La app para dejar la pornografía que terminó exponiendo datos íntimos de 600.000 usuarios

Quittr ofrecía un programa de 90 días para dejar la pornografía con bloqueo de contenidos, contador de abstinencia, desafíos y recompensas

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Quittr convirtió un hábito íntimo en una rutina medible. La aplicación ofrecía un programa de 90 días para reducir o abandonar el consumo de pornografía, con un contador de abstinencia, bloqueo de sitios, meditaciones, desafíos, recompensas y una comunidad de usuarios. La idea era aplicar lógica de videojuegos a un objetivo personal: registrar el comportamiento, sumar días y transformar el progreso en una competencia contra uno mismo.

Pero el caso de Quittr terminó exponiendo una paradoja: para ayudar a sus usuarios a controlar su intimidad, la aplicación necesitaba conocerla en detalle.

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Durante una columna en Infobae al Mediodía, Tomás Balmaceda analizó el fenómeno y explicó cómo la plataforma construyó su propuesta alrededor de una promesa concreta: dejar la pornografía para conseguir más energía, concentración y, según algunos de los discursos asociados al producto, beneficios vinculados con la testosterona.

“Cada día que vos le contabas a la app que no veías pornografía, sumabas un punto”, explicó Balmaceda sobre la mecánica de Quittr.

Cómo una app para dejar la pornografía encontró su negocio

Quittr fue creada por Alex Slater y Conor McLaren, quienes desarrollaron una primera versión en pocos días y utilizaron herramientas de inteligencia artificial para acelerar el proceso. Balmaceda vinculó ese modelo con el llamado vibe coding, una forma de desarrollo que permite crear productos rápidamente, ponerlos a prueba y modificar aquello que no funciona.

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Quittr fue creada por Alex Slater y Conor McLaren, que usaron inteligencia artificial y un modelo de desarrollo rápido vinculado al vibe coding (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera estrategia comercial fue un fracaso. Los fundadores habían comprado publicidad en sitios pornográficos con la expectativa de encontrar allí a sus potenciales usuarios, pero descubrieron que quienes entraban a esas páginas no necesariamente estaban buscando dejar de consumirlas.

El giro llegó con NoFap, la comunidad nacida en Reddit que reúne a personas interesadas en la abstinencia de pornografía y masturbación. Dentro de ese universo encontraron además grupos de usuarios cristianos para quienes el problema estaba vinculado con sus propias convicciones religiosas.

Según relató Balmaceda, Quittr invirtió USD 3.000 en influencers cristianos y la empresa aseguró que esa campaña generó entre USD 35.000 y USD 37.000 en ingresos en menos de seis meses.

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La compañía también comunicó haber alcanzado un millón de descargas, 100.000 usuarios pagos y alrededor de USD 500.000 mensuales de ganancias. Balmaceda hizo una precisión importante: esos números provenían de la propia empresa y no estaban auditados de manera independiente.

El fenómeno, de todos modos, muestra cómo un problema personal puede convertirse rápidamente en un producto digital cuando se lo transforma en métricas, objetivos y suscripciones.

Tomás Balmaceda advirtió en Infobae al Mediodía que las promesas de más energía, concentración y testosterona no tienen respaldo científico suficiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “reboot” y las promesas que no tienen respaldo suficiente

Quittr presentó la abstinencia como una suerte de “reboot” físico y mental. Buena parte de esa narrativa se apoyaba en la idea de que abandonar la pornografía podía traducirse en más energía, foco o rendimiento.

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Balmaceda cuestionó que esas afirmaciones se presenten como conclusiones científicas. Una cosa es decidir dejar la pornografía por una razón personal, religiosa o ética y otra, diferente, afirmar que existe evidencia suficiente para sostener que esa decisión genera automáticamente determinados beneficios físicos.

También distinguió entre la masturbación, el consumo de pornografía y una conducta sexual compulsiva. Para este último caso, sostuvo que una aplicación no puede reemplazar la intervención de un profesional. “Si tenés un consumo problemático, no usás una app. Lo tenés que usar con un profesional de la salud”, afirmó.

Quittr llegó a comunicar, además, que el 41% de sus usuarios había pasado un año sin consumir pornografía. Balmaceda puso el dato bajo discusión porque no encontró una metodología pública que permitiera comprobar cómo había sido obtenido.

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El costo de convertir la intimidad en información

El punto más delicado apareció cuando la aplicación dejó de ser solamente una herramienta para cambiar hábitos y pasó a acumular información sobre la vida sexual de quienes la utilizaban.

Una filtración expuso datos íntimos de 600.000 usuarios de Quittr, incluidos unos 100.000 menores, pese a que la empresa había recibido advertencias de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios podían registrar los sitios que visitaban, la frecuencia de masturbación y los factores que disparaban el consumo, como el estrés o el aburrimiento. A partir de esos datos, Quittr proponía alternativas para atravesar esos momentos sin recurrir a la pornografía.

El sistema podía ser útil como herramienta de seguimiento, pero tenía un costo evidente: para personalizar la experiencia, la plataforma necesitaba almacenar información extremadamente sensible.

Según explicó Balmaceda, una filtración terminó exponiendo datos de 600.000 usuarios. Entre la información comprometida había edades, sitios registrados, frecuencia de masturbación y otros datos vinculados con los hábitos íntimos de quienes utilizaban la aplicación. El columnista también señaló que dentro del material había información correspondiente a unos 100.000 menores.

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El episodio adquirió todavía mayor relevancia, según relató, porque la empresa había recibido advertencias sobre vulnerabilidades en su sistema. Balmaceda mencionó tres avisos de seguridad, uno público y dos privados, antes de que la información quedara expuesta.

La historia de Quittr termina así lejos de su promesa inicial. El problema ya no es solamente si una aplicación puede ayudar a una persona a modificar un hábito, sino cuánto está dispuesta a entregar esa persona a cambio de conseguirlo.

“Cuando vos tenés estas aplicaciones, ¿a dónde le estás dando esa información personalísima?”, planteó Balmaceda.

En Quittr, la respuesta estaba en cada registro: qué consumían sus usuarios, con qué frecuencia, qué los llevaba a hacerlo y qué intentaban cambiar. La aplicación convirtió esa intimidad en datos y esos datos, finalmente, demostraron ser el aspecto más vulnerable de todo el negocio.

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