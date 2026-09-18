Quién creó Free Fire, en qué año y cómo conseguir códigos promocionales

111dots Studio, estudio independiente con sede en Vietnam, desarrolló Free Fire y lanzó su versión beta en noviembre de 2017. (Garena)

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Free Fire se convirtió en uno de los videojuegos móviles más rentables y jugados de la historia, gracias a una estrategia comercial que priorizó la accesibilidad técnica por encima de los gráficos de última generación. Mientras otros títulos del género battle royale apostaron por dispositivos de gama alta, este juego apuntó desde el inicio a los mercados emergentes, una decisión que definió su trayectoria posterior.

Del desarrollo hasta su lanzamiento

Contrario a lo que muchos usuarios asumen, Free Fire no nació dentro de una gran corporación. Su desarrollo técnico estuvo a cargo de 111dots Studio, un equipo independiente con sede en Vietnam, que comenzó a programar el título a mediados de 2017 y lanzó una versión beta en noviembre de ese mismo año.

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El proyecto llamó la atención de Forrest Li, empresario nacido en China y nacionalizado singapurense, fundador y director ejecutivo de Garena, subsidiaria del conglomerado Sea Limited. Garena adquirió los derechos de distribución del juego y asumió la publicación y expansión global, mientras que 111dots Studio mantuvo su participación en el desarrollo técnico. El lanzamiento oficial para dispositivos Android e iOS ocurrió el 4 de diciembre de 2017.

Garena, subsidiaria de Sea Limited, adquirió los derechos de distribución y lanzó el juego oficialmente el 4 de diciembre de 2017. (Garena)

La optimización técnica como estrategia comercial

El enfoque de 111dots Studio se diferenció de competidores como PUBG Mobile o Fortnite, que exigían especificaciones técnicas elevadas. Free Fire se diseñó como un battle royale extremadamente ligero: en sus primeras versiones, el juego ocupaba apenas 39 MB de almacenamiento.

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Esta optimización permitió que la aplicación funcionara con fluidez en teléfonos de gama baja y media, lo que eliminó una barrera técnica que limitaba a millones de usuarios potenciales. Garena orientó su estrategia comercial hacia regiones donde este tipo de dispositivos predominaba en el mercado, principalmente América Latina, el Sudeste Asiático y la India. Esta decisión técnica constituyó el pilar del crecimiento posterior del título.

Cifras que marcaron récords en la industria móvil

El impacto de la accesibilidad se reflejó de inmediato en las estadísticas de descargas. En 2018, Free Fire alcanzó alrededor de 182 millones de descargas, y para 2019 se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel mundial, con el galardón a “Mejor Juego de Votación Popular” en Google Play.

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En sus primeras versiones, Free Fire ocupaba apenas 39 MB, lo que permitió su funcionamiento en teléfonos de gama baja y media. (Garena)

El crecimiento continuó rompiendo parámetros de la industria en los años siguientes. En 2020, la plataforma registró picos de más de 80 millones de usuarios activos diarios, cifra que posteriormente superó los 150 millones. A nivel financiero, el juego ya había recaudado más de 1.000 millones de dólares a nivel global a finales de 2019, lo que consolidó a Garena como un pilar económico dentro de Sea Limited.

Para atender al segmento de usuarios con equipos más potentes sin fragmentar a la comunidad de jugadores, la compañía lanzó en 2021 Free Fire MAX, una versión independiente con texturas de mayor resolución y mejoras gráficas que mantuvo el juego cruzado (cross-play) con la aplicación original.

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El origen de los códigos promocionales como herramienta de retención

Para sostener la participación diaria de los usuarios y equilibrar el modelo de monetización freemium, basado en microtransacciones internas dentro de un juego gratuito, Garena implementó un sistema de recompensas mediante códigos promocionales. Esta estrategia surgió en las primeras etapas de consolidación del ecosistema competitivo del título.

El juego alcanzó 182 millones de descargas en 2018 y se convirtió en el título móvil más descargado del mundo en 2019. (Free Fire / Garena)

La compañía comenzó a liberar códigos alfanuméricos de entre 12 y 16 caracteres durante las transmisiones en vivo de sus torneos, una táctica que le permitió asegurar audiencias masivas y transformar a espectadores casuales en promotores activos del juego, además de romper récords de visualización simultánea.

Cómo canjear los códigos de forma oficial

La obtención de códigos legítimos se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales de Garena: perfiles en redes sociales, eventos de e-sports o campañas de colaboración con creadores de contenido asociados a la marca.

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Para hacerlos efectivos, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de canje de la compañía, conocido como Rewards Redemption Site, vincular la cuenta con la que operan dentro del juego y registrar el código antes de su fecha de caducidad. Una vez validado el proceso, el sistema transfiere de forma automática los artículos estéticos, personajes o recursos virtuales al inventario del usuario.