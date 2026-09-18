Faustino Oro volvió a brillar en una jornada perfecta de Argentina en las Olimpiadas de Ajedrez ante Sudán

Faustino Oro venció al sudanés Omar Eltigani en las Olimpiadas de Ajedrez

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Faustino Oro ganó nuevamente y extendió su condición de invicto en las Olimpiadas de Ajedrez que se desarrollan en Samarcanda, Uzbekistán. El Gran Maestro argentino, de 12 años, derrotó con piezas blancas al Maestro Internacional sudanés Omar Eltigani, que tenía una valoración ELO superior a 2559, y aportó uno de los cuatro puntos con los que Argentina venció al combinado de Sudán en la tercera ronda del torneo.

La victoria de Oro consolidó el pleno argentino en esa serie y dejó al joven con dos triunfos. El ajedrecista había ganado en su debut ante el keniata Kyle Kuka y luego igualó frente al coreano Jun Hyeok Lee, antes de imponerse al representante sudanés.

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El resultado ante Eltigani tuvo un valor especial por la diferencia de ranking entre ambos jugadores. Oro llegó a la competencia con 2537 puntos de ELO y se enfrentó a un rival con una puntuación más alta, aunque logró prevalecer con la iniciativa de las piezas blancas. La victoria confirmó su aporte en la formación nacional, que ya había contado con él como primer tablero durante la ronda inicial ante Kenia.

El conjunto argentino selló una jornada triunfal en la tercera ronda del certamen

El equipo argentino completó el 4 a 0 con los triunfos de Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa y Sandro Mareco. Peralta, que posee 2553 puntos de ELO, venció con blancas a Siddig Eltag, de 2149. Pérez Ponsa, con 2541, superó con negras al candidato a maestro Moawia Ahmed Holi Ali, que tenía 2087. Mareco, con 2551, cerró la serie frente a Abuzied Ahmed, de 2190.

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La integración del equipo para la ronda también dejó afuera a Diego Flores, ocho veces campeón argentino. El Gran Maestro no jugó por decisión del capitán Tomás Sosa, que cuenta con una nómina de cinco integrantes, aunque el reglamento habilita a solo cuatro ajedrecistas por enfrentamiento. Mareco había descansado durante la jornada anterior y volvió a la alineación para disputar el último tablero frente al conjunto sudanés.

La marcha argentina en Samarcanda había comenzado con una victoria por 4 a 0 ante Kenia. En aquel cruce, Fausti Oro debutó como primer tablero de la selección y consiguió un triunfo frente a Kuka, un rival de 16 años. La presencia del joven Gran Maestro en esa posición marcó uno de los datos del estreno nacional en una competencia que reúne a 208 equipos dentro de la sección abierta.

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El marcador perfecto frente a Sudán incluyó triunfos de Fernando Peralta, Federico Pérez Ponsa, Sandro Mareco y de Faustino Oro

Durante la segunda fecha, el protagonismo quedó en manos de Pérez Ponsa. El Gran Maestro ganó con negras ante el Maestro Internacional surcoreano Sehyun Kwon y consiguió un punto que resultó decisivo para el triunfo argentino sobre Corea del Sur. Oro, en tanto, sumó unas tablas en su tablero, por lo que llegó a la tercera ronda sin derrotas y con la posibilidad de recuperar la senda de la victoria.

Las Olimpiadas de Ajedrez se desarrollan con sistema suizo, una modalidad en la que ningún equipo queda eliminado antes del final. Todas las selecciones afrontan las 11 rondas previstas y sus rivales se determinan de acuerdo con los resultados acumulados. Las partidas se juegan a ritmo clásico: cada ajedrecista recibe 90 minutos para los primeros 40 movimientos, otros 30 minutos para concluir y 30 segundos adicionales por cada jugada desde el inicio.

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La delegación femenina también finalizó victoriosa

Las primeras seis rondas están previstas entre el 16 y el 21 de septiembre. La organización fijó una jornada de descanso para el 22 de septiembre, mientras que el certamen retomará su calendario al día siguiente. La competencia concluirá el 27 de septiembre con la undécima ronda y la ceremonia de clausura, que determinarán las posiciones finales de los equipos participantes.

La jornada también dejó una victoria de Argentina en la rama femenina frente a Ucrania. Ernestina Adam, con 2186 de ELO, derrotó a Tetyana Skarbarchuk, que tenía 2221. Anapaola Borda Rodas, con 2216, superó a Anastasiya Rakhmangulova, de 2317, y María José Campos, con 2230, venció a Nataliya Buksa, que llegaba con 2387.

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