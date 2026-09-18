CEO de Twitch afirma que el modo multijugador de GTA 6 llegará en 2027

El modo multijugador de GTA 6 se estrenaría en el 2027.

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El modo multijugador de Grand Theft Auto VI podría llegar en 2027, según una afirmación realizada por Dan Clancy, CEO de Twitch. El ejecutivo aseguró que Rockstar Games espera un impacto todavía mayor al año siguiente del lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre, cuando llegue la modalidad multijugador.

La declaración fue realizada durante una entrevista con Bloomberg, en la que Clancy habló sobre las conversaciones que Twitch ha mantenido con Rockstar Games de cara al lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

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“Pasamos mucho tiempo hablando con Rockstar sobre sus planes y también ayudándolos a pensar en cómo pueden involucrar a nuestros creadores”, explicó Clancy. A continuación, señaló que GTA 6 tendrá un gran aumento de popularidad con su estreno, pero que este será todavía mayor “el próximo año cuando lancen el modo multijugador”.

Dan Clancy, CEO de Twitch, señaló que Rockstar le indicó que el modo multijugador de GTA 6 llegará en 2027. (DLP News)

Aunque las palabras del ejecutivo apuntan a 2027, Rockstar Games todavía no ha confirmado oficialmente ni la fecha ni los detalles del modo multijugador.

Rockstar todavía no ha presentado el multijugador

Por el momento, la información oficial disponible sobre GTA 6 continúa centrada principalmente en su campaña para un jugador. Las fichas del videojuego en las tiendas digitales de PlayStation y Xbox lo describen como una “experiencia de un jugador”.

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Rockstar tampoco ha mostrado públicamente cómo funcionará el componente online del nuevo título. La compañía sí cuenta con una amplia experiencia en este terreno gracias a GTA Online, el modo multijugador de Grand Theft Auto V, que se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos recurrentes para Take-Two Interactive durante años.

Por ello, la llegada de una modalidad online para GTA 6 es ampliamente esperada, aunque todavía no se conocen sus características, modelo de negocio o fecha concreta de lanzamiento.

GTA 6 no tendrá modo multijugador en su lanzamiento, pues está pensando para un solo jugador en este momento. (Rockstar)

Twitch espera un fuerte impacto en la plataforma

Las declaraciones de Clancy también reflejan la importancia que Twitch concede al lanzamiento. La plataforma de retransmisiones en directo mantiene conversaciones con Rockstar para facilitar la participación de sus creadores alrededor del videojuego.

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El CEO de Twitch considera que GTA 6 tendrá poca competencia directa durante su lanzamiento. Según explicó, varias compañías han decidido adelantar sus propios estrenos a octubre o retrasarlos para evitar coincidir con el lanzamiento del juego de Rockstar.

Esta situación podría permitir que GTA 6 concentre una parte importante de la atención de los jugadores y de los creadores de contenido durante sus primeras semanas. Twitch es una de las plataformas donde GTA 5 y GTA Online han generado durante años una gran cantidad de retransmisiones y audiencia.

Twitch espera una fuerte presencia de público durante el lanzamiento de GTA 6.

Take-Two también habla del futuro en PC

Las declaraciones sobre GTA 6 llegan mientras Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games, aborda su estrategia para otras plataformas.

Durante una junta de accionistas celebrada este jueves, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, afirmó que el PC es “cada vez más importante” para la compañía. Sus declaraciones se produjeron después de una pregunta relacionada con la disponibilidad del juego para ordenadores.

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Zelnick explicó que la estrategia de Take-Two consiste, en términos generales, en lanzar sus juegos en cualquier plataforma que tenga una audiencia significativa. Sin embargo, aclaró que esta política no se aplica necesariamente de la misma manera a todos los lanzamientos y que podría cambiar si determinadas plataformas dejan de ser viables.

Por ahora, Rockstar ha anunciado GTA 6 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No existe una fecha oficial para una versión de PC.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, indica que el juego eventualmente llegará para PC. (Rockstar)

Rockstar también prepara el álbum de GTA 6

El mismo día de estas declaraciones, Rockstar abrió la prerreserva de Grand Theft Auto VI: The Album, una producción musical vinculada al videojuego que contará con 34 canciones originales.

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Según el estudio, el álbum reunirá a distintos artistas para contribuir a recrear el ambiente de Vice City y Leónida, el escenario ficticio en el que transcurrirá la nueva entrega.

Mientras Rockstar continúa revelando información sobre el juego, el comentario de Clancy añade una referencia temporal al esperado componente online. Sin embargo, hasta que el estudio confirme oficialmente sus planes, 2027 debe considerarse una fecha señalada por el CEO de Twitch y no un calendario confirmado para el multijugador de GTA 6.