Guatemala

La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera

El encuentro 2026, realizado el 17 y 18 de septiembre, convocó a expertos locales y extranjeros para debatir prevención de riesgos, ciberataques, fraude con IA generativa y tensiones geopolíticas en el sector

Cinco personas sentadas en un escenario frente a una pantalla gigante azul con texto sobre seguros, ante una audiencia en un auditorio
La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026 realizadas el 17 y 18 de septiembre. (Superintendencia de Bancos de Guatemala)
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La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026, realizadas el 17 y 18 de septiembre, en las que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir la prevención de riesgos bancarios, las nuevas reglas contra el lavado de dinero y las amenazas tecnológicas.

La vigésima sexta edición del encuentro puso el foco en la necesidad de que el sistema financiero anticipe riesgos vinculados con cambios regulatorios, ciberataques, fraude con inteligencia artificial y tensiones geopolíticas. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, esos factores atraviesan la evolución de la supervisión financiera del país.

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Cinco personas sentadas en un escenario frente a una pantalla gigante azul con texto sobre seguros, ante una audiencia en un auditorio
La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026 realizadas el 17 y 18 de septiembre. (Superintendencia de Bancos de Guatemala)

Una nueva ley antilavado antes de la evaluación de 2027

El segundo día incluyó el panel “Más allá de la ley, oportunidades y retos del Decreto 15-2026 para Guatemala”, dedicado a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La norma fue sancionada por el Ejecutivo el 17 de junio y entrará en vigor tres meses después de su publicación.

La legislación unifica las disposiciones que estaban repartidas entre los decretos 67-2001 y 58-2005. El Congreso la aprobó con 147 votos y busca adecuar el marco guatemalteco a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional antes de la evaluación prevista por Gafilat para febrero de 2027.

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Entre las nuevas estructuras figura el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como CONCLAFT. El organismo será presidido por el vicepresidente de la República.

La ley también refuerza el papel de la Intendencia de Verificación Especial, dependiente de la SIB, que podrá inscribir a personas obligadas, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas. El alcance de esos deberes se extendió a notarios, inmobiliarias y proveedores de servicios de activos virtuales.

Las personas jurídicas responsables del delito podrán recibir multas de hasta USD 625.000. La norma incorpora así a nuevos sectores al sistema de prevención y represión de operaciones vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Cinco personas sentadas en un escenario frente a una pantalla gigante azul con texto sobre seguros, ante una audiencia en un auditorio
La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026 realizadas el 17 y 18 de septiembre. (Superintendencia de Bancos de Guatemala)

Fraude híbrido y ciberresiliencia para el sistema financiero

La jornada del 18 de septiembre incluyó la conferencia magistral “Resiliencia ante el fraude híbrido, cómo la banca de Guatemala debe prepararse para ataques con IA generativa”. El programa examinó las modalidades de fraude que combinan herramientas digitales y mecanismos tradicionales de engaño.

El encuentro concluyó con el panel “Seguros inclusivos, brechas, retos y oportunidades para incentivar el uso del seguro”, centrado en las barreras para ampliar el acceso de distintos grupos de la población a esos productos.

El primer día estuvo dedicado a los 80 años de supervisión bancaria en Guatemala, la estabilidad financiera y los desafíos regulatorios futuros. También se abordaron los riesgos geopolíticos para la banca y la ciberresiliencia ante la expansión de la inteligencia artificial.

Durante la apertura, el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, sostuvo que la supervisión financiera debe fortalecer su capacidad de anticipación en lugar de limitarse a responder cuando los riesgos ya se han materializado. La Universidad del Valle de Guatemala respaldó la organización de las conferencias.

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