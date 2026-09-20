De Montparnasse a Nueva York: el autorretrato de 1924, una colección británica y el lote estrella que busca reescribir el legado de Foujita

De Montparnasse a Nueva York y regreso: el autorretrato de 1924, una colección británica y el lote estrella que busca reescribir a Foujita

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La casa Sotheby’s llevará a Hong Kong el 28 de septiembre una subasta monográfica de Léonard Tsuguharu Foujita con 15 obras y una estimación total de USD 2,31 millones a USD 3,45 millones, una venta que pondrá a prueba en Asia el avance sostenido de la demanda por el artista japonés-francés tras una década de alza en su mercado.

El dato llega después de otro resultado reciente: en marzo, la firma tokiota SBI Art Auction vendió Portrait d’Hélène Franck (1924) por ¥506 millones, equivalentes a USD 3,16 millones, lo que convirtió a la obra en la séptima más cara de Foujita vendida en subasta.

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La venta de septiembre será la primera subasta dedicada a un solo artista que Sotheby’s organiza en Asia. El conjunto procede de la Lewis Collection, una colección británica que reunió piezas de Foujita entre 1992 y 2017 por iniciativa del empresario Joe Lewis y su hija Vivienne.

Autorretrato de 1924 (Sotheby's)

Entre las piezas incluidas figura Madeleine endormie (1933), la primera obra de Foujita que compraron los Lewis, con una estimación de USD 39.000 a USD 65.000.

Un portavoz de la colección dijo en un comunicado, citado por Artnet, que las obras del artista “encajan perfectamente junto a otros maestros modernos de nuestra colección como Modigliani y Picasso, al tiempo que conservan siempre un carácter completamente propio”. Foujita mantuvo una relación cercana con ambos durante las années folles y llevó a la Escuela de París un equilibrio preciso entre sensibilidades japonesas y europeas.

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El grupo de acuarelas, óleos y dibujos abarca desde sus primeros años en Francia, en la década de 1920, hasta su regreso en la década de 1950. Para entonces, su trayectoria había atravesado una caída de prestigio después de su trabajo como artista de guerra para el ejército japonés; en ese período de su vida produjo cerca de 10.000 obras.

Una de las piezas destacadas es Mon portrait (1924), un autorretrato temprano estimado entre USD 104.000 y USD 156.000. La obra fue la primera en fijar las gafas y el corte de cabello recto que hicieron a Foujita reconocible en Montparnasse y fuera de ese circuito.

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"Madeleine endormie" (1933) (Sotheby’s)

El lote principal será Le rêve (Hommage à La Fontaine) (1949), con una estimación de USD 520.000 a USD 780.000. La pintura pertenece a su segunda etapa en Nueva York, cuando comenzó a reconstruir su reputación internacional.

Evelyn Lin, presidenta de arte moderno y contemporáneo para Asia de Sotheby’s, dijo al medio Artnet que esa obra de óleo y tinta, ejecutada con un detalle minucioso, “es ampliamente considerada el mejor ejemplo que queda en manos privadas”. También la definió como parte central de la serie “decisiva” Hommage à La Fontaine, compuesta por cuatro obras centradas en zorros como tributo al poeta francés Jean de La Fontaine y sus fábulas pobladas de animales.

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Dos de esas cuatro piezas están en museos japoneses. Una pertenece al Pola Museum of Art y otra al National Museum of Modern Art, Tokyo.

"Le rêve (Hommage à La Fontaine)", 1949 (Sotheby’s)

La cuarta obra de la serie, La fête d’anniversaire (1949), fue comprada por un coleccionista anónimo en una subasta de Bonhams en Londres en 2018 por £7,09 millones, equivalentes a USD 9,66 millones. Ese resultado sigue siendo el récord de subasta de Foujita.

Lin sostuvo que Hong Kong era la sede más adecuada para la venta del próximo mes por el perfil de la demanda reciente. Desde 2022, el 85% de las pujas por obras de Foujita en Sotheby’s provinieron de Asia oriental, incluido un 65% concentrado entre Hong Kong y Japón.

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Cinco de las 10 apariciones más altas del artista en subastas también se registraron en ventas celebradas en la región. Al mismo tiempo, Lin señaló que “el mercado de Foujita se ha vuelto cada vez más internacional”.