relevante.

Qué errores en el teléfono se resuelven al liberar espacio en WhatsApp

La saturación de la memoria puede provocar lentitud, errores y bloqueos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La acumulación de archivos en WhatsApp impacta directamente en el desempeño del teléfono. Cuando el almacenamiento disponible cae por debajo del 10%, muchas funciones esenciales pueden quedar bloqueadas, así que liberar espacio en la aplicación evita que el dispositivo se vuelva lento o deje de funcionar correctamente.

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Además, al reducir la carga de datos, se minimizan los riesgos de fallos al intentar actualizar el sistema operativo o instalar otras aplicaciones. Es muy posible que tras vaciar la papelera de WhatsApp, el teléfono responda con mayor rapidez y se eliminen mensajes de advertencia sobre falta de espacio.

Cómo verificar el espacio disponible y qué hacer si sigue habiendo problemas

En Android y teléfonos Apple se puede verificar el espacio de almacenamiento disponible. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para verificar el espacio libre, se debe abrir la app de Configuración del teléfono y buscar la opción Almacenamiento. Allí, el sistema muestra un resumen con la cantidad de memoria utilizada y disponible.

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Asimismo, si el espacio sigue siendo insuficiente luego de vaciar la papelera de WhatsApp, conviene revisar otras aplicaciones o archivos grandes. Se sugiere reiniciar el teléfono. En la mayoría de los modelos, esto se logra presionando el botón de encendido durante 30 segundos.

Otra medida útil es consultar si hay actualizaciones de software pendientes, porque algunas pueden ayudar a optimizar la gestión de almacenamiento. Fabricantes como Google y Apple corrigen errores del software en los dispositivos así que se debe verificar este apartado con regularidad.

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Qué otras aplicaciones se benefician cuando se vacía la papelera de WhatsApp

Aplicaciones como Facebook, YouTube o Instagram pueden mejorar sus funciones. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo)

El espacio recuperado tras eliminar archivos en WhatsApp tiene impacto positivo en el funcionamiento de otras aplicaciones. Plataformas como Instagram, Facebook o YouTube pueden experimentar menos interrupciones, porque el sistema operativo cuenta con más recursos para ejecutar procesos.

Liberar memoria evita que las aplicaciones de cámara y galería sufran bloqueos o errores al guardar contenido nuevo. Los servicios de mensajería, correo y plataformas streaming operan de manera más fluida cuando el dispositivo dispone de espacio suficiente para gestionar archivos temporales y actualizaciones.

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Complementar esta acción en la app de WhatsApp con mantener el sistema operativo actualizado, utilizar cargadores originales, evitar sobrecalentamientos y proteger el dispositivo con fundas adecuadas ayuda a prolongar la vida útil del teléfono.