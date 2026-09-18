Guatemala

Guatemala prepara Feria Integral de la Salud con foco en la prevención del cáncer, este domingo 20 de septiembre

La jornada del 20 de septiembre reunirá a las carteras de Defensa y Salud con inmunización contra el VPH, Papanicolaou, chequeos mamarios y atención para enfermedades crónicas y nutrición, bajo el lema Unidos contra el cáncer

Cuatro personas sentadas tras una mesa con letreros de identificación, frente a una pared con el escudo de la Fuerza Aérea Guatemalteca
Guatemala realizará este domingo 20 de septiembre la tercera Feria Integral de la Salud con vacunación, controles médicos y detección temprana de cáncer. (Diario Centroamérica)
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Guatemala realizará este domingo 20 de septiembre la tercera Feria Integral de la Salud, una jornada gratuita de vacunación, controles médicos y detección temprana de cáncer que reunirá a los ministerios de Defensa Nacional y de Salud Pública y Asistencia Social en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

La actividad llevará el nombre “Unidos contra el cáncer” y ofrecerá inmunización contra el virus del papiloma humano, conocido como VPH, además de exámenes de Papanicolaou, chequeos de mama, consultas por enfermedades crónicas y atención nutricional.

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El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, sostuvo que el 80% de los cánceres puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida y la vacunación contra el VPH.

El anuncio ocurre mientras Guatemala enfrenta un brote de sarampión y un aumento de la desnutrición infantil asociado a la sequía en el corredor seco. La desnutrición constituye el principal factor de riesgo de muerte por sarampión en menores de un año, según explicó Barnoya.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta roja para identificar a los niños con mayor riesgo nutricional. El Ministerio de Salud también emitió una alerta epidemiológica para reforzar las brigadas de detección.

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Barnoya afirmó que la identificación temprana cambia el pronóstico de los pacientes: “El 95% de los casos que se detectan temprano y llegan al sistema de salud se recupera”. El funcionario vinculó el alza de casos con la falta de lluvias en las zonas afectadas del país.

Dos trabajadoras con chalecos azules están tras una mesa con jeringas, recipientes médicos y una pancarta sobre vacunación, peso y talla
Guatemala realizará este domingo 20 de septiembre la tercera Feria Integral de la Salud con vacunación, controles médicos y detección temprana de cáncer. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

Vacunación y controles gratuitos en la Fuerza Aérea

La jornada se desarrollará en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que aportará médicos, enfermeros militares y ambulancias para ampliar la capacidad de atención.

También habrá una exposición de aeronaves actuales y de equipos que formaron parte de la historia de la institución, demostraciones caninas y estands informativos de distintas entidades.

El ministro de la Defensa Nacional, general de división Henry Sáenz, presentó la feria junto a Barnoya durante una conferencia que incluyó una exhibición de material aéreo. La cartera de Defensa mantiene apoyo logístico al sistema sanitario con traslados de pacientes desde comunidades rurales de difícil acceso.

El titular de Salud destacó el efecto de esas operaciones de emergencia: “Estos traslados aéreos literalmente han salvado vidas”. Sáenz indicó que la compra de aeronaves incorpora esa función sanitaria y aseguró: “Cada vez que nosotros compramos una aeronave, siempre pensamos en una defensa de 360 grados”.

La primera Feria Integral de la Salud se llevó a cabo en julio de 2024, poco después de la llegada de Barnoya al ministerio, y recibió a 33.000 guatemaltecos.

Durante aquella convocatoria se aplicaron vacunas contra VPH, poliomielitis y sarampión, junto con pruebas de VIH, tuberculosis y glucosa.

La segunda edición reunió a 7.000 personas. Para fin de año, Sáenz anticipó un nuevo proyecto conjunto entre las dos carteras, aunque no ofreció detalles sobre su contenido.

Dos trabajadoras con chalecos azules están tras una mesa con jeringas, recipientes médicos y una pancarta sobre vacunación, peso y talla
Guatemala realizará este domingo 20 de septiembre la tercera Feria Integral de la Salud con vacunación, controles médicos y detección temprana de cáncer. (Ministerio de Salud y Asistencia Social)

Cuatro departamentos bajo vigilancia por sarampión

El brote de sarampión acumula más de diez semanas de disminución sostenida de casos, aunque todavía no concluyó. La semana de mayor incidencia registró 2.250 contagios, mientras que la última semana reportada sumó menos de 200.

Sololá, Chiquimula, Izabal y Quiché concentran grupos de población susceptibles al virus. En esos cuatro departamentos se realizan jornadas específicas de vacunación entre el 16 y el 24 de septiembre.

Barnoya advirtió que la reducción de diagnósticos no equivale al final de la emergencia: “El brote no ha terminado. Que los casos no sigan aumentando no quiere decir que el brote ha finalizado”.

El Ministerio de Salud informó que aplicó casi dos millones de dosis contra el sarampión y mantiene una reserva de 1,3 millones adicionales. La cartera gestiona con la Organización Panamericana de la Salud la compra de nuevas vacunas y atribuyó las bajas coberturas heredadas al abandono del sistema sanitario y a los retrasos provocados por la pandemia de covid-19.

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