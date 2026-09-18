La Concacaf confirma las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana 2026

Concacaf confirmó las semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana 2026, que se jugarán del 20 al 29 de octubre. (Cortesía: Concacaf)

Guardar

Concacaf confirmó las Semifinales y el Play-In de la Copa Centroamericana 2026, cuyas series se disputarán entre el 20 y el 29 de octubre y definirán las dos plazas restantes para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Club Olimpia Deportivo, CS Cartaginés, FC Motagua y LD Alajuelense ya aseguraron su participación en la máxima competencia masculina de clubes de la región, que en 2027 celebrará su 65° aniversario. Las eliminatorias restantes enfrentarán a los cuatro equipos que quedaron fuera en cuartos de final.

PUBLICIDAD

El Club Olimpia Deportivo lideró la clasificación entre los semifinalistas con 18 puntos y una diferencia de gol de +12. LD Alajuelense sumó 13 unidades y +6, mientras que FC Motagua y CS Cartaginés terminaron con 12 puntos, con diferencias de +9 y +7, respectivamente.

La posición acumulada durante el torneo determinó qué clubes recibirán los encuentros de vuelta. Concacaf informó que Olimpia será local ante Cartaginés en Honduras, mientras que Alajuelense definirá su serie frente a Motagua en Costa Rica.

La Copa Centroamericana 2026 definirá en estas series las dos plazas restantes para la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)

Olimpia y Cartaginés, la primera semifinal de octubre

CS Cartaginés abrirá la llave ante Club Olimpia Deportivo el miércoles 21 de octubre, a las 22:30 ET (20:30 hora local), en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. La revancha será el miércoles 28, a las 23:00 ET (21:00 hora local), en el Estadio José de la Paz Herrera.

PUBLICIDAD

La otra semifinal comenzará el jueves 22 de octubre, cuando FC Motagua reciba a LD Alajuelense a las 21:00 ET (19:00 hora local), también en el Estadio José de la Paz Herrera. El equipo costarricense será anfitrión en la vuelta, programada para el jueves 29 a las 22:00 ET (20:00 hora local), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Los cuatro clubes que alcanzaron esta instancia obtuvieron su clasificación directa a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El torneo continental todavía tendrá dos cupos asignados por medio del Play-In centroamericano.

Saprissa, Alianza, Marathón y Firpo por los dos cupos pendientes

Deportivo Saprissa encabezó la clasificación del Play-In con 10 puntos y diferencia de gol de +3. Alianza FC también acumuló 10 unidades, aunque con -2, seguido por CD Marathón, con ocho puntos y +3, y L.A. Firpo, con siete unidades y -2.

PUBLICIDAD

Club Olimpia Deportivo, CS Cartaginés, FC Motagua y LD Alajuelense aseguraron su lugar en la Copa de Campeones Concacaf 2027 al llegar a semifinales. (Cortesía: Concacaf)

CD Marathón recibirá a Alianza FC en el partido de ida el martes 20 de octubre, a las 22:00 ET (20:00 hora local), en el Estadio Francisco Morazán. La serie se resolverá una semana después, el martes 27, a la misma hora, con Alianza como local en el Estadio Jorge El Mágico González.

L.A. Firpo enfrentará a Deportivo Saprissa el miércoles 21 de octubre, a las 20:30 ET (18:30 hora local), en el Estadio Jorge El Mágico González. El encuentro de vuelta se jugará el miércoles 28, a las 20:30 ET (18:30 hora local), en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

PUBLICIDAD

Los partidos serán transmitidos por CBS y Paramount+ en Estados Unidos en inglés; Fox en México; ESPN y Disney+ en Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe; y OneSoccer en Canadá.