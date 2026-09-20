La maniobra secreta del régimen chino para evitar un mayor aumento del petróleo en plena guerra en Medio Oriente

El petróleo no se disparó durante la ofensiva contra Irán porque el mayor comprador del planeta dejó de comprar.

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Cuando Estados Unidos e Israel empezaron la ofensiva contra Irán el 28 de febrero de 2026 y la Guardia Revolucionaria cerró el estrecho de Ormuz, el pronóstico de los mercados fue apocalíptico: petróleo a USD 200 el barril, recesión y una inflación capaz de tumbar gobiernos. Por esa vía pasaba cerca de una cuarta parte del comercio marítimo de crudo del planeta. La Agencia Internacional de Energía (AIE) llamó al episodio la mayor interrupción de suministro de la historia del mercado petrolero.

Pese a los pronósticos, no ocurrió lo peor. El Brent alcanzó su máximo de USD 118,35 el 31 de marzo, cayó hasta USD 71,57 el 1 de julio y volvió a rozar los USD 100 el 23 de ese mes, cuando la guerra se reanudó. Fue un golpe severo, pero lejos del colapso previsto. Buena parte de la explicación está en Pekín.

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Antes del conflicto, China importaba unos 11 millones de barriles diarios por mar, más que cualquier otro país. En abril la cifra bajó a 9,3 millones y las proyecciones apuntaban a 6,5 millones en mayo y junio, según Axios. The Dispatch calculaba un recorte acumulado de 5,4 millones de barriles diarios hasta junio, más del 40% de sus compras previas y el equivalente a toda la demanda de India. Fue el nivel de importaciones más bajo desde 2015. Salih Yilmaz, de Bloomberg Intelligence, sostuvo que, de haberse mantenido las compras chinas, los precios estarían “casi con certeza” mucho más altos. Según The Dispatch, la reducción superó el volumen conjunto liberado por todas las reservas estratégicas de los países de la AIE.

Ese es el hecho que casi nadie vio mientras miraba Ormuz: el petróleo no se disparó porque el mayor comprador del planeta dejó de comprar. China, que consumía más crudo importado que cualquier otro país, redujo sus pedidos en una proporción que ningún otro mercado podía absorber ni replicar, y lo hizo sin un comunicado, sin una cumbre y sin que conste hasta ahora una explicación oficial.

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Un buque portacontenedores navega por aguas abiertas mientras traslada mercancías en sus compartimentos.

Mientras los países de la AIE sacaban crudo de sus reservas de emergencia, la reserva estratégica oficial de China quedó casi intacta, según el New York Times. Pekín recurrió a inventarios corporativos y comerciales que nadie puede auditar: no publica cifras de sus existencias ni de su consumo.

El ajuste tuvo varias palancas. Las refinerías redujeron su procesamiento en unos 2,7 millones de barriles diarios, la contracción más pronunciada registrada, superior a la de los confinamientos de 2022. Según The Dispatch, esa caída explica la mitad del recorte de importaciones; la otra mitad vino de frenar la acumulación de reservas y de tirar de inventarios comerciales y estratégicos.

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China guarda entre 1.200 y 1.400 millones de barriles y no publica cifras oficiales. Además, sustituyó petróleo por carbón en la petroquímica, según Axios, y Beijing ordenó el 5 de marzo a refinadoras como Sinopec suspender nuevos contratos de exportación de combustibles, según Reuters. Kpler estima que los vehículos eléctricos desplazaron alrededor de 1,3 millones de barriles diarios de combustible en 2026: llegaron al 83% de las ventas de autos de pasajeros en julio, con el impulso del alza de precios.

Nada de eso fue improvisado. Según el think tank económico Bruegel, las importaciones chinas de crudo subieron 16% en enero y febrero de 2026, en previsión de la crisis. Axios recogió el término “preparador del apocalipsis” para describir años de acumulación de almacenamiento sin explicaciones. Beijing no ha detallado cuánto crudo tiene ni cuánto usó.

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FOTO DE ARCHIVO: Un buque petrolero descarga petróleo crudo en una terminal de crudo en Zhoushan, provincia de Zhejiang, China, el 4 de julio de 2018. Fotografía tomada el 4 de julio de 2018. REUTERS/Colaborador

El régimen tampoco dependió solo de su propio ajuste. La agencia iraní Fars informó en mayo, citando a “una fuente informada”, que Teherán había comenzado a permitir el paso de unos 30 petroleros chinos sin peaje, tras gestiones del canciller y del embajador de China en Irán. Lo que Fars anunció fue un permiso, no un tránsito verificado: ese mismo día, datos de Reuters registraron un solo petrolero chino cruzando.

El hecho de fondo es que China era el principal cliente de Irán. Antes de la guerra le compraba cerca de 1,4 millones de barriles diarios, alrededor del 13% de sus importaciones y entre 80% y 90% de las exportaciones de crudo iraní, según Bruegel.

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El 14 de mayo, Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en Pekín. La Casa Blanca dijo que ambos acordaron que el estrecho “debe permanecer abierto”. Trump aseguró que Xi le prometió no dar equipo militar a Irán, y que China quería el paso libre porque compra grandes volúmenes de crudo de la región. Pero esas versiones vienen del lado estadounidense: la lectura oficial china no mencionó Irán ni Ormuz.

La contención tuvo costos y límites. La BBC informó en marzo de filas en gasolineras de varias ciudades chinas, y el gobierno moderó el alza de los precios. ChinaTalk calcula que el precio en surtidor subió cerca de 30% mientras el combustible se duplicaba en el mundo. Las restricciones a las exportaciones de refinados se aflojaron en abril y las ventas repuntaron en junio, pero, el 16 de septiembre, Bloomberg reportó que los inventarios chinos de gasolina y diésel estaban en mínimos y que Pekín evalúa nuevos límites.

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ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), y el de China, Xi Jinping, visitan la Ciudad Prohibida, el 8 de noviembre de 2017, en Beijing, China. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo)

La guerra dejó atrapados hasta 2.000 buques y unos 20.000 marinos en el Golfo Pérsico, según cifras de abril; en julio, la ONU hablaba de unos 6.000 tripulantes en unos 500 barcos.

La lectura estratégica es la más delicada. Un analista citado por ChinaTalk calificó la crisis como “el mayor ensayo” de un bloqueo marítimo: mostró que China puede flexibilizar su petroquímica, usar sus reservas y aislarse en parte del mercado marítimo.

Otro señaló que Pekín demostró “mucho más poder discrecional” sobre el mercado fósil que Occidente. No hay pruebas de que el objetivo haya sido preparar una acción sobre Taiwán, y los analistas discrepan sobre las motivaciones. Pero el contexto pesa: Taiwán tiene apenas 4,2% de autosuficiencia energética y unos 12 días de reservas de gas natural licuado, según el CSIS, y Xi advirtió en la cumbre que las diferencias sobre la isla podrían derivar en un conflicto.

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En la mayor crisis petrolera registrada, China absorbió el golpe sin transparencia, con su reserva oficial intacta, como principal cliente del país que cerró el estrecho y con una capacidad de aislarse del mercado que, según analistas, ninguna otra potencia ha demostrado. Qué piensa hacer con ella es la pregunta que Pekín no quiere responder.