Deportes

La tajante postura de Zidane ante la discusión entre Mbappé y Démbélé por el Balón de Oro

El flamante entrenador de la selección de Francia presentó su primera convocatoria y se refirió a la pelea entre los delanteros de su equipo por el galardón

El flamante entrenador de Francia brindó su primera conferencia de prensa
Guardar

Zinedine Zidane presentó su primera lista de convocados como entrenador de Francia y brindó una conferencia de prensa en la que puntualizó en la actualidad de los jugadores. Además de confirmar la capitanía de Kylian Mbappé, Zizou se refirió a la guerra de declaraciones por el Balón de Oro entre el delantero del Real Madrid y Ousmane Dembélé.

La controversia inició tras las declaraciones de Mbappé con L’Equipe en las que afirmó que a Dembélé “siempre se le ha visto como un jugador con talento” y que a él siempre se lo vio como “el elegido”. El último ganador del galardón individual en 2025 se hizo eco de las palabras de su compañero y afirmó: “Siempre he sido así. Siempre he estado al fondo de la clase trabajando duro. Durante toda mi carrera, no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Nunca he sido el elegido, pero he trabajado muchísimo”.

PUBLICIDAD

Zidane fue consultado sobre la discusión entre los futbolistas y, pese a que evitó pronunciarse sobre el debate del Balón de Oro, dejó un mensaje tajante respecto a las prioridades dentro del vestuario. “Todos los días hay debates, y cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Sé lo que significa ser Balón de Oro en el sentido de que es cierto que cada jugador tiene la ambición de poder convertirse algún día en Balón de Oro y hay que respetar eso”, inició el histórico mediocampista, que tomó el mando tras la salida de Didier Deschamps.

En esta misma línea, aclaró: “De vez en cuando hay pequeñas discusiones, pero bueno. No habrá discusión cuando nos reunamos todos. No vamos a hablar de eso. Creo que es sobre todo afuera. Es normal, hay que aceptarlo, pero adentro, creo que no habrá ningún problema. Habrá un objetivo: serán los partidos que tenemos que jugar, los cuatro partidos que tenemos que jugar, y nos vamos a dedicar a esa tarea, especialmente a los tres primeros partidos en Turquía”.

PUBLICIDAD

Dembélé es el último ganador del Balón de Oro, una distinción que le fue esquiva a Mbappé hasta el momento. "No hubo nadie mejor que yo la temporada pasada", señaló Kiki (EP)
Dembélé es el último ganador del Balón de Oro, una distinción que le fue esquiva a Mbappé hasta el momento. "No hubo nadie mejor que yo la temporada pasada", señaló Kiki (EP)

En la conferencia de prensa, el entrenador también reveló su primera lista de convocados. La lista incluye 15 jugadores que participaron en el Mundial de 2026 y cinco incorporaciones entre los 23 seleccionados. La gran ausencia es la de Aurélien Tchouméni. “Ha jugado una sola vez como titular y pienso que, para su recuperación, es mejor que se quede en Madrid”, argumentó Zidane.

Además del mediocampista del Real Madrid, N’Golo Kanté, Brice Samba, Lucas Digne, Wesley Fofana, Matthieu Udol y Malo Gusto tampoco forman parte de la nómina. Las cinco caras nuevas de la convocatoria son Guillaume Restes (Toulouse), Andy Diouf (Inter de Milán), Jérémy Jacquet (Liverpool), Lucas Da Cunha (Como) y Estéban Lepaul (Rennes).

Respecto a la decisión de convocar a 23 jugadores en vez de 26, aclaró: “Para la lista de jugadores, solo quería elegir a estos 20 jugadores de campo y tres arqueros. Tenemos cuatro partidos, podrían haber sido 22 o 23. Decidí llevar 20, pero estará bien. No hay pausa, es una continuidad que quiero tener con otras ideas para transmitir a los jugadores”.

Zidane realizó una conferencia de prensa como nuevo entrenador de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)
Zidane realizó una conferencia de prensa como nuevo entrenador de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

“Naturalmente, hay mucho que pensar, porque tienes jugadores que acaban de regresar de un Mundial. Entre lesiones, minutos de juego… Es la primera selección, la primera concentración, las ideas estaban bastante claras. Puede que haya uno o dos jugadores que no estén intencionadamente, por falta de minutos de juego o lesiones leves, pero ha sido mucho trabajo desde mi nombramiento el 28 de julio”, señaló Zidane sobre la conformación de la lista.

La selección francesa, cuarta en el último Mundial y campeona en 1998 y 2018, debutará con Zidane el 25 de septiembre frente a Turquía por la Liga de Naciones. Después se medirá con Bélgica el 28 de septiembre como visitante y el 5 de octubre como local, antes de recibir a Italia el 2 de octubre.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN DE FRANCIA COMPLETA

La primera lista de convocados de Zidane en Francia (@equipedefrance)
La primera lista de convocados de Zidane en Francia (@equipedefrance)

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Defensores: Andy Diouf (Inter de Milán), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Mediocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich).

Temas Relacionados

Zinedine ZidaneSelección de FranciaKylian MbappéOusmane DembéléReal Madrid

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

La AFA dio a conocer que los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados de Clase A por la FIFA

La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

El evento se desarrollará a partir de las 18:00 y se podrá seguir a través de la plataforma Kick

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

La mendocina de 22 años firmó un triunfo vibrante en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio la presea de oro al país en ciclismo de ruta

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

El número uno argentino enfrentará a Yanki Erel este sábado desde las 12. A continuación, el platense se medirá con Mert Alkaya. El domingo será el turno del dobles

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Jorge Jesus aceptó que CR7 tiene un “estatus diferente”, pero le dejó en claro: “Si rinde, juega; si no rinde, no juega”

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

MALDITOS NERDS

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

Final Fantasy Resonance estrena tráiler y confirma su demo en todas las plataformas

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

La enfermedad de Kim Kardashian que provocó terror en la familia: “¿Tu padre no murió de eso?"

Debby Ryan, exestrella de Disney, reveló que sufrió una lesión cerebral que cambió su vida: “Hay cosas que no volvieron”

Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia donde Meryl Streep dará su voz al león Aslan

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

Tensión en Cayos Cochinos: comunidad garífuna de Honduras denuncia intento de desalojo mientras exige cumplir fallo de la Corte IDH

Panamá registra casi 14.000 infecciones respiratorias graves en 2026

Guatemala mantendrá la presidencia del Comité de Expertos de la OEA con Julio Flores durante el período 2026-2027

Sequía golpea a 1.32 millones de nicaragüenses y oposición acusa la inacción de Ortega, que sigue sin declarar emergencia

El Salvador formaliza su camino a los Premios Oscar y a los Goya con Vértices y Luciérnagas en El Mozote