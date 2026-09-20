Un atleta murió mientras competía en uno de los triatlones más exigentes del mundo

El competidor, de 51 años, fue encontrado en el lago Monona a las 7:47 y llevado sin signos vitales a la orilla, recibió reanimación y murió luego en un centro médico en Madison (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un competidor de 51 años oriundo de Colorado murió el sábado 12 de septiembre durante la etapa de natación del Ironman 70.3 Wisconsin, una de las pruebas de triatlón más exigentes de Estados Unidos.

El hombre fue rescatado sin signos vitales del lago Monona, en Madison, y trasladado de urgencia a un centro médico, donde falleció. La organización confirmó el deceso esa misma noche, aunque no divulgó la identidad del atleta.

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Los servicios de emergencia recibieron el primer llamado a las 7:47 de la mañana del sábado, cuando el competidor fue localizado en el agua durante el segmento de natación de 1,9 kilómetros. Un bote del equipo de rescate acuático de la Universidad de Wisconsin llegó primero a la escena y lo condujo hasta la orilla, donde personal de primeros auxilios comenzó a asistirlo de inmediato antes de que llegaran los equipos especializados.

El hombre no tenía pulso cuando llegaron bomberos y paramédicos

Cuando las unidades de bomberos y paramédicos de Madison alcanzaron al competidor, este no respiraba ni presentaba pulso. Cynthia Schuster, vocera del Departamento de Bomberos de Madison, confirmó a The Athletic que el equipo de rescate inició maniobras de reanimación en el acto.

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La organización del Ironman 70.3 Wisconsin confirma la muerte de un atleta y mantiene su identidad en reserva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En ese momento tenían a un paciente que no tenía pulso y no respiraba, así que comenzaron las medidas para salvarle la vida”, declaró Schuster. El hombre recibió atención continua durante el traslado al hospital, pero murió al poco tiempo de llegar.

Las causas exactas del deceso no fueron reveladas. “No sabemos por qué perdió el conocimiento ni por qué no tenía pulso”, precisó la vocera, lo que indica que la investigación sobre las circunstancias permanece abierta.

La prueba de natación es considerada uno de los segmentos de mayor riesgo en las competencias de triatlón. Los atletas deben completar el recorrido en aguas abiertas, lo que dificulta la detección temprana de cualquier emergencia médica. En el caso de este evento, el equipo de rescate acuático de la Universidad de Wisconsin estaba desplegado en el lago precisamente para atender este tipo de situaciones.

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Ironman USA resguardó la identidad del atleta y expresó condolencias

La organización Ironman USA Midwest confirmó la muerte en un comunicado publicado en sus redes sociales durante la noche del sábado. “Estamos profundamente entristecidos por confirmar que un atleta falleció durante el evento IRONMAN 70.3 Wisconsin de hoy tras sufrir una emergencia médica”, expresó la entidad en su declaración.

Un comunicado de IRONMAN USA en redes sociales confirma la muerte de un atleta durante la competencia IRONMAN 70.3 Wisconsin debido a una emergencia médica.

La organización extendió sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del competidor, y aclaró que no daría más detalles “por respeto a la familia y a la privacidad del atleta”.

El comunicado de la competencia no incluyó información sobre posibles cambios en el formato de la competencia ni anunció medidas adicionales de seguridad para futuros eventos. La carrera continuó su desarrollo normal para el resto de los participantes ese mismo día.

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Es la cuarta muerte vinculada a pruebas de Ironman en Madison desde 2019

El fallecimiento del competidor de Colorado es el cuarto registrado durante o después de una prueba de Ironman en Madison desde 2019, según consignó el Milwaukee Journal Sentinel. Los otros tres atletas que murieron en ediciones anteriores tenían 61, 51 y 38 años respectivamente, lo que muestra que el rango etario de los afectados es amplio.

La portavoz de Bomberos de Madison indicó que se desconoce por qué la persona perdió el conocimiento en el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ironman 70.3 Wisconsin consta de tres etapas: una natación de 1,9 kilómetros en el lago Monona, un recorrido en bicicleta de 90 kilómetros por el condado de Dane y una carrera a pie de 21 kilómetros que finaliza cerca del Capitolio estatal.

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La prueba atrae cada año a cientos de competidores de distintas partes del país y del mundo. El formato “70.3” hace referencia a la distancia total en millas que los atletas deben cubrir entre las tres disciplinas.

La recurrencia de incidentes fatales en el segmento acuático de este tipo de competencias plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad en aguas abiertas. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades locales y la organización no anunciaron revisiones formales al respecto.