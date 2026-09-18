Tecno

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia: precio, características e inteligencia artificial

Los precios varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento. El equipo más económico es el iPhone 18 Pro de 256 GB, con un precio de $5.699.000

La nueva generación de iPhone se caracteriza por incorporar apertura focal directamente en la cámara. (Infobae)

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Apple lanzó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, disponibles en capacidades de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. Los precios varían de acuerdo con la versión y la capacidad elegida, desde $5.699.000 hasta $14.799.000 en Colombia.

Estos celulares integran un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Mpx y tienen un apertura focal incluida directamente en el hardware.

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Ambos modelos incorporan el procesador A20 Pro, que ofrece 50% más ancho de banda de memoria que el A19 Pro e integra funciones orientadas a la inteligencia artificial.

La isla dinámica en estos modelos es más pequela en comparación a generaciones anteriores. (Apple)
La isla dinámica en estos modelos es más pequela en comparación a generaciones anteriores. (Apple)

Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia

En Colombia, el iPhone 18 Pro cuesta $5.699.000 en su versión de 256 GB, $6.599.000 con 512 GB, $8.399.000 con 1 TB y $11.269.000 con 2 TB.

El iPhone 18 Pro Max parte de $6.199.000 para el modelo de 256 GB; las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB tienen precios de $7.149.000, $8.999.000 y $11.799.000, respectivamente.

En el caso del iPhone Duo, el modelo de 256 GB vale $6.199.000. Las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB cuestan $6.999.000, $11.999.000 y $14.799.000, respectivamente.

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Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que se comercializan con opciones de almacenamiento entre 256 GB y 2 TB. REUTERS/Tingshu Wang
Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que se comercializan con opciones de almacenamiento entre 256 GB y 2 TB. REUTERS/Tingshu Wang

Como otra referencia de costos, en la página de Apple Estados Unidos, el iPhone 18 Pro está disponible en 256 GB por USD 1.199, 512 GB por USD 1.399, 1 TB por USD 1.799 y 2 TB por USD 2.399.

El iPhone 18 Pro Max está en cuatro capacidades: 256 GB por USD 1.299, 512 GB por USD 1.499, 1 TB por USD 1.899 y 2 TB por USD 2.499.

Qué características diferenciadoras tienen el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el procesador A20 Pro, una cámara de vapor para disipar el calor y una apertura variable en la cámara.

Según Apple, el A20 Pro cuenta con 50% más ancho de banda de memoria que el A19 Pro. Su CPU de seis núcleos incorpora aceleradores neuronales integrados, mientras que la GPU de siete núcleos es hasta 40% más rápida que el A19 Pro para la renderización de gráficos.

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan el procesador A20 Pro, un sistema de cámara de vapor y una apertura variable para la cámara. REUTERS/Jeenah Moon
Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max incorporan el procesador A20 Pro, un sistema de cámara de vapor y una apertura variable para la cámara. REUTERS/Jeenah Moon

El chip también integra un motor neuronal dual de 16 núcleos para acelerar los modelos de inteligencia artificial en el dispositivo y la fotografía computacional. En total, suma 32 núcleos destinados a duplicar la capacidad de procesamiento de IA del A19 Pro, según Apple.

La cámara de vapor es una pieza interna que contribuye a la disipación del calor. Apple aseguró que su rediseño mejora el rendimiento sostenido y permite una ganancia de hasta 40% frente a la generación anterior.

La apertura variable utiliza seis láminas cortadas con láser para pasar de forma fluida entre distintas configuraciones. El sistema ajusta la profundidad de campo y la iluminación, mientras que un nuevo sensor busca mejorar las fotografías con poca luz, la nitidez del fondo en las fotos grupales y el control manual de la imagen.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
El procesador suma un motor neuronal dual de 16 núcleos y alcanza 32 núcleos para las tareas de inteligencia artificial. (Apple)

Los usuarios pueden elegir entre cuatro configuraciones de apertura en la aplicación Cámara, y los desarrolladores tienen acceso a una API para controlar ese rango en sus aplicaciones.

En cuanto a batería, los modelos con eSIM ofrecen hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el iPhone 18 Pro Max.

El iPhone 18 Pro puede cargarse hasta 50% en unos 15 minutos mediante cable o en 30 minutos de forma inalámbrica. En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga por cable proporcionan unas siete horas de reproducción de video y, de acuerdo con Apple, el equipo puede alcanzar hasta 30 horas de uso con una carga completa.

Los modelos con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Tingshu Wang
Los modelos con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y hasta 45 horas en el iPhone 18 Pro Max. REUTERS/Tingshu Wang

“Con el iPhone 18 Pro, hemos avanzado en las áreas que más importan a nuestros usuarios: cámara, rendimiento, batería e inteligencia artificial. Y no nos limitamos a pequeñas mejoras, sino que dimos un salto cualitativo para crear el mejor iPhone Pro que jamás hayamos fabricado”, afirmó Greg Joswiak, vicepresidente sénior de marketing mundial de Apple.

Qué pasará con Apple Intelligence en los nuevos iPhone

Apple Intelligence, ahora llamada Siri AI, se integra profundamente con iOS 27 para ofrecer una experiencia renovada, destacando una nueva versión de Siri potenciada por inteligencia artificial que funciona como un asistente conversacional avanzado, según explicó Sebastián Moreno, gestor de experiencia de Mac Center Colombia a Infobae.

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