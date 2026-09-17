Steam convierte en gratuitos 21 juegos de estrategia, terror y acción: cómo reclamarlos

Los 21 juegos pasaron a estar disponibles sin costo de forma permanente en Steam, sin fecha límite para reclamarlos. (Europa Press)

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Steam habilitó la posibilidad de sumar sin costo 21 juegos que hasta hace poco tenían un precio fijo de venta. La lista reúne propuestas de estrategia, terror, puzles, disparos, gestión y multijugador local, con precios anteriores que iban desde 0,01 hasta 18,25 euros. A diferencia de las promociones que duran horas o días, los desarrolladores retiraron de forma permanente el costo de entrada de estos títulos.

La novedad importa porque los juegos quedan asociados a la biblioteca de la plataforma sin fecha límite indicada. Los usuarios pueden reclamarlos ahora e instalarlos más adelante, sin necesidad de descargarlos de inmediato.

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Estrategia, puzles y gestión entre las propuestas gratuitas

Entre los títulos disponibles está Ratalorica, antes a cinco euros, un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada que progresa mientras el usuario utiliza el ordenador. Fangs & Faith Solitaire, que costaba 4,99 euros, adapta el solitario a una guerra entre vampiros y clérigos mediante cartas que alteran el desarrollo de cada partida.

Ratalorica, antes valuado en cinco euros, es un compañero de escritorio protagonizado por una rata encapuchada. (Europa Press)

Oops! Inc. Emergency Center, antes a 5,19 euros, propone gestionar un hospital espacial desde el papel de un robot médico. Coffee Craze, que tenía un precio de 3,99 euros, traslada la acción a una cafetería en tres dimensiones, donde se preparan pedidos y se reorganiza el establecimiento.

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También aparecen Dots!, un puzle con 1.220 niveles en el que hay que conectar puntos sin cruzar las líneas; Anchor Up, un juego naval por turnos, y Prismals, un RPG roguelike de combates por turnos ambientado en un mundo que perdió sus colores.

Knight’s Empire es uno de los títulos de mayor precio anterior, con 9,75 euros. Combina defensa de torres y mecánicas roguelike para proteger un reino de oleadas de goblins. Roguegg: Hardboiled Survivors, por su parte, plantea enfrentamientos contra oleadas de enemigos con un huevo como protagonista y un inventario en cuadrícula.

Knight's Empire combina defensa de torres y mecánicas roguelike; su precio anterior era de 9,75 euros. (Europa Press)

Los títulos de acción y terror que se suman al catálogo gratuito

La selección incluye varios juegos de acción. Blasteria, antes a 1,99 euros, es un shooter roguelike situado en una placa de Petri donde el jugador combate gérmenes con láseres y mejoras. Topswap plantea disparos en primera persona y permite tomar el control de robots enemigos durante los combates.

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BlackColled Madala Force 2 es el juego con el precio anterior más alto de la lista, 18,25 euros. Se trata de un FPS militar situado en una Tercera Guerra Mundial alternativa, con 10 mapas, vehículos, bots, operadores y modo multijugador.

TomyTrouble, que costaba 0,01 euros, propone resistir oleadas con armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego y explosivos. Kilnborn, con el mismo precio anterior, es un juego de lucha en plataformas inspirado en títulos como Smash, donde un golpe puede eliminar al rival.

BlackColled Madala Force 2, el título más caro de la lista con 18,25 euros previos, es un FPS militar con 10 mapas y multijugador. (Europa Press)

En el apartado de terror figuran Shadows Of Memory II, una novela visual dibujada a mano sobre Alice y una vieja mansión; The Final Stay – Chapter 1, ambientado en un hotel abandonado, y Dark Wonderland, una reinterpretación de Alicia en el País de las Maravillas orientada a la acción.

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Multijugador local y propuestas arcade completan la lista

El catálogo suma opciones pensadas para el juego en grupo o el formato arcade. Froggin’ Around propone partidas en pixel art con una rana que atrapa insectos y mejora sus capacidades. DunkRatz permite partidas locales de entre dos y cuatro jugadores, con ratas que compiten por empujar una bola de queso.

Mocha Camo es un multijugador de escondite para entre dos y 10 participantes, mientras The Human Snake transforma el concepto de Snake en una cadena de cuerpos humanos.

Dots! ofrece 1.220 niveles de puzles basados en conectar puntos sin cruzar líneas. (Europa Press)

Los pasos para reclamar los juegos en la biblioteca

Para sumar cada título sin costo, el usuario debe abrir el cliente de Steam en el ordenador o ingresar en su tienda web, e iniciar sesión con una cuenta existente o crear una gratis. El siguiente paso consiste en buscar el nombre exacto de cada juego, abrir su ficha oficial y comprobar que el precio figure como 0,00.

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Una vez confirmado ese dato, corresponde pulsar la opción “Jugar”, “Obtener” o “Añadir a la cuenta”, según esté disponible en cada ficha, y confirmar la adquisición para que el título quede registrado en la biblioteca personal.

Antes de instalar cada juego conviene verificar los requisitos técnicos, el espacio libre disponible y la compatibilidad del equipo. La actualización de precios en estos 21 títulos ilustra cómo los cambios permanentes en el modelo de distribución de las plataformas digitales permiten que producciones antes de pago encuentren nuevos jugadores.