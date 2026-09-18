Economía

Jornada financiera: el riesgo país subió por quinto día consecutivo y alcanzó el nivel más alto en un mes

Los bonos en dólares cayeron 0,5% y el indicador de JP Morgan subió a 524 puntos básicos. El S&P Merval cedió 1,3% y los ADR perdieron hasta 7% en Wall Street. El dólar siguió a $1.535 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 36 millones en el mercado

Wall Street operó dispar y el petróleo cayó por tercera sesión consecutiva.
Wall Street operó dispar y el petróleo cayó por tercera sesión consecutiva.
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Las bolsas de Nueva York tuvieron cierre mixto, con un papel más favorable para las acciones tecnológicas, a la vez que el petróleo encadenó la tercera caída consecutiva. Los activos argentinos terminaron negativos y afectados por la volatilidad intradiaria de los mercados del exterior.

Las acciones estadounidenses finalizaron dispares. El panel tecnológico Nasdaq subió 0,4%, y el promedio S&P 500, un 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales cedió 0,2 por ciento. Las cotizaciones del petróleo retrocedieron por tercera sesión consecutiva.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.021.926 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las caídas generalizadas. Destacaron Satellogic (-7,3%), Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).

Los precios del petróleo cayeron entre 1% y 2%, ya que el alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro saudí contrarrestó la inquietud por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte retrocedieron 1,5% a USD 103,30 el barril para noviembre. El crudo intermedio de Texas perdió 2,2% en los EEUU, a USD 99,59 en los contratos con entrega en octubre. El referencial Brent registró su primera pérdida semanal en tres semanas (-1,3%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió siete unidades para la Argentina, en los 524 puntos básicos.

“La suba del riesgo país por encima de 500 puntos básicos y la tasa libre de riesgo volando a la zona de 5% anual hicieron que los Globales argentinos largos vuelvan a rendir dos dígitos por primera vez desde principios de abril. Esto dificulta emitir deuda offshore”, sintetizó la consultora 1816.

“La suba en la tasa de referencia de la Fed ha sido tomada -hasta ahora- en forma positiva por el mercado. La suba parecía descontada; pero consideramos que el hecho consumado devuelve confianza a la institución: algo que los inversores parecen haber evaluado positivamente. Así mismo, Arabia Saudita sorprendió con la noticia de reanudar hasta un 50% del volumen del gasoducto que permitía el despacho de crudo al estrecho de Bab Al-Mandeb. El precio del crudo marcó una pausa y retroalimenta el cierto optimismo de los inversores”, aportó IEB en un informe.

En el plano local, el economista Gustavo Ber consideró que " la interpretación de los últimos datos ‘macro’ fue menos alentadora, tanto en términos de actividad como de empleo, y de ahí que los operadores no logren abandonar la postura defensiva de los últimos tiempos. Ello se debe a que una economía a dos velocidades, con la demanda interna más deprimida y firmeza en sector externo, podría poner presión rumbo al 2027″.

Los mercados parecieron ignorar el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal esta semana, que era ampliamente esperado. Las acciones estadounidenses continuaron subiendo después de que el Banco de Japón elevara las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años.

Resaltaron entre las ganadoras del día Strategy Inc. (+16,3%), Skandisk Corporation (+11%) y Coinbase Global (+11,7%). Netflix se hundió 4,7 por ciento.

En el plano cambiario, el dólar mayorista ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.514,50, un máximo histórico por encima de los $1.514 del 26 de agosto. El monto operado en el segmento de contado alcanzó los USD 607,5 millones, un nivel alto si se tiene en cuenta la estacionalidad del comercio exterior en septiembre.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que el billete “operó con equilibrio, hasta que, sobre el cierre de la jornada, volvió a buscar los $1.513, nivel que venía funcionando como máximo del mes. En esta oportunidad, logró superarlo y, tras alcanzar los $1.515, continuó operando algunos millones más, para finalmente cerrar levemente por debajo, en $1.514,50″.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.903,51 pesos. El dólar mayorista quedó negociado a 389,01 pesos o 25,7% de ese límite de flotación.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital señaló que “el Poder Ejecutivo presentó las pautas del Presupuesto 2027. La proyección oficial estima un tipo de cambio de $1.600 para diciembre de este año y de $1.847,60 para fines de 2027. Esto representa un incremento nominal del 15,5% para el próximo período. La variación cambiaria prevista se sitúa por debajo de las metas de inflación del propio Gobierno. Las estimaciones oficiales contemplan un aumento del nivel general de precios del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para el año siguiente”.

El dólar al público terminó sin cambios, a $1.535 para la venta en el Banco Nación En la semana sumó cinco pesos o 03 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra.

El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.550, mientras que avanzó cinco pesos desde los $1.545 del viernes anterior.

Todos los contratos de dólar futuro operaron con ganancias en un rango de 0,1% a 0,2% y un monto negociado en pesos equivalente a USD 1.140,4 millones, según datos de A3 Mercados. Concentró los negocios la posición para el cierre de septiembre, que avanzó tres pesos a 1.524 pesos.

El Banco Central efectuó compras en el mercado por USD 36 millones y las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 18 millones, a 49.798 millones de dólares.

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